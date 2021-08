Daiana García Farotto asegura: “Este es el puntapié inicial para una renovación”

La joven pintense Daiana García Farotto encabeza la lista de precandidatos a concejales distritales por la alianza Juntos, grupo que dirimirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con la lista de la Unión Cívica Radical.

La abogada de nuestra ciudad combina por estos día su actividad profesional con la actividad política y tras haberse postulado para intendente en las elecciones generales de Diciembre de 2019, ahora quiere llegar al H. Concejo Deliberante, encabezando una lista de jóvenes precandidatos, mechada con algunos vecinos/as de mayor experiencia.

Al ser entrevista por ”Hoy”, García Farotto comenzó manifestando:

“La lista encabezada por Diego Santilli como diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires tiene su representación en nuestra ciudad y el Distrito, conformada por un equipo integrado por profesionales e independientes que se ha hecho eco y resuena de manera positiva en la sociedad del Partido de General Pinto.

Es la lista que los vecinos mismos pedían que se forme, colmada de gente de trabajo con entusiasmo, ganas, proyectos y ese tinte que le da el hecho de que ninguno de los que hoy aspiramos a representar a la sociedad en el Concejo Deliberante vive ni vivió de la política. Nuestros presentes nos encuentran con tiempos organizados, ya que más de uno tiene dos trabajos, viviendo por ello el día a día insertos en la realidad social que atraviesa nuestro Municipio y por ende, nuestro país”.

Seguidamente, Daiana destacó:

“Entendemos que es esto lo que hoy nos une, nos hace fuertes, estabiliza y lleva a formar un espacio que vele por el bien común, por todos los sectores, una sumatoria de experiencias, especialidades y ocupaciones en las que se pueden absorber las inquietudes y visiones de diferentes rubros, debido a la cercanía en particular con los diferentes actores de la sociedad en la que convivimos los integrantes de este grupo de jóvenes, características estas que creemos van a potenciar la participación de nosotros, los representantes de la sociedad en el Concejo”.



“LA RESPONSABILIDAD ES CON TODOS LOS VECINOS”, MANIFESTÓ

Ampliando conceptos, expresó luego:

“Particularmente, con María Eugenia (Agustinelli) venimos trabajando tanto dentro como fuera del Concejo para lograr mejorar la calidad de vida de los pintenses, con cuestiones que hacen a la actividad propia de la responsabilidad política que se nos ha confiado, entendiendo el cargo político como verdaderos servidores, devolviendo la confianza depositada en nosotros. Por ejemplo, estuvimos cerca de vecinos que necesitaron ayuda para inscribirse al I.F.E. (Ingreso Familiar de Emergencia), cuando esta pandemia hizo que muchas personas se encuentren perjudicadas por el aislamiento, cuando salieron los créditos Procrear y la gente no sabía cómo hacer su trámite, o cuando llegó el momento de vacunarse y el ciudadano desconocía respecto a la página o carecía de servicios de Internet. Ahí también tuvimos a una concejal presente, que no dudó en ayudar a la gente, porque la responsabilidad es con todos los vecinos.

Si bien sabemos que como todo proceso este cambio generacional se va a ir dando de a poco, confiamos en que este es el puntapié inicial para una renovación, de caras nuevas, distintas, con objetivos claros, dispuestos, cercanos a la sociedad y que estos se sientan apoyados, escuchados y por sobre todo representados, porque de eso se trata. No son palabras, son los hechos los que hablan por sí solos”.



INCONVENIENTES CON LA LISTA YA SE SUBSANARON

Finalmente, García Farotto comentó que “Tuvimos dos inconvenientes respecto a nuestra lista. El primero es que quien era la tercera precandidata a concejal (Noelia Lorena Spósito, de Coronel Granada), tuvo que renunciar a tal cargo por temas personales, siendo hoy Sabrina Calvo quien quedará reemplazando dicha precandidatura.

Por otro lado el segundo precandidato a consejero escolar (Rodrigo Mateus Álves), es de nacionalidad brasileña y hace muchos años posee residencia en la Argentina e, incluso, ejerce la docencia aquí. Aún cumpliendo con los requisitos, la Junta Electoral, por alguna razón que hoy desconocemos, no aprobó la misma y nos pidió que éste fuera reemplazado por otra persona. Así es que Cristian Sánchez, debido a esta situación, será el segundo precandidato a consejero escolar”, completo la primera aspirante a una banca en el Concejo Deliberante de nuestro Distrito por la alianza Juntos.