Deportivo Pinto horadó los tapiales de Juventud Unida y logró un buen triunfo

Un difícil compromiso pudo sacar adelante el primer equipo de Social y Deportivo General Pinto, al imponerse por la mínima diferencia en el siempre dificil estadio "Los Tapiales" de Juventud Unida de Lincoln, por la segunda fecha del torneo de fútbol 2021 de la Liga Amateur de Deportes.

Los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo, con gol del delantero que llegó como refuerzo, Lucas Ezequiel Jaimes, a los 39 minutos de la etapa inicial, se recuperaron de la derrota de la fecha inicial (como locales, 1 a 0 ante Academia Mascherano) y sumaron tres valiosos puntos.

En el primer período, el "Depor" manejó mejor la pelota, creó tres o cuatro situaciones de gol (un remate pegó en el palo) pero debió esperar casi hasta el final de los iniciales 45 minutos para marcar el tanto que, a la postre, le daría la victoria.

Recuperó el balón Gerónimo Sierra, tocó para Nicolás Ariel Martínez, el "Pucho" cedió para Sebastián Pajón, quien recibió en posición de "8" y tras eliminar a un rival, mandó centro al segundo palo que el "Tucu" Jaimes mandó de cabeza al gol, en el arco que da espaldas a la Ruta 50.

En ese primer parcial, la "Juve" casi no inquietó al arquero Antonio Carreras y a sus defensores, quienes debieron trabajar un poco con los centros y pelotazos que llegaron sobre el área del C.S.D.G.P.

Ya en el complemento, el conjunto local adelantó un poco sus líneas, por momentos equiparó el control del balón con su rival, pero salvo con un disparo de Matías Gómez que neutralizó Carreras, casi no tuvo chances de empatar.

Deportivo, en algunas contras, estuvo cerca de aumentar, perdiéndose un gol casi "cantado" frente a la valla rival, pero de todas maneras, controlaron sin mayores inconvenientes el partido y cuando llegó el pitazo final del árbitro Marcelo Aníbal, los azules pudieron festejar su primer triunfo, algo que querrán repetir este domingo en su estadio "Luis Dallocchio" ante Deportivo y Social Arenaza.

A las órdenes del citado juez, así formaron:

JUVENTUD UNIDA: Cristian Martínez; Martín Buscaglia, Emmanuel Carmisciano, Julio Carranza y Enzo Purita; Braian Prieto, Claudio Cuello y William Díaz; Alex Necchi, Matías Gómez y Maximiliano Agostinelli. D.T.: Alberto Gómez. Sup.: Fabián Ramos, Gonzalo Huarte, Gabriel Labarthe, David Gómez, Agustín Moreno, Luis Ormazábal y Jonathan Álvarez.

DEPORTIVO PINTO: Antonio Carreras; Lautaro Borao, Martín Moreno, Kevin Sosa y Esteban Píriz; Nicolás Ariel Martínez (Tomás Balesio), Erik Véliz (Tomás Barrera), Gerónimo Sierra y Sebastián Pajón (Silvio Fabián Oliva); Maximiliano Martínez y Lucas Jaimes (Pablo Uriel Clavería). D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Gastón Ríos, Matías Magallanes y Juan Tobías Carrizo.

EN INFERIORES

El domingo, como preliminar de Primera, la octava división de Deportivo Pinto se impuso 2 a 0 a Juventud Unida, con goles de Eliseo Ledesma y Ulises Riscossa.

El sábado, se enfrentaron en tres divisiones formativas y en décima, el "Depor" ganó 1 a 0 con tanto de Tomás Gusmerini, fue juez

Emiliano Pereyra y así se alistaron los azules:

Axel Ferreyra; Juan Ferro, Alex Macucho, Tiziano Aluize, Emanuel Medina y Joshua Quiroga; Benjamín Zalazar, Augusto Ramos, T. Gusmerini, Lautaro Gusmerini y Pedro Santichia. D.T.: Gustavo Barrera. Sup.: Augusto Parra, Bautista Ottón, Aarón Martínez, Thiago Caffa, Benjamín Martínez y Bautista Barrera.

En novena, también triunfó Deportivo Pinto 1 a 0, con gol de Agustín Magallanes y así formó el C.S.D.G.P.:

Tiziano Kenedy; Santiago Topa, Bautista Barisoni, Teo Orsi, A. Magallanes y Yago Ceres; Bautista Videla, Bautista Barnech, Ignacio Fernández, Fausto Ledesma y Máximo Muro.D.T.: Gustavo Barrera. Sup.: Mateo Quiroga, Federico Tucci, Axel Mansilla, Jonatan Arán, Juan Luis Palacios y Santiago Piccardo.

Finalmente, en séptima se impuso Juventud Unida 1 a 0, con gol de Tomás Patiño, formando Deportivo Pinto como sigue:

Gastón Ríos; Camilo Leonardi, Patricio Pacheco, Alejo Diulio, Agustín Martínez y Facundo Martín Camarero; Tomás Bartucci, Agustín Caratti, Benjamín Leonardi, Juan Tobías Carrizo y Teo Borda. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Ignacio Píriz, Mariano Sadi Homsi, Francisco Della Bruna, José Luis Fontana, Kevin Sosa, Gonzalo Lavítola y Nicolás Tucci.

OTROS RESULTADOS EN PRIMERA DIVISIÓN

Los demás resultados en Primera división fueron estos por la segunda fecha:

Academia Javier Mascherano 0 vs. Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur 0; C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. El Linqueño 2 (goles de Lucas Ciotti y Martín Noblía); San Martín (R) 3 (Juan Malvassora, Hernán Florido y Enzo Pérez) vs. Atlético Bayauca 1 (Lautaro Sabino); y Deportivo Arenaza 1 (Franco Vicente) vs. Atlético Roberts 0. Libre quedó San Miguel.

Lideran El Linqueño y Argentino (L), con seis puntos; Academia Mascherano, 4; Atlético Roberts, San Miguel, Atlético Bayauca, Deportivo Pinto, San Martín, Atlético Pasteur y Deportivo Arenaza tienen una unidad; y cierran sin puntos Pintense, C.A.S.E.T. y Juventud Unida (L).

El fin de semana jugarán Deportivo Pinto vs. Deportivo Arenaza, Atlético Bayauca vs. Pintense; Atlético Pasteur ante Juventud Unida; Atlético Roberts vs. San Martín (R), en el clásico local; Argentino vs. C.A.S.E.T. de EL Triunfo; y El Linqueño ante San Miguel. Libre quedará Academia Mascherano.