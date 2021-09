Diego Alori: “Siempre tuve un perfil social de la vida, del compromiso de ayudar a los demás”

Diego Damián Alori, quien integra en tercer lugar la lista N° 507 de precandidatos a concejales por el Frente de Todos del Distrito de General Pinto, tiene 49 años, se graduó y ejerce como licenciado en kinesiología y fisiatría tras egresar en la Universidad de Buenos Aires (U.B.A.).

Sus padres son el recordado Edmundo “ Nino” Alori (fallecido) y Nilda Scianca, tiene una hermana (Patricia) que reside en la ciudad de San Luis, está casado con Maricel Calvo, también egresada de la U.B.A. como licenciada en terapia ocupacional, y tiene una hija de 5 años, Delfina.



Al ser entrevistado por “Hoy” en días previos a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 12, Diego recordó inicialmente que “Al terminar mis estudios en Marzo de 1998, fui a trabajar a la sala de primeros auxilios de Coronel Granada, el 2 de Octubre del año 1999. Posteriormente, me pude comprar los aparatos para ejercer mi profesión y actualmente soy director de Discapacidad del Distrito, desde Abril de éste año, cuando desde la actual gestión municipal que encabeza ‘Fredy´ Zavatarelli se creó dicha Dirección, así que tengo el honor y la responsabilidad de ser el primer titular de esa área en el Distrito”.



Sobre las actividades que se llevan adelante desde la Dirección que encabeza, Alori destacó que “Estamos trabajando en un diagnóstico, para ir tomando las decisiones correctas, ya que la discapacidad se da transversalmente en todas las áreas de gestión. Actualmente, se están articulando varios temas, como es el deporte paralímpico, junto con la Dirección de Deportes, también inclusión laboral para personas con discapacidad, donde se está comenzando a realizar un perfil laboral de cada persona. Se descentralizó en las distintas localidades del Distrito, para que en cada Delegación se pueda iniciar el trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad”.



Agregó que “Además, se realizó un diagnóstico en los jardines de Infantes, en los cuales surgió la necesidad de gestionar juegos inclusivos, para que todos los alumnos puedan divertirse en el recreo, sea cual fuera la condición y que la inclusión sea vivida desde chiquitos. La idea es ir avanzando en todos los jardines, para que ya tengan sus juegos cuando les haga falta. Actualmente, se están gestionando también carreras que sean afines a discapacidad y a la tercera edad, con salida laboral muy esperada en el Distrito”, destacó.



SU INCURSIÓN EN LA POLÍTICA

A la hora de referirse a su primera incursión como candidato en la política distrital, Diego comentó:

“Si bien la política siempre me interesó, el momento clave fue la pandemia, en cuyo transcurso sentí un espíritu muy profundo de unidad en el sistema de salud. Ello despertó un mayor compromiso ciudadano, donde una se cuidaba y cuidaba al otro o lo aconsejaba para que se cuide. También otro punto de inflexión fue cuando asumí como director, ya que empecé a ver desde adentro el tremendo trabajo que se hace para gestionar y lograr obtener distintos recursos para el bien de todos los vecinos. En la gestión, descubrí que se podía ayudar a muchas más personas que a las que podía hacerlo desde mi consultorio. Además, siempre tuve un perfil social de la vida, del compromiso de ayudar a los demás, los que me conocen lo saben. No he militado intensamente en el Partido (Frente de Todos), pero la mayoría de los ciudadanos, ya conocía mi ideología y mi vocación”.



Al momento de referirse a proyectos que le gustaría impulsar si llega al Concejo Deliberante, el entrevistado manifestó finalmente:

“Tengo varios temas, entre ellos sobre inclusión, trabajo y medio ambiente. Pero sobre todo, creo que hay que marcar la agenda con las distintas realidades que vayan surgiendo, de ahí la importancia del contacto y la sensibilidad hacia el vecino. A los ciudadanos les diría que piensen bien, que reflexionen su voto, ya que el voto tiene un gran componente emocional. Que se tomen una pausa y vean los distintos partidos, lo que le ofrecen, por quien se puede sentir más representado, y que se tome ese momento único que se da en el cuarto oscuro, para elegir a quien quiera con total libertad”, completó Diego Damián Alori, tercer precandidato a concejal del Frente de Todos del Distrito de General Pinto.