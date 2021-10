Pintense no levanta cabeza y cayó con claridad en la visita a Atlético Bayauca

En su cancha, el primer equipo de Atlético Bayauca no tuvo mayores problemas en derrotar a un Atlético Pintense que sigue sin levantar cabeza, 3 a 1 por la tercera fecha del campeonato de fútbol "Antonio Oscar Capitini" 2021 que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los "Vaqueros" fueron superiores al C.A.P. durante los 90 minutos del cotejo que se disputó en esa localidad del Distrito linqueño en la soleada y ventosa tarde del domingo 3, ante buen marco de público.

Luego del triunfo como dueño de casa ante Arenaza, por 2 a 0, y la siguiente derrota en la visita a San Martín de Roberts (3 a 1), los bayauquenses volvieron a presentarse ante su público y demostraron que en su campo de juego, de reducidas dimensiones, serán difíciles de batir para cualquier adversario que los visite.

El mejor desempeño del local desde el inicio de las acciones, le permitió anotar y justificar en la red lo hecho en el campo de juego con el gol inicial, que anotó el delantero Lautaro Jesús Sabino.

La juvenil formación del C.A.P. no reaccionó pese a estar en desventaja, casi no creó riesgo ante la valla de Julián Guastelli y no extrañó que el delantero linqueño Nahuel Ledestre aumentara cifras en favor de Bayauca.

Los dirigidos por Fabián Susi siguieron controlando el partido sin mayores complicaciones y nuevamente Ledestre apareció en escena para marcar el tercer tanto de su equipo y asegurar la victoria varios minutos antes del cierre del partido que decretó el árbitro Carlos Agustín Riglos.

El "gol del honor" para los blancos dirigidos por Germán La Falce, quienes siguen sin ganar ni sumar puntos, ya que perdieron los tres encuentros jugados hasta el momento, fue anotado por el juvenil Pedro Farotto, quien ingresó en el complemento y puso el 3 a 1 definitivo antes del pitazo final de Riglos.

A las órdenes del citado juez (de buena tarea junto a sus jueces de línea asistentes, la pintense Lucía Balbidares y Alberto "Pico" Jaime -quien tras este este partido se retiró del arbitraje-), así formaron los equipos:

ATLÉTICO BAYAUCA: Julián Guastelli; Lautaro Daniel Franza, Enzo S. Brou, Ángel Bayón y Tomás Macías; Ezequiel Varela, Jonatan David Roldán y Agustín Losas; Ariel U. Almirón, Lautaro Jesús Sabino y Nahuel A. Ledestre. D.T.: Fabián Susi. Sup.: Ángel Torrilla, Alexis García Torrilla, Cristian Almirón, Jeremías Esnaola, Guillermo Sabino y Renzo López.

PINTENSE: Alex Lozano; Lucas Gabriel Quiroga (Pedro Farotto), Tomás Elías Ramos, Franco Benavídez y Samuel Isaías Barrera; Pedro Sanchotena (Ulises Clavería), Franco Daniel Patiño (Nicolás Romero), Gastón Secuelas (Fausto Guagnini) y Lucas Quinteros; Mario César Magallanes y Santiago Ávalos. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Agustín Isidoro, Leandro Contreras y Gastón Inacio.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA JORNADA

Volvieron a ganar y siguen punteros e invictos los elencos de El Linqueño y Argentino de Lincoln. El C.A.E.L. se impuso por la mínima diferencia a San Miguel, con gol del defensor Maximiliano Acosta, mientras que los argentinistas golearon en su estadio "El Fortín" por 5 a 1 a C.A.S.E. T. de El Triunfo.

Los delanteros AlanMansilla, Emanuel Barboza (2) y FabioMuñoz (2) marcaron para los dirigidos por el ex técnico campeón con Pintense, Juan Carlos Gho, descontando Mateo Baigorria para el perdedor.

En su cancha, Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur doblegó 2 a 1 a Juventud Unida de Lincoln, marcando Juan Benítez y Emilio Chattellino los tantos del vencedor, mientras que Lucas Islas anotó para los juventinos.

Por su parte, el clásico de Roberts quedó en poder de Atlético, ganándole con un gol de Lautaro Godoy a San Martín (1 a 0), en fecha en la cual quedó libre el equipo de la Academia Javier Mascherano.

Con estos resultados, lideran El Linqueño y Argentino, con puntaje ideal, 9 unidades. Les siguen Deportivo Pinto, Atlético Roberts y Atlético Bayauca, con 6 puntos.

Luego se ubican Atlético Pasteur y la Academia Javier Mascherano, con 4 (ambos ya quedaron libres); San Martín, San Miguel de Lincoln (ya tuvo jornada libre) y Deportivo Arenaza tienen 3 puntos y cierran sin unidades Juventud Unida de Lincoln, Atlético Pintense y C.A.S.E.T. de El Triunfo.

La cuarta fecha, a jugarse el venidero fin de semana, tiene estos encuentros previstos:

Pintense espera en su estadio "Rubén E. Viale" a Atlético Roberts; Deportivo Pinto visitará a San Martín de Roberts; San Miguel jugará ante uno de los líderes, Argentino de Lincoln; C.A.S.E.T. espera a Atlético Bayauca; Juventud Unida (L) será anfitrión de la Academia Mascherano; y Deportivo Arenaza recibe a Atlético Pasteur.

Libre quedará el otro puntero hasta el momento, El Linqueño, que si jugará con inferiores (octava y décima) como local ante Villa Francia de Coronel Granada.

En inferiores,en los preliminares de la categoría superior, en octava, el domingo Argentino (L) venció 2 a 1 a C.A.S.E.T.; y la Academia Mascherano goleó a Villa Francia 4 a 0.

El sábado en décima categoría, la Academia Mascherano le cedió la localía y superó 4 a 0 a Villa Francia; Atlético Roberts le ganó el clásico de la categoría a San Martín, 2 a 0; Atlético Pasteur 4 vs. Juventud Unida de Lincoln 2; y Argentino de Lincoln 0 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 1.

En novena, Argentino de Lincoln doblegó 2 a 1 a C.A.S.E.T. de El Triunfo, mientras que en séptima, empataron sin goles Argentino (L) y C.A.S.E.T. de El Triunfo; San Martín se quedó con el clásico de Roberts, 1 a 0 ante Atlético (R); y El Linqueño goleó 4 a 1 a San Miguel.