José Correa: “Puedo aportar trabajo, para que sigamos transformando la realidad del Distrito”

José Luis Correa tiene 52 años de edad, es contador público egresado en la Universidad Nacional de La Plata, empleado de la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES) desde el año 2007 actualmente ejerce la jefatura de la Oficina local, desde ese año hasta 2015 y desde el año 2019 a la fecha.

Está casado con Adriana Montes de Oca, profesora secundaria también recibida en la Universidad Nacional de la Plata y padre de Martina, de 17 años, y encabeza la lista de precandidatos a concejales de la Alianza Todos que va a participar de las elecciones PASO de Septiembre y luego de los comicios generales de Noviembre.

Al ser entrevistado por el director de “Hoy”, José Luis comenzó expresando:

“La función de empleado de ANSES no tiene ninguna incompatibilidad con el ejercicio del cargo de concejal, lo que si implica que se debe renunciar a un porcentaje de la dieta como edil. Es la primera vez que soy convocado para integrar una lista y acepté porque pienso que puedo aportar trabajo, para que sigamos transformando la realidad de nuestro Distrito. Como no aceptar ser parte de un equipo de trabajo que tanto hizo por el lugar en el que nací. Primero durante la gestión de Alexis (Guerrera) y que continuó con la actual de ‘Fredy’ (Zavatarelli), a pesar que se ha gobernado durante dos años en medio de la pandemia. Eso no ha impedido que se hayan seguido realizando obras, que siempre ayudan a que la gente viva mejor y que sean realizadas, siempre que sea posible, con mano de obra local”.



Ayuda a través de su lugar de trabajo en Anses

Luego, Correa destacó que “Si bien nunca he militado políticamente, siento que he ayudado desde mi lugar de trabajo a la implementación de políticas inclusivas y que siempre han sido tomadas por los gobiernos populares. Podemos hablar de la Asignación Universal, del plan de inclusión jubilatoria, que incorporó a muchísimos hombres y mujeres de nuestro Distrito y demás. Y en cuanto a eso, esperando ya que durante el mes de Agosto de este año, se empezará a aplicar un medida que es un gran aporte para las madres, que es el reconocimiento por tareas de cuidado, que permitirá la jubilación de nuevas vecinas del Distrito”.

Para finalizar, el primer candidato concejal de la Alianza Todos en el Partido de General Pinto, destacó:

“En cuanto a expectativas, trabajar mucho, escuchar al vecino para tratar de que todos vivamos cada día mejor. Trabajar en equipo con todos los compañeros de nuestra lista para poder apoyar a nuestro gobierno y no defraudar a los que confiaron en nosotros”, concluyó José Luis Correa.