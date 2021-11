El atleta pintense Roberto Muro completó el exigente Maratón 2021 de Buenos Aires

El atleta de General Pinto, Roberto Muro, participó y completó el exigente recorrido del Maratón 2021 disputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prueba de 42 kilómetros de extensión, siendo el primer pintense en tomar parte de una prueba pedestre de esta distancia.

En diálogo con el director de “Hoy”, Muro expresó que “Fue un fin de semana de locos, ya que llegué tarde a la carrera y largué media hora más tarde, pero pude alcanzar mi objetivo y ser el primer hombre de General Pinto en correr un maratón, el de Buenos Aires”.

Tras el notable esfuerzo realizado para recorrer los 42.195 metros, Muro manifestó: “Ahora, ya puedo decir que soy un Maratonista. Una meta que no estaba en mis planes para este año, no estaba bien preparado, solo me llegó un email para confirmar mi participación en los 21 kilómetros (medio maratón) y fue allí que decidí apostar por los 42 kilómetros. Le dije a mi profesor (el juninense Ariel Castillo): ‘Me anoté en el Maratón’ y el me dijo: ‘Ya que estamos en el baile, bailemos´. Me preparó muy bien, para por lo menos llegar. Desde ese día, fue entrenar a diario, con frío, calor, lluvia, pero mi meta era ir por ese título de Maratonista, que es el sueño que todos los corredores de calle anhelamos”.

Sobre la carrera, Muro señaló:

“Recorrí muchas partes de Buenos Aires que ni siquiera conocía, siempre con el apoyo de los que me acompañan a todos lados, mi mamá Claudia Dupuy, Martín Muro, ‘Vicki’ García, Tomás Muro (futbolista profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata). El día del maratón, me levanté muy motivado, a las 5 de la mañana, para cambiarme, y luego me encontré con la misma situación de muchos corredores, de no poder encontrar un remis para poder ir a la largada de la carrera. Ya eran casi las 7 y le dije a mi familia: ‘No voy, ya están por largar’, y mi mamá me dijo: ‘No dejes que nada impida cumplir tus sueños’. Después de tanto buscar y esperar, se consiguió un auto para mí y para una chica que también corría. Llegamos a Capital Federal y ya habían largado los 42 kilómetros, y parte de la prueba de 21 kmts. Entonces, un hombre del staff me dijo: ‘Dale, vení metete y arrancá. Salí a correr sin una entrada en calor previa, no contaba con un team, un reloj Garmín, solo era yo y esa meta. Fue ahí cuando me di cuenta que, cueste lo que cueste, tenía que terminar si o si, más por todo el esfuerzo que hicimos para poder estar ahí”.

Finalmente, Roberto Muro -quien finalizó 654 en la general y fue 56° en su categoría, con un tiempo total de tres horas 37 minutos 9 segundos-, nos manifestó:

“Valió la pena cada kilómetro que recorrí, siempre con la mente puesta en la meta. Lo sufrí un poco en el kilómetro 37, pero sabía que en el arco de llegada iban a estar esperándome ellos (los citados anteriormente), para decirme ‘Lo lograste´. Verlos sonreír y emocionados, fue lo más lindo de todo esto. Este logro te lo debo todo a vos, profesor Ariel Castillo, ya que desde el primer día, jamás me soltaste la mano, siempre pendiente de todo y apoyándome en todo. Mil gracias, sos una excelente persona. También muchas gracias a todos los que me apoyaron y me mandaron mensajes de aliento”, agregando como corolario: “Hoy, con mucho orgullo, puedo decir que soy Maratonista”, cerró con indudable alegría Roberto Muro.