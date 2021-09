¿A quién hay que votar?

“En pocos días, tendremos la oportunidad de expresarnos libremente en las urnas y a través del voto de cada ciudadano influir acerca del rumbo que necesita nuestro país.

Hoy, la apatía y el mal humor social prevalecen dado los desaguisados de este gobierno y la pérdida de autoridad del presidente Alberto Fernández, quien en vez de hacerse cargo de los problemas, siempre le echa la culpa al otro.

En esta elección legislativa también tenemos que decidir quiénes nos van a representar en el orden local, tanto en el Concejo Deliberante como en el Consejo Escolar, lo cual no es poca cosa, ya que tiene que ver con lo que pasa en nuestra comunidad.

En este sentido, observamos una gestión que se muestra muy hacedora en la ejecución de las obras y/o servicios, a partir de los opulentos recursos que recibe por parte del gobierno nacional y provincial, no siempre bien priorizados, administrados y ejecutados.

En la democracia, el funcionamiento de los cuerpos colegiados es la ocasión para debatir y acordar política públicas entre gobierno y oposición para lograr el bien común.

Es aquí donde se registra la mayor deuda por cuanto el oficialismo, dado la amplia mayoría en el Concejo Deliberante, aplica una política totalmente sesgada e impide el aporte de la oposición, sobre innumerables asuntos que no figuran dentro de la agenda de gobierno.

Es por ello que en esta elección es importante tener presente, que cuando existe mayor equilibrio entre las fuerzas políticas, siempre se arriba a mejores resultados como parte del intercambio de ideas/propuestas, evitando de que se actúe con la lógica de levantar la mano como si fuera una escribanía.

¿ A quiénes hay que votar en estas P.A.S.O. ?: Hay que votar aquellos precandidatos que fundamentalmente inspiran confianza y que a la vez lo han demostrado por haber escuchado las inquietudes de los vecinos y facilitar un canal de expresión de temas prioritarios para la población.

En este entendimiento, el próximo 12 de Septiembre, voy acompañar la lista 3 ‘Dar el Paso’ del Frente Juntos, que encabeza como precandidato a diputado nacional Facundo Manes, a primera concejal Patricia 0’Brien y a consejera escolar Silvia Casanova”.

- Luis Alberto Bruni - Ex intendente municipal entre 1987/2003 y ex diputado provincial -