Sarmiento de Germania empató con Deportivo Alberdi 4 a 4

Por la décima fecha del campeonato oficial de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania empató como local en primera división 4 a 4 con Deportivo Alberdi.

Abrió la cuenta Mario Castañeda para los germanienses, pero reaccionó la visita y (tras cerrarse 1 a 1 el primer tiempo) pasó a ganar 2 a 1, con tantos de Walter Rivarola y de Gabriel Contreras. Lo empató Cristian Galante y luego, Mauricio Torres puso el 3 a 2 para Sarmiento.

El 3 a 3 lo concretó para Deportivo Franco Torres, otra vez Mauricio Torres adelantó a los de Germania pero Ulises Ferreyra puso el 4 a 4 definitivo de un partido con muchos goles y emociones.

Arbitró Franco Calogero y Sarmiento alistó a Lucas González; Santiago Zani, Walter Rizzo, Eduardo González, Ramiro Echarri y C. Galante; Axel Buzzi (M. Torres), Braian Rodríguez, Sebastián Fernández (Jacobo Gñosso), Agustín Benavídez (Ezequiel Bianchi) y Mario Castañeda (Julián Garrone). D.T.: Oscar Cabrera.

Los otros resultados en primera fueron éstos:

Ancalú de San Gregorio1 vs. Sarmiento de Vedia 2 (líder del torneo con 28 puntos); Atlanta de Vedia 4 vs. Juventud Unida de Alberdi 0; Defensores de Christophersen 1 vs. Matienzo de Alberdi 1; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Leandro N. Alem 5 y Martín de Yrigoyen de Alem 7 vs. River Plate de San Gregorio 0, elenco este con el que cierra su campaña, como visitante el domingo 28, Sarmiento de Germania.

En Segunda división, Sarmiento de Germania (gol de Mauro Benetti) empató 1 a 1 con Deportivo Alberdi (tanto de Ulises Ferreyra), punto que le permite a los germanienses estar en cuarto lugar y acceder, por ahora, a semifinales, pero deberán ganarle a River de San Gregorio para no depender de otros resultados.

Además jugaron: Ancalú 2 vs. Sarmiento de Vedia 1; Atlanta 3 vs. Juventud Unida 0; Defensores (Ch.) 1 vs. Matienzo 0; Huracán 1 vs. L.N. Alem 2; e Yrigoyen 2 vs. River 1.

En Seniors, Sarmiento de Germania (goles de Luis Arias y Ricardo Estavillo) superó 2 a 1 a Deportio Alberdi, cuyo gol fue anotado por Roberto Abura.

En quinta, Sarmiento jugará en semifinales con Atlanta.