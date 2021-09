Marcos Gariboldi afirma: "Somos la renovación, gente nueva que no quiere vivir de la política"

Marcos Arturo Gariboldi tiene 36 años, es hijo de Marcos Gariboldi y de “Loli” Manessi, hermano de Federico y de Florencia y en lo profesional, se graduó como médico veterinario, trabajando como encargado del sector tambo de la estancia “La Catalina” y como asesor técnico de tambos en campos de la zona.



Para las elecciones Primaria, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo, es segundo precandidato a concejal por el espacio Juntos, lista N° 506 que competirá con la de la Unión Cívica Radical (lista 3).



Entrevistado por “Hoy” a pocas horas de la contienda electoral, el joven aspirante a una banca en el H. Concejo Deliberante dijo inicialmente:

“La política me interesaba, pero no como para participar activamente. Me gustaba el PRO pero no era adherente y nunca había participado en otros partidos políticos. En el año 2015, junto a Diana García Farotto (primera precandidata a concejal), decidimos integrar el grupo que por aquel momento encabezaba Roberto Maruri y fue así como dimos nuestros primeros pasos. Pero luego, por discrepancias de pensamientos, nos apartamos los dos y desde ese momento, juntos (con Daiana) venimos construyendo este camino, que hoy nos trajo hasta aquí.



Nosotros somos la renovación. Gente nueva que no quiere vivir de la política. Tenemos nuestras propias profesiones y oficios. Pensamos que la política cada cuatro años merece un cambio. Eso es muy sano para el país y la sociedad. Tenemos confianza en nuestros proyectos. Somos un grupo de jóvenes con muchas ideas nuevas. Necesitamos y le pedimos a la gente que nos dé una oportunidad para demostrar de lo que somos capaces. Creemos que vamos a hacer una muy buena elección”, señaló.

TRABAJO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EMPRENDIMIENTOS

Luego, Marcos dijo que “Nuestros primeros proyectos a presentar serían, a grandes rasgos, sobre trabajo, producción, emprendimientos y medio ambiente. Creemos que lo importante sería abrir fuentes genuinas de trabajo, más viviendas y ayuda a las Pymes”, para luego agregar:



“Le pido a toda la gente de nuestro Distrito que nos den una oportunidad el día de las elecciones. Que piensen que los jóvenes tenemos muchas ideas nuevas, renovadoras, no le tenemos miedo al cambio y somos el futuro del país. Por eso, necesitamos de su apoyo”, argumentó.

Finalmente, Marcos Arturo Gariboldi agradeció “A Daiana, en primer lugar por invitarme a participar, a mi familia y a mis amigos, por apoyarme a mí y a todos los que integramos la lista”, completó el segundo precandidato a concejal de la lista N° 506 de Juntos.