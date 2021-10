Sarmiento de Germania fue derrotado en su estadio por Juventud Unida de Alberdi

No tuvo una buena tarde de domingo el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania, ya que perdió 2 a 1 ante Juventud Unida de Juan Bautista Alberdi, quien hizo de local en cancha de los germanienses, por la sexta fecha del torneo oficial de fútbol 2021 de la Liga Deportiva Central Vedia.

Los verdes que dirige Oscar Alberto Cabrera cayeron 2 a 1, pese a que empezaron bien y ya a los siete minutos ganaban 1 a 0, con gol de buena factura.

Combinaron los delanteros locales, Oscar Quiroga mandó preciso centro que bajó Agustín Benavídez y que remató al fondo de las mallas Sebastián Fernández.

Pero de allí en más, desde lis 15' en adelante, todo fue para los alberdinos, quienes lo empataron promediando el primer parcial y lo pasaron a ganar antes de cerrarse los iniciales 45 minutos, con goles de Manuel García y de Franco Varela.

En el complemento, pese a los cambios realizados por el "Cabezón" Cabrera, Sarmiento casi no mejoró, atacó sin claridad y Juventud se sintió cómodo jugando de contra, en un segundo período deslucido y con pocas chances netas de gol.

Fueron pasando los minutos y el pitazo final del árbitro selló el triunfo de los juventinos, quienes aprovecharon la mala tarde de SSG y se llevaron los tres puntos, ante un equipo verdolaga que sufre mucho la ida de varios de quienes eran titulares a equipos de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, y espera recuperarse cuando reciba el domingo a Matienzo de Alberdi.

Arbitró Martín Bogado (fueron sus líneas asistentes Pablo Mucci y Braian Pinilla) y así formó el conjunto germaniense:

Lucas González; Diego Cabrera, Santiago Zani (Cristian Galante), Oscar Alberto Cabrera y Walter Rizzo; Eduardo González (Braian Rodríguez), Ramiro Echarri y Agustín Benavídez; Oscar Quiroga, Sebastián Fernández (Darío Alcaraz) y Adrián González (Mario Castañeda). D.T.: Oscar Cabrera. A.S.: Jacobo Gñasso.

En cuanto al preliminar de Segunda división, Sarmiento de Germania se impuso 1 a 0, con gol de Mauricio Torres y con el contralor de Pablo Mucci, así formó el conjunto verdolaga de nuestro Distrito:

Luis Chora; Antonio Oliva, Facundo Vilchez, Lucas Camino y Dilan Ferreyra (Martín Echenique); M. Torres, Mirko Poppolla y Ezequiel Bianchi; Axel Bussi, Benjamín Mendoza y Alexis Echegaray (Agustín Antolín). También ingresaron Oscar Manessi, Federico Ibarra y Carlos Gómez. D.T.: Oscar Cabrera.

En el partido de la categoría Seniors, Sarmiento de Germania se impuso 3 a 1, con goles de José Roldán, Luis Arias y Ricardo Estavillo para el vencedor y de Andrés Irusta para Juventud Unida.

Arbitró Juan Correa y asíformó Sarmiento (G):

Ángel García; Reynoso, Rivas, Cabrera, Rossini y José Roldán; Valdez, Oscar Torres, Alberto Armando Gómez, Gustavo Llano y Luis Arias. D.T.: Cabrera. Luego ingresaron Leopoldo Roldán, Sergio Vilche, Vicente y Ricardo Estavillo.

LOS OTROS RESULTADOS

Los demás resultados en Primera división fueron:

River de San Gregorio 1 (gol de Emilio Amín) vs. Deportivo Alberdi 3 (Leandro Bainotto -2- y Alejandro Marzol); Leandro N. Alem 3 (David Morales -2- y Ángel Ledesma) vs. Atlanta de Vedia 0; Sarmiento de Vedia 2 (Pedro Barreiro y Tobías Pedernera) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Nery Giglio); Matienzo de Alberdi 1 (Valentín Dargere) vs. Yrigoyen de Alem 1 (Emilio González); y Ancalú de San Gregorio 1 (Gustavo Solanille) vs. Defensores de Christophersen 2 (goles de Julián Herrera y Diego Montes).

Lidera las posiciones Sarmiento de Vedia, con 18 puntos (ganó los seis partidos jugados hasta ahora), seguido por Ancalú de San Gregorio, con 13 y Leandro N. Alem, con 12 unidades,

Luego se ubican Matienzo de Alberdi, 11; Deportivo Alberdi, 10; Juventud Unida de Alberdi, 9; Atlanta de Vedia, 8; Sarmiento de Germania, 7; Defensores de Christophersen, 6; Yrigoyen de Alem, 5; Huracán de Diego de Alvear, 4; y cierra sin puntos River Plate de San Gregorio.

En Segunda división, los otros resultados fueron éstos:

River de San Gregorio 0 vs. Deportivo Alberdi 0; Leandro N. Alem 0 vs. Atlanta de Vedia 0; Sarmiento de Vedia 6 (Lautaro Furlong -2-, Gonzalo Ríos -2-, Agustín López y Ramiro Cabral ) vs. Huracán de Diego de Alvear 0; Matienzo de Alberdi 5 (Gaspar Cogo -3-, Juan Carlos Ochoaizpuro y Joaquín Etcheverry) vs. Yrigoyen de Alem 0; y Ancalú de San Gregorio 1 (gol de Lautaro Sevilla) ante Defensores de Christophersen 0.

Es puntero Sarmiento de Vedia, 14 puntos, seguido por Sarmiento de Germania y Ancalú de San Gregorio, con 13; Matienzo y Alem suman 12; Deportivo Alberdi, 11; Defensores de Christophersen 10; Atlanta de Vedia, 8; Juventud Unida de Alberdi, 3; Huracán de Diego de Alvear, 2; y cierran con un punto River de San Gregorio e Yrigoyen de Alem.

En Seniors, además del triunfo de Sarmiento de Germania, los otros encuentros finalizaron así:

River Plate 2 (Lucas Oviedo y Juan Núñez) vs. Deportivo Alberdi 5 (Pedro Urzagasti -2-, Cristian Olguín -2- y Sergio Zárate); Sarmiento de Vedia 0 vs. Huracán de Diego de Alvear 0; y Ancalú de San Gregorio 2 (doblete de Claudio Aranda) 0 vs. Defensores de Christophersen 2 (tantos de Enrique Sosa y Bruno Fontanini).

Sarmiento de Vedia y Defensores de Christophersen son punteros, con 11 unidades; Matienzo y Atlanta tienen 8; Ancalú y Huracán, 7; Sarmiento de Germania suma 6; Juventud Unida tiene 5; Deportivo Alberdi 4, y cierra con un punto River Plate de San Gregorio.