Sarmiento de Germania empató como local frente a Matienzo F.C. de Alberdi

Por la séptima fecha del campeonato oficial 2021 de fútbol de primera división que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania empató como local 2 a 2 ante Matienzo F.C. de Juan Bautista Alberdi.

El conjunto verde dirigido por Oscar Alberto Cabrera se puso en ventaja con gol que concretó el juninense Sebastián Fernández pasado el cuarto de hora inicial, de un primer parcial que fue netamente favorable a los locales, quienes estuvieron ordenados, jugando con pelota al pie y buscando el arco rival con decisión.

Iban 17' cuando se generó una buena jugada local por la banda derecha, derivó en un centro que cayó en el corazón del área y concretó con oportunismo el citado delantero de Junín.

Además, Sarmiento tuvo chances para aumentar, por ejemplo con un remate de con tiro de Agustín Benavídez que pegó en el travesaño y con un par de mano a mano que no concretó y cuando menos lo hacía suponer, llegó el empate de Matienzo.

La visita jugaba con el viento a favor y en un ataque aislado, atacaron por izquierda, el balón le llegó a Lucas Carrera, quien lanzó un centro-shot que se le metió por encima al arquero Lucas González, poniendo a los 41' el empate 1 a 1 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, con los dos equipos buscando desnivelar, a los 26' el árbitro sancionó la pena máxima para los alberdinos y nuevamente Lucas Carrera facturó, esta vez desde los 12 pasos, poniendo arriba a Matienzo.

Sarmiento se fue con todo a buscar el empate, que logró a los 36 minutos también con un remate penal, que concretó Santiago Zani, y aunque buscó el triunfo que merecía, el conjunto de Germania debió conformarse con empatar.

Muy cuesta arriba se le hará a SSG clasificar para las semifinales, ya que está a cuatro puntos del cuarto de las posiciones, última plaza que da la clasificación para la definición del torneo 2021.

Sarmiento, que el domingo visitará a Defensores de Christophersen (Santa Fe), así formó en su cancha el pasado domingo, bajo arbitraje de Silvio Banegas:

Lucas González; Diego Cabrera, Santiago Zani, Cristian Galante y Eduardo González; Braian Rodríguez (Adrián González), Ramiro Echarri y Agustín Benavídez; Mario Castañeda (Axel Bussi), Sebastián Fernández (Benjamín Mendoza) y Mauricio Torres (Oscar Cabrera). D.T.: Oscar Cabrera. Sup.: Santiago Belauzarán y Walter Rizzo.

Los demás resultados fueron éstos:

Yrigoyen de Alem 1 (gol de Gonzalo Torres) vs. Defensores de Christophersen 0; Deportivo Alberdi 1 (Alejandro Marzol) vs. Sarmiento de Vedia 1 (Lautaro Velázquez); Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Juventud Unida de Alberdi 0: River Plate de San Gregorio 2 (Alexis García -2-) vs. Leandro N. Alem 3 (Ángel Ledesma -2- y Julian Collado); Ancalú de San Gregorio 1 (Facundo Bravo) vs. Atlanta de Vedia 1 (gol de Ivo Ramírez).

Con estos resultados, encabeza las posiciones Sarmiento de Vedia, con 19 puntos, seguido por Leandro N. Alem, con 15 y por Ancalú de San Gregorio, con 14.

Luego se ubican Matienzo de Alberdi, 12; Deportivo Alberdi, 12; Juventud Unida de Alberdi, 10; Atlanta de Vedia, 9; Sarmiento de Germania, 8; Defensores de Christophersen, 6; Yrigoyen de Alem, 5; Huracán de Diego de Alvear, 5; y cierra sin puntos River Plate de San Gregorio.

ESTÁ PUNTERO EN SEGUNDA DIVISIÓN

En Segunda división, Sarmiento de Germania se impuso 2 a 1, con doblete de tantos anotados por Franco Valdez, el segundo en la última jugada del encuentro (se había puesto en ventaja y se lo empataron parcialmente, con gol de Juan Carlos Ochoaizpuro), lo que le permitió a los verdes quedar al tope de las posiciones de la categoría.

Así formó el conjunto de nuestro Distrito, en partido que arbitró Diego Goroso:

Jacobo Gñosso; Antonio Oliva, Facundo Vilchez, Lucas Camino y Martín Echenique; Santiago Gñosso, Mirko Popolla y Franco Valdez; Darío Alcaraz, Alexis Echegaray y Ezequiel Bianchi. D.T.: Oscar Cabrera. Sup.: Luis Chora, Mario Benetti, Dilan Ferreyra, Federico Ibarra, Carlos Gómez, Agustín Antolín y Joaquín Segnorile.

Los otros resultados fueron estos:

Yrigoyen de Alem 0 vs. Defensores de Christophersen 1 (gol de Tomás Badarini); Huracán de Diego de Alvear 2 (Facundo Echegaray y Javer Spadano) vs. Juventud Unida de Alberdi 0: River Plate de San Gregorio 1 (Sergio Castro) vs. Leandro N. Alem 3 (Lázaro Arán, Nicolás Menichetti y Juan I. Morales); Deportivo Alberdi 1 (Alfredo Schenoni) Sarmiento de Vedia 0; Ancalú de San Gregorio 1 (Valentino Badini) vs. Atlanta de Vedia 2 (goles de Nicolás Benítez y de Fabián Escalada).

Es puntero Sarmiento de Germania, con 16 puntos, seguido por Leandro N. Alem, con 15. Luego se ubican Sarmiento de Vedia y Deportivo Alberdi, con 14; Defensores de Christophersen y Ancalú de San Gregorio, con 13; Matienzo suma 12; Atlanta de Vedia, 11; Huracán de Diego de Alvear, 5; Juventud Unida de Alberdi, 3; y cierran con un punto River de San Gregorio e Yrigoyen de Alem. En fútbol Senior, Sarmiento de Germania perdió 2 a 0 con Matienzo, cuyos goles fueron obra de Jorge Rojas y de Luis Gñasso.

Además, Huracán de Diego de Alvear 2 (Luis Fernández y Juan Pablo Salres) vs. Juventud Unida 3 (Diego Jaime -2- y Marcelo Núñez); Deportivo Alberdi 0 vs. Sarmiento de Vedia 4 (dobletes de Leonardo Velázquez y Cristian Encina), entanto que este sábado completarán Ancalú vs. Atlanta de Vedia.

Sarmiento de Vedia es líder con 14 puntos; Matienzo y Defensores de Christophersen suman 11; y Atlanta y Juventud Unida tienen 8; Ancalú y Huracán, 7; Sarmiento de Germania suma 6; Deportivo Alberdi 4, y cierra con un punto River Plate de San Gregorio.