El puntero Sarmiento de Vedia debió trabajar mucho para vencer a Sarmiento de Germania

Pese a cumplir una buena actuación, Sportivo Sarmiento de Germania perdió el domingo pasado como local ante el puntero e invicto del torneo oficial de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, Sarmiento de esa ciudad cabecera del Distrito de Leandro N. Alem.

El triunfo de los “Panza” fue por 3 a 2 y con este resultado, los germanienses quedaron con reducidas chances de ingresar entre los cuatro primeros clasificados en la tabla, quienes van a animar las semifinales en busca del título de campeón de la temporada.

En los minutos iniciales, con viento en contra y con dificultades para manejar la pelota, los vedienses llegaron con más peligro y exigieron al arquero local Lucas González, pero el tanto de la apertura del marcador fue para los verdes de nuestro Distrito.

Tras un córner, SSG se puso en ventaja por medio de Santiago Zani, pero los huéspedes no se amilanaron y siguieron siendo algo superiores, manejando más el balón y así, no extrañó que llegara el empate, convertido por Lautaro Velázquez, de tiro libre penal.

No decayó en su accionar el conjunto dirigido por Emilio Latour y pasó a ganar con otro tanto del citado Velázquez, tras una buena jugada colectiva que el autor del tanto empujó al fondo de las mallas, cerrándose así el primer tiempo, 2 a 1 en favor de los de Vedia.

Parecía que con la ventaja y ya con el viento a favor, el complemento sería más cómodo para el elenco huésped, pero los anfitriones salieron mucho más decididos, buscando con ganas la igualdad y utilizando la pelota parada como arma más de ataque, especialmente con el ingreso del técnico-jugador, Oscar Alberto Cabrera, quien ganó asiduamente en el juego aéreo en el área rival.

Promediando la etapa, llegó el empate parcial del local, anotado por medio de Walter Rizzo y así el partido quedó con resultado abierto, ya que los dos conjuntos siguieron buscando el triunfo.

Sarmiento de Vedia dilapidó un par de oportunidades con un par de centros llegados al área de los verdolagas que hicieron exigir a los defensores locales y el pleito se definió con un rápido contragolpe, gestado sobre la derecha del ataque el equipo albinegro.

Concretó el gol del triunfo Tobías Pedernera, quien sacó provecho de un buen centro enviado al corazón del área, para estampar el 3 a 2 que finalmente fue definitivo, restando algunos minutos.

De allí al final, los dos equipos dejaron en la cancha todo lo que tenían, brindando a los espectadores un intenso y emotivo final.

Pese al empeño de Sportivo Sarmiento, no pudo llegar al menos al empate, ante un rival de categoría que manda en el torneo desde el inicio del mismo.

Por la décima fecha, Sarmiento de Germania enfrentará a Deportivo Alberdi, buscando tres puntos que le permitan poder seguir soñando con la clasificación a semifinales.



LA SINTESIS, LOS PRELIMINARES Y OTROS RESULTADOS

Bajo arbitraje de Gabriel Guerini (fueron sus asistentes Pablo García y Pablo Muñoz), así formaron los equipos en Primera división:

SARMIENTO (G): Lucas González; Santiago Zani, Walter Rizzo (Benjamín Mendoza), Diego Cabrera, Darío Alcaraz (Oscar Cabrera) y Cristián Galante; Axel Bussi (Mario Castañeda), Eduardo González (Mauricio Torres), Sebastián Fernández, Agustín Benavídez y Emanuel Rodríguez (Adrián González). D.T.: Oscar Alberto Cabrera. Sup.: Jacobo Gñosso y Agustín Varela.

SARMIENTO DE VEDIA: Juan Cruz González; Alejandro Irusta, Agustín Gómez, Simón García, Alán Gómez (Ramiro Cabral) y Pedro Barreiro; Facundo Díaz (Gonzalo Ríos), Emiliano Cafa (Agustín López), Lautaro Velázquez, Juan Cruz Lucía (José M. Goicoechea) y Tobías Pedernera (Gaspar Salmerón). D.T.: Emilio Latour. Sup.: Matías Calderón y Fermín Carballo.

En el preliminar de Segunda división, empataron sin goles Sportivo Sarmiento y el Club Deportivo Sarmiento de Vedia, bajo arbitraje de Pablo García, asistido desde las bandas por Pablo Muñoz y Julio Pereyra.

Anteriormente, por el torneo de Veteranos, los Seniors vedienses vencieron 2 a 1 a los de Germania. Gustavo Llano anotó para los de Germania y Emilio Latour y Diego González le dieron el triunfo a los “Panzas”, en cotejo que arbitró Julio Pereyra.

En Primera división, los otros resultados registrados por la novena fecha, fueron éstos:

Deportivo Alberdi 1 vs. Leandro N. Alem 2; Huracán de Diego de Alvear 5 vs. River de San Gregorio 2; Yrigoyen de Alem 6 vs. Juventud Unida de Alberdi 0; Ancalú de San Gregorio 1 vs. Matienzo de Alberdi 1 y Atlanta de Vedia 4 vs. Defensores de Christophersen 0.

Lidera Sarmiento de Vedia, con 25 puntos; Leandro N. Alem tiene 21; Matienzo de Alberdi, 16; Ancalú (SG), 15; Deportivo Alberdi y Atlanta de Vedia, 14; Sarmiento de Germania e Yrigoyen de Alem, 11; Juventud Unida, 10; Huracán, 8; Defensores de Christophersen, 6, y cierra River de San Gregorio, sin puntos.

En Segunda división: Deportivo 5 vs. Alem 0; Huracán1 vs. River 0; Yrigoyen 3 vs. Juventud 1; Ancalú 1 vs. Matienzo 0 y Atlanta de Vedia 1 vs. Defensores (C) 2.

Encabeza las posiciones Ancalú, con 19 puntos, seguido por Sarmiento de Germania, Deportivo Alberdi y Sarmiento de Germania, con 18; Defensores (C) tiene 17, Alem, 15; Atlanta, 14; Matienzo 12; Huracán, 11; Juventud Unida e Yrigoyen, 4; y cierra con un punto River Plate.

En Seniors, los otros resultados fueron éstos:

Huracán 2 vs. River 1; Ancalú 2 vs. Matienzo 2 y Atlanta de Vedia 2 vs. Defensores de Christophersen 0.

Lidera las posiciones Sarmiento de Vedia, con 20 puntos; Defensores tiene 14; Huracán 13; Matienzo, 12; Ancalu y Atlanta, 11; Juventud Unida, 9; Sarmiento de Germania, 6; Deportivo Alberdi 5; y cierra con un solo punto River de San Gregorio.