Cierran las listas para las PASO del 12 de Septiembre

A la hora cero de este domingo cierra el plazo para presentar las listas de candidatos que van a competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el domingo 12 de Septiembre, paso previo a los comicios generales del domingo, 14 de Noviembre del corriente año.

En General Pinto, el oficialismo distrital (P.J.-Frente Renovador) va a presentar una lista que no deberá pasar por las PASO y que encabezaría el actual gerente de la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), José Luis Correa, quien así "debutaría" en las arenas políticas.

Otras versiones indican que el actual subsecretario de Producción, Medio Amiente y Relaciones Institucionales, Ariel Yapur, estaría como cabeza de lista y que también integraría la misma el Director de Discapacidad, Diego Alori Scianca, reservándose el segundo lugar (que debe ser una mujer) a una dama de Germania, territorio que quedó un poco “endeble” para el oficialismo con la renuncia meses atrás, como delegado comunal, de Alberto “Ratón” Ocampo.

Recordemos que por el oficialismo finalizan sus mandatos como concejales la actual presidenta del cuerpo, Sara Menéndez, Rodrigo Gómez (quien ingresó cuando Livio Dovigo pasó a desempeñarse en Acción Social comunal) y Analía Padía, quienes no integrarían la futura lista, al menos en los primeros lugares.

Un nombre que trascendió como posible integrante de uno de los cupos femeninos es la joven Sofía Roma, aunque no fue confirmado por ninguna de las fuentes consultadas por "Hoy", destacándose -en cuanto al Consejo Escolar- que finalizan sus mandatos en Diciembre la actual presidenta, Graciela Mudía, y Patricia del Río.

LA OPOSICIÓN

Si habrían de someterse a las PASO los dos grupos que tienen representación en el Concejo Deliberante, Juntos por el Cambio y el Radicalismo, este último con el apoyo del GEN, la Coalición Cívica y otros referentes del Distrito.

La edil radical y reciente secretaria de la Convención Provincial de ese Partido político, Patricia O'Brien es "fija" para encabezar la lista de aspirantes a una banca en el H.C.D., para tratar de renovar su banca, ya que finaliza su período el 10 de Diciembre, al igual que Roberto Manuel Maruri y Silvia Casanova.

Esta última, va a encabezar la lista de aspirantes al Consejo Escolar por el Radicalismo, en tanto que el segundo candidato a concejal va a ser un "debutante" en estos menesteres, quien prometió firmar el acuerdo a integrar la lista recién mañana, pocas horas antes del cierre de listas.

El lunes, el grupo de la U.C.R. (las citadas Casanova y O'Brien, el ex concejal Emir Asorey y el presidente del Comité, Horacio Volpe), se reunieron en General Arenales con la intendenta de ese Distrito y principal referente del Radicalismo en la Cuarta Sección Electoral, Érica Revilla.

Allí, se cerró el acuerdo para que en nuestro Distrito se apoye a la lista que a nivel provincial encabezará el neurocirujano Facundo Manes, quien competirá en las PASO ante el sector que liderará el actual vicejefe del Gobierno Porteño, Diego Santilli.

Por el lado de Juntos por el Cambio, seguramente encabezará la lista de postulantes al Concejo Deliberante la referente local, Daiana García Farotto, secundada por Marcos Gariboldi (h), quien quedó como primer suplente al H.C.D. tras los últimos comicios generales del 2019, en el que ingresaron al cuerpo deliberativo Juan Pablo García y María Eugenia Agustinelli.