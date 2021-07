Daiana García Farotto: "De la suma de pequeñas acciones, surgen enormes proyectos"

El PRO del Partido de General Pinto va a competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y librará la interna distrital ante el espacio de la Unión Cívica Radical.

Daiana García Farotto, ex candidata a intendenta en las elecciones generales del año 2019 es quien encabeza la lista de precandidatos a concejales del Frente Juntos, secundada por Marcos Arturo Gariboldi y por María Viviana Zarlenga como postulante a primera consejera escolar.

"Hoy" entrevistó a la referente política del PRO pintense e inicialmente, García Farotto manifestó:

"Tengo la alegría de haber presentado la lista que siempre quisimos y siento que cada una de las personas que la integran, tienen mucho para aportarle a nuestra sociedad en pos del bien común.

Si bien la mayoría de los nombres que integran esta lista no son personas que provengan de la política, ellos tienen interés en involucrarse en este recorrido, movidos por la realidad actual que afronta nuestro país, la Provincia de Buenos Aires y las localidades donde muchos de nosotros nacimos, crecimos y hoy decidimos hacer nuestra vida, apostando al crecimiento de nuestro querido Partido de General Pinto.

Como siempre digo, en primer lugar nos unen los valores que tenemos, la calidad humana de quienes componen esta lista y el pensar en proyectos que sabemos se pueden llevar a cabo, sobre aquellas cosas que entendemos se pueden modificar o realizar de otra manera".

Seguidamente, la joven abogada local destacó que "La incorporación de diversos profesionales y trabajadores, sus experiencias en su vida cotidiana respecto a su trabajo, a sus hijos, a lo que sienten sus vecinos hace de esta unión un crisol de ideas para plasmar en el legislativo municipal.

Es por eso que no solo nosotros fuimos en búsqueda de quienes creíamos que iban en nuestra misma dirección, sino que también se fueron sumando aquellas personas que se veían identificadas con el espacio y con nuestra idiosincrasia. La sinceridad con la que nos expresamos, siempre hizo que la gente se sume, el espacio está abierto a quien tenga los mismos objetivos que nosotros. Queremos volcar todas estas ideas, trabajar dentro y más allá del Concejo Deliberante. Tenemos claro que queremos modificar socialmente, cual es nuestro norte, formamos un gran equipo y confiamos en este excelente grupo de personas, apoyados por el compromiso y trabajo diario de nuestros concejales", dijo en referencia a los actuales ediles del espacio, Juan Pablo García y María Eugenia Agustinelli.

"Demostrar que surgen enormes proyectos", dijo Ampliando conceptos

Daiana manifestó: "Queremos demostrar que quienes trabajamos de manera independiente o ejerciendo nuestras profesiones y de la suma de pequeñas acciones, surgen enormes proyectos. La mayoría de las personas que integran la lista somos jóvenes que nos sentimos guiados por la experiencia política y de vida de gente con trayectoria, como es el caso de Edgardo Belaustegui, quien cree y acompaña a la renovación política local. Asimismo, nos acompañan, aconsejan y avalan aquellos políticos que pasaron antes por nuestra situación, como senadores, diputados, ex ministros, intendentes, etc. Gracias a las relaciones que se fueron dando a lo largo de este camino transitado, tenemos llegada a diversas experiencias que son precedentes y siempre aportan para el proyecto que vamos armando".

Completando sus conceptos, la entrevistada señaló:

"Nuestro espacio está representado a nivel nacional por Diego Santilli (primer candidato a diputado nacional), y en concordancia con lo sucedido en Nación y en Provincia de Buenos Aires, logramos el mismo acuerdo que ellos con la Coalición Cívica en General Pinto. De nuestra parte hubo buena voluntad de llegar a un acuerdo a nivel local, para armar una sola lista, pero no hubo entre actores el quórum necesario para lograrlo y por eso se decidió -más allá de pertenecer a un mismo frente- ir en listas distintas con la Unión Cívica Radical. Ante ésta situación, creímos que lo más justo sería la interna con la U.C.R. y que la sociedad elija por quien quiere ser representada en el Concejo. Soy defensora de la democracia y creo que en estos casos, lo mejor es utilizar como herramienta las PASO y que el pueblo, quien ostenta el verdadero poder, haga uso de sus facultades", finalizó Daiana Garcia Farotto la entrevista con "Hoy".