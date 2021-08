Aprueban por mayoría el convenio de construcción de la “Casa de la Provincia – Municipio de General Pinto”

El miércoles 4 por la noche se llevó a cabo la séptima sesión ordinaria del 2021 del H. Concejo Deliberante en la cual se trató, entre otros temas, la celebración de un convenio entre la Municipalidad de General Pinto y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

El acuerdo, es a los fines de la contratación y la ejecución de la obra “Casa de la Provincia – Municipio de General Pinto” para la realización de diversos trámites en el recinto a instalarse.

La construcción del edificio de la Casa de la Provincia en General Pinto demandará una erogación de 175 millones de pesos y será destinada a albergar oficinas públicas, iniciativa finalmente aprobada por mayoría (siete votos a cinco), ya que la rechazaron los ediles de los bloques de Juntos por el Cambio y de Juntos General Pinto.

Los ediles opositores señalaron que “El gobierno de Axel Kicillof tiene planificado construir una de estas ‘Mini Gobernaciones’ en 134 Distritos de la Provincia de Buenos Aires, a excepción de La Plata, y piensa gastar veinte mil millones de pesos”, expresaron desde la oposición al cuestionar el Proyecto de Ordenanza.

Por ello, no acompañaron al oficialismo del H.C.D. al considerar “Que no es momento para realizar este tipo de gasto en el Distrito, ya que las oficinas públicas como IOMA, ARBA y demás, cuentan con edificios propios no teniendo el gobierno provincial que alquiler dependencias para su funcionamiento. En una época donde el avance de la tecnología nos lleva a implementar cada vez más los trámites on-line, no sería prudente gastar una fortuna en un espacio físico para trámites en General Pinto”, argumentaron.

Ampliando conceptos, destacaron que “En un momento de crisis como el que estamos viviendo, es importante definir prioridades, como invertir ese dinero para paliar el déficit habitacional que existe hoy en día en todo el Distrito. Es mucho más razonable utilizar ese dinero en mejorar viviendas existentes, casas sociales o en la construcción de nuevas unidades habitacionales. Con los 175 millones de pesos que cuesta construir la Casa de la Provincia, se podría resolver el problema de vivienda a 40 familias del Partido”, dijeron.

A su turno, la concejal Patricia O’Brien consideró que “Como sociedad estamos atravesando un momento crítico, en el cual es imperioso generar una discusión que nos permita poner en agenda los temas centrales de General Pinto. Entre ellos, planes de viviendas, generación de empleo, impulso al sector productivo, incremento salarial del personal municipal, incorporación de personal en el área de salud, cuidado del medio ambiente, entre otros”.

Agregó, además, que “Es imposible seguir postergando las urgencias de este presente, desconociendo las prioridades y desviándonos de un criterio fundamental de este momento, que es la racionalidad del gasto. En épocas en las cuales los recursos son escasos, desde el Estado se deben direccionar esos recursos, priorizando las necesidades de la gente”, completó Patricia O’Brien, actual concejal de Juntos por el Cambio y quien buscará la reelección en los próximos comicios.



ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO

En cuanto a los otros temas analizados por los ediles en la reunión realizada por el Concejo la semana pasada, con la presidencia de Sara M. Menéndez (P.J./Frente Renovador), tras la lectura del acta de la reunión pasada, se aprobaron varios puntos.

Primero, se dio curso favorable al despacho 7/21 aprobando en todos sus términos las leyes provinciales N° 14828 del Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y la ley N° 13666 que adhiere a la Ley Nacional 25.506 sobre Firma Digital.

Seguidamente se aprobó el despacho 8/21 de la Comisión de Interpretación, Reglamento y Seguridad, referido al contrato de obra celebrado entre el Municipio y firma Giribaldi Hnos. S.C.C., sobre la licitación privada N° 19/2021.

Lo propio ocurrió con el pedido al Ejecutivo comunal para colocar reductores de velocidad en el acceso Luis Aubín, que une la Ruta 188 con el centro de Coronel Granada, iniciativa que elevaron en su momento los concejales de Juntos por el Cambio, Roberto Maruri, Patricia O´Brien y Silvia Casanova.

Posteriormente, se aprobó el despacho 10/21 que propicia la recopilación digital de todas las normativas vigentes en el H. Concejo Deliberante, desde el 10 de Diciembre de 1983 (retorno de la Democracia al país) hasta el presente.

Esta iniciativa también fue presentada por el bloque de ediles de Juntos por el Cambio, señalándose de parte de los citados legisladores municipales que “De esta manera, todos los ciudadanos tendrán a su alcance para conocer y consultar todo sobre la labor legislativa, ya sean ordenanzas, decretos, resoluciones, proyectos de comunicación, etc.”.

Luego, se dio curso favorable al despacho 5/21 de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, aprobando el contrato de obra celebrado entre María Verónica Fuentes y la Municipalidad de General Pinto, y lo propio ocurrió con el proyecto de Ordenanza sobre el contrato de locación entre el Municipio y María Silvana Tejeda.

Tras aprobarse por mayoría (con los votos de los siete ediles oficialistas) el Convenio para la construcción de la Casa de la Provincia en General Pinto, se dio curso favorable a un proyecto de Ordenanza ingresado fuera del “orden del día”.

Por el mismo, se aprueba el convenio específico para la ejecución de la obra “Infraestructura de agua potable y de-sagües cloacales en la quinta N° 7”, celebrado entre la Municipalidad y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENHOSA).