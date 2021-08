Luis Alberto Bruni: “Mentira y cinismo, dos rasgos distintivos de este gobierno”

El ex intendente de General Pinto entre 1987 y 2003, Luis Alberto Bruni,dijo a “Hoy”que “En los últimos días, han trascendido en los medios de prensa información y fotos sobre las actividades sociales en la residencia de Olivos, por parte del Presidente de la Nación y su pareja en medio de la pandemia, durante el año pasado, que se han convertido en un verdadero escándalo político.

La primera fue el 2 de Abril de 2020, día del cumpleaños del Presidente, quien compartió con un grupo de allegados y también se reunió con un empresario taiwanés, quien a la postre resultó beneficiario de contratos millonarios con el Estado, siendo que estaba vigente un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que prohibía los encuentros sociales. Obviamente, Alberto Fernández desmintió que esta celebración hubiera existido y que no conocía al empresario. Por lo tanto, estamos claramente ante un doble discurso”.

Ampliando conceptos, el legislador provincial mandato cumplido remarcó:

“Además, se pudieron comprobar otros ingresos registrados a la residencia en plena cuarentena como por ejemplo el adiestrador de Dylan (el perro del Presidente), su veterinario, el peluquero/estilista de la primera dama, asesores, amigos, modelos, entre otros, lo cual indica a todas luces, que estamos ante un serio problema ético y moral.

La otra fue el 14 de Julio del 2020, fecha del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, que compartieron una reunión social con más de 10 personas, sin distanciamiento social, ni barbijos, ni ventilación alguna, violando todas las normas establecidas para enfrentar la pandemia”.

Seguidamente, Bruni expresó:

“Cabe recordar, que ante la existencia de infracciones a las medidas dispuestas de protección a la Salud Pública, se procedió a efectuar innumerables denuncias en todo el país y a dar intervención a las autoridades competentes en el marco de los artículos 205° y 239° del Código Penal.

Ante el estrépito que han generado estos hechos, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió primero, la fiesta en Olivos y manifestó que ´Fue un error, un descuido y no debería haber ocurrido´.

A su vez, el propio Presidente manifestó: ´El 14 de Julio fue el cumpleaños de mi querida Fabiola y convocó a una reunión con amigos, a un brindis, que no debió haberse hecho, ahora me doy cuenta y lamento que haya ocurrido, no volverá a ocurrir’, sin embargo NO pidió perdón y actuó como un ´machirulo´, haciendo responsable de lo ocurrido a la novia”, dijo Bruni.

Luego, expresó que “Indudablemente, la pandemia ha puesto en evidencia la chapucería del Gobierno Nacional, tanto respecto a la instrumentación de la cuarentena, como el opaco plan de vacunación que se está llevando a cabo.

Hay definiciones del Presidente que no dejan duda alguna. En Marzo del 2020, Fernández dijo que ´Se terminó la Argentina de los vivos por encima de los bobos. Se van a encontrar con idiotas, vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Quienes incumplan le va a caer el peso de la ley´,señaló A.F. sobre el surfer detenido cuando volvía de Brasil.

Posteriormente, efectuó otra referencia emblemática el Jefe de Estado: “No lo dudé nunca: Prefiero tener 10 % más de pobre y no 100.000 muertos“, dijo el 11 de Abril del 2020”.

“DOBLE VARA O DOBLE MORAL”

Luego de señalar que Fernández comentó “De la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve”, justificó su frase para explicar las medidas adoptadas. A casi dos años de esta gestión, es innegable la doble vara o la doble moral que utilizan el Kirchnerismo y el Frente de Todos para justificar los constantes desaciertos en materia de gobierno, contraviniendo las propias decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo mediante los DNU en el marco de la pandemia, lo que daña seriamente a la política”, Luis Alberto Bruni siguió expresando.

“El padre de Solange Musse dijo ´En vez de abrazar a mi hija tuve que abrazar un cajón´, ya que no pudo despedirse de ella en su estado de agonía en que se encontraba.

Otro caso, Abigail Jiménez, la niña de 12 años enferma de cáncer a quien le negaron el ingreso vehicular a la Provincia de Santiago del Estero.

La mentira y el cinismo son dos rasgos distintivos de este gobierno, es por ello que la palabra del Alberto Fernández está tan devaluada y como nunca existió antes en la República Argentina, hay un total descreimiento y pérdida de confianza en la figura Presidencial, siendo que se debe pregonar con el ejemplo”.

Finalmente, Bruni aseguró:

“De no creer: Vacunatorio VIP, negocios VIP, cumpleaños VIP. Desde el ámbito local quiero expresar mi total repudio e indignación frente a los hechos conocidos como ´Olivos Gate´ y manifestar mi solidaridad a toda la comunidad por el esfuerzo realizado, la pérdida de libertad que sufrimos, la falta de clases presenciales, las restricciones que afectó a la economía de nuestro comercio, como asimismo a los vecinos y familiares que perdieron seres queridos y no pudieron acompañarlos y/o despedirlos en las últimas horas de vida”, completó el ex intendente Luis Bruni.