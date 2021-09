Vilma Mirian Panichelli: “Estamos abiertos a escuchar ideas y reclamos de los vecinos”

Vilma Mirian Luciana Panichelli tiene 42 años, es soltera y ha decidido incursionar de lleno en la política distrital, encabezando para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12 de Septiembre la lista de precandidatos a concejales por el espacio Vamos con Vos, frente que a nivel provincial lidera el ex ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo.



Entrevistada por “Hoy” a pocos días de la contienda electoral, Panichelli detalló que “Hasta los 6 años viví en Ingeniero Balbin, cursando allí mi primer grado. Luego mis padres se separaron y vine con mi mama y hermanas a la ciudad de General Pinto. Acá cursé el secundario, luego cuando tenía 21 años estuve como voluntaria en el Ejército Argentino, en el Grupo de Artillería 10 de Junín, recibiendo allí varios reconocimientos por mi compañerismo y mi labor. Tres años después pedí la baja y abrí mi propio negocio ‘CD Récord’, en el que trabajo actualmente. También estudié la tecnicatura en administración de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y realicé el tramo de formación pedagógica. Además, realicé varios cursos relacionados con diferentes oficios”, comentó.



EVITA Y ALFONSÍN

Luego, sobre sus inicios en política, destacó que “Empecé a participar en el año 2019, con la Unión Cívica Radical, Partido al que me acerqué con muchas ganas de participar. Pero no fue lo que esperaba, así que luego me alejé para comenzar a armar un partido vecinal, que no prosperó a nivel provincial. Entre mis referentes políticos, puedo hablar de una Evita a la que admire, que haya llegado tan lejos en ese momento de la política en la Argentina, y por su lucha contra el cáncer, ya que yo tuve cáncer de mamas a los 31, con lo cual sufrí mucho, tuve mucho miedo. También puedo nombrar a Raúl Alfonsín, el padre de la Democracia, un ejemplo como político y como ser humano”.

Sobre su desembarco en el frente Vamos con Vos, Mirian señaló:



“Me llamaron del grupo de Randazzo, ya que yo había tenido contactos con Marcelo Fernández, de Mar del Plata. Fue él quien le dio mi nombre a esta gente, me convocaron y acepté, ya que comparto las ideas de Randazzo, las que a nivel nacional son muy buenas. Yo, a nivel local, podría plasmar los ideales del grupo”.



Luego de expresar que “Armar una lista no es una tarea sencilla. Yo ya tenía parte del grupo armado desde Noviembre pasado, cuando intenté formar el partido vecinal que comenté y, además, se sumaron algunas personas más, quienes nunca militaron en ningún partido y ahora quieren participar”, la entrevistada se refirió a las principales falencias que observa en el Distrito de General Pinto.

FALTA DE TRABAJO EN GENERAL PINTO

Al respecto, dijo que “Falencias hay muchas, pero creo que la falta de trabajo es la más importante. Con trabajo se resuelve o se atenúan otras falencias. El primer proyecto que vamos a presentar en el Concejo, es el banco de herramientas, un depósito donde el changarín pueda pasar a retirar la herramienta que necesite, para ganarse el día, y luego devolverla. Somos conscientes que hay muchos hombres y mujeres que saben varios oficios y la falta de herramientas los condiciona. Después, tenemos otros proyectos en mente, relacionados con los jóvenes con adicciones, otro con una oficina virtual de empleos, entre otros”, enumeró.



Para finalizar, la precandidata a primera concejal de la lista de Vamos Con Vos recalcó que “Estamos abiertos a escuchar ideas y reclamos de los vecinos, los que puedan transformarse en proyectos nacidos desde la necesidad de los vecinos mismos. Estoy más que agradecida a la gente que me acompaña en la lista, a la gente que nos da fuerzas y esperanzas para que sigamos adelante”, completó la entrevista con “Hoy” la precandidata a concejal distrital Vilma Mirian Luciana Panichelli.