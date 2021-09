"Hay que renovar la sangre política pintense", manifestó Marta Ábalo

Por segunda vez, Marta Ábalo –de 45 años de edad- va a participar de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como ya lo hizo en 2019 (entonces como aspirante a intendenta municipal), llegando en esa ocasión a los comicios generales del mismo año, tras sortear la primera instancia.

Nuevamente lo hará en este 2021, ahora como precandidata a primera concejal por el Frente Patriota que encabeza a nivel nacional Alejandro Biondini y por ello, "Hoy" la entrevistó, para conocer sus expectativas, proyectos, deseos, etc.

Sobre cómo se alistan para las PASO del 12 del corriente, Marta señaló:

"Nos preparamos bien. El Frente Patriota maduró desde su primera elección en el Distrito, en 2019, y pese a las enormes dificultades que produjo la pandemia y las restricciones, continuamos trabajando en toda la Provincia de Buenos Aires. Este año triplicamos, la cantidad de Municipios donde competiremos y en General Pinto, vamos a revalidar nuestra condición de tercera fuerza".

En cuanto a las expectativas, comentó que "Vamos a crecer, y mucho. A nivel provincial, sin dudas aspiramos a que nuestro conductor, Alejandro Biondini, sea diputado nacional, porque necesitamos verdaderos patriotas en el Congreso. A nivel local, aspiramos a avanzar, crecer y poder tener nuestra primera concejalía. En General Pinto hay una pequeña casta política que gobierna desde hace años y es la que empobrece a nuestra comunidad. Hay que renovar la sangre política pintense".



Al referirse a como armaron la lista para competir en las PASO, buscando pasar a las generales de Noviembre, detalló que fue "Convocando a los vecinos que nos acompañan desde hace ya tres años en el Frente Patriota. Este es un Distrito chico, hay muchas presiones por parte del poder, pero los que integramos la lista nos caracterizamos por dos cosas: Lealtad y coraje. Lealtad a la Patria, coraje para sostener con hechos esa Lealtad. No nos achicamos ante los poderosos, no vinimos a negociar puestos, vinimos a transformar nuestra comunidad en algo mucho mejor".

Luego, al detallar cuáles son los principales proyectos que llevaría al Concejo Deliberante, la entrevistada dijo:

"Son muchos, porque hay muchas necesidades, pero sintetizo las principales: Combatir con mano de hierro el narcotráfico y ayudar a nuestros jóvenes a salir del flagelo de la droga, que es algo que golpea fuerte a muchas familias pintenses. También queremos que el Ministerio de Trabajo tenga una sede en General Pinto, ya que parece mentira, pero los trabajadores del Distrito están desprotegidos y si tienen que hacer un reclamo laboral, tienen que irse a otros Municipios, porque aquí no hay atención. También mejorar urgentemente la salud pública, ya que en General Pinto no hay médicos suficientes ni de las especializaciones que se necesitan, como pediatría o traumatología. Y desde ya, atraer empresas para que inviertan y terminar con el círculo vicioso que marca que el pintense dependa del empleo público o del plan social para subsistir, porque el comercio es poco y las empresas privadas son ahuyentadas por la intendencia, para mantener sometida a la gente".

DIJO: “HACE FALTA GENTE HONESTA”

Luego de recalcar que "Estoy convencida de los proyectos del Frente Patriota y de Alejandro Biondini, y no tengo dudas de mi pertenencia a este espacio", Ábalo analizó sobre qué cosas hace faltan en Pinto y en el Distrito:

"Lo que más falta en General Pinto son personas honestas en la función pública, eso que ahora no hay, salvo honrosas excepciones. También en Provincia y Nación falta gente honesta en el poder. De ahí nace todo. La corrupción destruye todo. No puede haber presupuestos para Salud, Educación, Obras Públicas o cualquier otro tema vital, si los que tienen que ejecutarlos no lo hacen. Tenemos un problema en la clase dirigente actual, por eso invito a la gente a que conozca más sobre el Frente Patriota. Algunos nos tildan como 'De ultraderecha' o cosas así, y lo único que somos es Nacionalistas, gente que ama a su Patria y no se vende, como hace el resto de los Partidos".

Luego de confirmar que "Vamos a hacer un acto antes de las PASO del 12 de Septiembre y, además, vamos a arrancar una campaña fuerte de cara a las generales de Noviembre", Marta Ábalo nos agradeció "Por el espacio y la libertad de opinión y también agradecerle como siempre a los vecinos pintenses, que depositan su confianza en nosotros", finalizó quien aspira a una banca en el H. Concejo Deliberante.