General Pinto llora la muerte de uno de sus personajes más queridos

“Madonacha” era uno de esos personajes de pueblos querido por todos. Lamentablemente, luego de luchar contra una enfermedad, don José Paulucci falleció el domingo en el Hospital Municipal para el dolor de todo General Pinto. Tenía 79 años, había contraído hace unos cuatro años el síndrome de Guillain-Barré. Eso, según cuenta el medio distritointerior.com.ar, no le permitió colocarse las vacunas contra el coronavirus, motivo por el cual todo este tiempo de pandemia le exigió un estricto aislamiento, lo cual repercutió en su estado de ánimo.

La falta de su vuelta a hacer las compras al pueblo, el no poder jugar a las bochas y la falta del contacto con la gente, fueron en sus días situaciones que de algún modo lo fueron afectando emocionalmente. Pasadas las Fiestas de Fin de Año y ya con una pérdida importante de peso, contrajo Covid, enfermedad que había superado clínicamente durante la internación que se produjo el 8 de enero. La secuela fue una neumonía a la que estaba dándole batalla, pero su estado general no contribuyó al contraer una bacteria intrahospitalaria.

El fallecimiento no fue más que la confirmación de lo que nadie dudaba en expresar sobre este querido vecino, muy respetuoso y tan respetado. De bajo perfil, aunque muy conocido, particularmente porque durante décadas fue el lechero del pueblo, el que recorrió cada mañana a bordo de su moto o tractor, en ambos casos tirando un carrito, y con asistencia perfecta. Trabajador, muy trabajador; gran amigo y amigo de todos, sencillo, pueblerino y bueno; cualidades que no se pueden comprar y si se las imposta, no tardan en quedar en evidencia, por eso José las portó y ejercitó toda su vida.