Cinco listas fueron oficializadas en el Distrito para las elecciones PASO

Cinco listas fueron oficializadas a la hora del cierre dispuesto por la Justicia Electoral (las 00 del domingo 25) para presentarse en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 12 de Septiembre próximo, antesala de las generales del domingo 14 de Noviembre 2021.

De ellas, solo dos confrontarán para determinar como quedará la lista definitiva y son las que representan a los dos bloques que son oposición en el Concejo Deliberante. Se trata de la Unión Cívica Radical y del Frente Juntos, cuyas listas son encabezadas respectivamente por la actual edil, Patricia O´Brien (de Coronel Granada, quien buscará ser reelecta) y la pintense Daiana García Farotto, ex candidata a intendente municipal en los comicios del año 2019 por Juntos por el Cambio.

No van a tener oposición interna en las PASO que se vienen las listas del Frente Todos (oficialismo en nuestro Distrito, la Provincia y el País), que lleva como aspirante a primer concejal a José Luis Correa (actual gerente de la ANSES en General Pinto); la del Frente Vamos con Vos, que lidera a nivel distrital Mirian Panichelli y que tiene como referente nacional al ex ministro Florencio Randazzo; y la lista del Partido Frente Patriota, que postula en el primer lugar como edil a Marta Ábalos y a nivel nacional tiene como principal referente a Alejandro Biondini, presentando todos precandidatos de General Pinto en su lista.

Los trascendidos marcan que el principal inconveniente, finalmente no sorteado entre el PRO (Juntos) y la Unión Cívica Radical del Distrito, fue que tanto García Farotto como O'Brien deseaban encabezar la lista de "unidad" y -como es lógico- solo podía hacerlo una de ellas.

Además, por los cupos femeninos y masculinos que deben imperar en cada lista, el segundo lugar debe ser para un hombre y un tercer puesto en el listado de la posible "unidad", no conformó a la actual concejal ni a la joven abogada ni tampoco a lo grupos políticos que representan, así que dirimirán en las PASO quien se queda con el dominio de la lista definitiva, ya que la minoría intercalará nombres en la misma.

El sector oficialista que es gobierno municipal desde 2003 tiene como referentes en nuestro Distrito al actual ministro de Transporte de la Nación, Alexis Raúl Guerrera, y al intendente municipal, Jorge "Fredy" Zavatarelli, lista que esta vez no incluye precandidatos de las localidades de Coronel Granada e Iriarte.

LOS PRECANDIDATOS

Las dos listas que dimirán en las PASO estám integradas por estos precandidatos:

JUNTOS: Concejales titulares: 1) Daiana García Farotto; 2) Marcos Arturo Gariboldi; 3) Noelia Lorena Spósito (de Coronel Granada); 4) Matías Andrés Berengua (Germania); 5) Sabrina Calvo; y 6) Renzo Daniel Laugero (Iriarte).

Concejales suplentes: 1) Eliana Criado; 2) José María Haberkorn (Coronel Granada); 3) Andrea Silvana Quiroga; y 4) Edgardo Ramón Beláustegui.

Consejeros escolares titulares: 1) María Viviana Zarlenga; y 2) Rodrigo Mateus Álves.

Consejeros escolares suplentes: 1) María Jimena Castelli; y 2) Jorge Luis Balbidares.

UNIÓN CÍVICA RADICAL: Concejales titulares: 1) Patricia O'Brien (Coronel Granada); 2) Gastón Galbo; 3) Romina Zanín; 4) César Nessi; 5) Lorena Cánepa (Iriarte) y 6) Guillermo Píriz.

Concejales suplentes: 1) Patrica Oddi (Coronel Granada); 2) Jorge Quinteros (Germania); 3) Mirta "Pichi" Ferrari; y 4) Edgardo Alcalde.

Consejeros escolares titulares: 1) Silvia Edith Casanova; y 2) Martín Santos.

Consejeros escolares suplentes: 1) Daniela Lancioni; y 2) Rodrigo Pereda (Coronel Granada).

TODOS (Frente del P.J./Frente Renovador y aliados): Concejales titulares: 1) José Luis Correa; 2) Mariel López (Germania); 3) Diego Alori; 4) Analía Padía; 5) Rodrigo Gómez; y 6) Graciela Mudía.

Concejales suplentes: 1) Maximiliano Martini; 2) Patricia Del Río; 3) Martín Richieri; y 4) Belén Solera.

Consejeros escolares titulares: 1) Fabiana La Falce; y 2) Gaspar Compagnucci.

Consejeros escolares suplentes:1) Stella Barrosso; y 2) Ignacio Panichelli.

PARTIDO FRENTE PATRIOTA: Concejales titulares: 1) Marta Elba Ábalo; 2) Miguel Ángel Escobar; 3) Nilda Ravirú; 4) Cristian Ascorti; 5) Lucana Orsi; y 6) Néstor Prado.

Concejales suplentes: 1) Jacqueline Ledesma; 2) Franco Bramajo; 3) Anabella Martínez; y 4) Salvador Ábalo.

Consejeros escolares titulares: 1) Ana Duarte; y 2) Jonatan Suárez.

Consejeros titulares suplentes:1) Micaela Ledesma; y 2) David Alifano.

FRENTE VAMOS CON VOS: Concejales titulares: 1) Mirian Panichelli; 2) Cristian Sofián (Germania); 3) Cintia Azcurra; 4) Diego Leonarda; 5) Laura Ávalos; y 6) Néstor Bramajo.

Concejales suplentes: 1) Gabriela Galinelli; 2) José Luis Grosso; 3) María Laura Rodríguez (Coronel Granada); y 4) Pedro Ernesto García.

Consejeros escolares titulares: 1) María Gisela Hernández; y 2) César Gabriel Calderón.

Consejeros escolares suplentes: 1) Marianela Rodríguez; y 2) Martín Esco.