Roberto Muro completó una exigente competencia pedestre

El atleta de General Pinto, Roberto Muro Dupuy, participó del “Maratón 2022” realizado en la ciudad de Mar del Plata”, logrando completar la exigente distancia de cuarenta y dos kilómetros.

Luego de finalizar la competencia, el deportista píntense (hermano de Tomás Muro, jugador profesional de la Primera división del Club Gimnasia y Esgrima La Plata), manifestó: “Corrí la primera del año y nada más lindo que empezar de esta manera, haciendo La madre de los maratones´’, representando a General Pinto. Fue en un circuito en el que sufrí muchísimo, pero pude cruzar la meta. Gracias a mi mamá, Claudia Dupuy, que siempre me da un empujón para cada objetivo nuevo; a ´Vicky´ García, por acompañarme siempre en todo; a ´Tino´ Muro, porque fue fundamental en ese kilómetro 35, cuando mis piernas decían basta y se me puso a la par y me acompañó hasta cruzar la línea de llegada”.

Luego, Roberto Muro también agradeció “Mucho a la Dirección de Deportes que encabeza Bruno Di Nucci, a ´La Prodesquina´, de Julián Fayolle; a pollería y despensa ´La Esquina´, de María Laura Cavalle, y a todos quienes colaboraron con su auspicio. Ahora a recuperarme y a seguir para lo que viene”, completó el joven atleta de General Pinto.