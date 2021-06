Marisa Nicolás: "Estamos envueltos en un manto de dolor, los argentinos y el planeta"

La pandemia generada por la irrupción del Covid-19 lleva ya más de quince meses y sin dudas afectó mucho en lo anímico, en lo emocional a la mayoría de las personas, de diferentes edades.

La pintense Marisa Nicolás, licenciada en psicología, fue entrevistada por colegas de Radio Rafaela, emisora de esa ciudad santafecina e inicialmente, la profesional aclaró que el Coronavirus es algo que se está transitando, y que, consecuentemente, no es momento para balances.

Marisa consideró que "Quedamos desubicados en los más profundo nuestro, en la relación con los otros. La pandemia vino a desnudar cosas que venían pasando, vínculos en lo personal, que la pandemia desnudó porque ya venía algo roto, divorcios, cambios de trabajo", comentó.

Agregó que la pandemia "Impactó en la vida de todos, porque nos desnuda, es yo conmigo", y a la hora de evaluar la experiencia tras vivir un contagio de Coronavirus, señaló que "La percepción de la enfermedad, el miedo que le tenemos, se va como procesando, no es de un día para el otro y esto nos puso en un lugar complejo porque no es el estar enfermo sino el temor a enfermarnos".

Ampliando, dijo que "La experiencia más genuina es yo conmigo, sobre lo que empezamos a priorizar, lo que antes estaba en segundo plano ahora está en primero. Creo que la pandemia no es una causa, es una consecuencia, no sé dónde vamos pero vamos a otro lado porque esto es distinto. El miedo es una emoción que nos resguarda, donde si es poco nos pasa por encima la vida, y si es mucho nos paralizamos", remarcó.

También, en función de las muertes sucedidas a causa de Covid-19, Marisa (hija del recordado José "Pepe" Nicolás y de Imelda Calcagno) destacó que "Hemos naturalizado el número de muertos y eso es tremendo, es una manera defensiva, estamos envueltos en un manto de dolor, los argentinos y el planeta".

Por otra parte, Marisa Nicolás trató todo lo relacionado con el Coronavirus, sobre la pandemia, los contagios, las muertes y dijo que "También son oportunidades, vamos mostrando la capacidad de adaptación que tenemos. Hoy la humanidad es un concepto frágil, está apoyado en una red llena de agujeros. Después que pasa el tiempo entendemos la dimensión, estaría genial después de todo esto poder ser seres humanos más buenos, más sensibles, más empáticos", agregó.

EL MALTRATO AL PLANETA

También recalcó que "Esta pandemia no es una causa, es una consecuencia, y en esta consecuencia del maltrato al planeta, a los valores, esto es una consecuencia que nos lleva ¿A dónde? Si aplicamos el sentido común nos debería llevar a ser seres humanos más nobles".

Sobre las consecuencias que generó este flagelo, Nicolás consideró "Que el otro pueda entender que todo lo que nos pasa cae en un campo muy vulnerable y todo lo que vamos a vivir lo vamos a vivir a la enésima potencia. Ahora, esto que nos esta pasando es un estresor no normativo, no es esperado, no es normal. Esto también causa un trauma, al que se enfermó, al que se le murió alguien querido y cada uno lo vive como lo puede vivir, pero nos atraviesa y cómo… El distanciamiento no aleja el afecto, acerca la tristeza, la angustia, la desazón. Nos quedamos sin algunas cosas pero no perdimos todo", aseguró.

Asimismo, comentó que "La deconstrucción no es romper todo, es volver a construir, y la idea es cómo hacer para armar con lo que nos queda. No todo está perdido, hay cosas que nos quedaron, ahora está en nosotros ver qué hacemos con los que nos quedó, contratar una nueva urdimbre que nos mejore".

Para finalizar, la pintense Marisa Nicolás remarcó:

"Es mucho más fácil, marcar con el dedo índice al culpable, ¿ Y yo qué ?. Hay personas en las que es inevitable la culpa, pero todos somos responsables. Dos no pueden si uno no quiere, vibremos en la misma sintonía y armemos lo mejor. Si te imponen la culpa vos la tomás o no, si vos sos culposo esta en vos tomarlo o no", finalizó la licenciada en psicología oriunda de General Pinto y residente en Rafaela.