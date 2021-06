Daniel Sinegub aseguró: "Me siento muy afortunado que me reciban en sus casas"

Daniel Sinegub nació hace 59 años en Florentino Ameghino, localidad que por entonces pertenecía al Partido de General Pinto. Es hijo de Anita Cecilia "Tita" Topa Piercamillo y de Basilio Sinegub, está casado con Nuncia García Balda (oriunda de General Alvear, Buenos Aires), con quien tiene dos hijos: Andrea (bibliotecaria y bailarina) y Germán (músico).

El locutor y periodista ameghinense es muy escuchado en nuestra ciudad, la zona y la Provincia, ya que su programa "Big Data", que se emite por Cadena Río de la ciudad de La Plata de lunes a viernes de 7 a 9 horas, es retransmitido por varias emisoras, entre ellas FM Panamericana de General Pinto.

En ese ciclo, que tiene como colaboradora a Florencia García Marín, como productor a Santiago Camarero y cuanta con un amplio equipo de colaboradores, Sinegub genera un notable "ida y vuelta" con sus oyentes, ya que recibe cientos de mensajes a diario, que expone a la audiencia, además de tener el ciclo muy buena música, la opinión de columnistas especializados y mucha y buena información, como para empezar bien el día.

TIENE FAMILIARES EN NUESTRA CIUDAD

Entrevistado por "Hoy", Sinegub comenzó expresando:

"Tuve una infancia con mucho fútbol, barriletes y bicicleta. Mi mamá hacía grandes esfuerzos para que ingresáramos a la casa, pero a nosotros nos atraía la calle y los baldíos del barrio Yrigoyen de Ameghino. Fuí a la escuela N° 13, ubicada a 120 metros de mi casa, y cursé la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio, " La Comercial", para nosotros. A mi pueblo vuelvo sólo un par de veces por año, pero estoy siempre muy en contacto", tras lo cual expresó:

"A General Pinto, lo he visitado bastante en mis épocas de estudiante universitario, cuando viajaba desde y hacia La Plata y allí viven familiares de mi madre, que son los Topa Piercamillo".

Luego, señaló que "Crecí escuchando radio. Mi papá se levantaba muy temprano y encendía la radio. Yo madrugaba para estudiar y escuchaba a lo lejos la radio y pensaba: 'Qué lindo debe ser estar haciendo un programa para la gente que se levanta temprano y decirle cómo va a estar el día y darle las noticias'. Mi padre interactuaba con la radio, ya que cuando el locutor decía: 'Hoy no hace tanto frío' y el respondía 'Si, para vos que estás adentro, acá hay una helada machaza', y eso -para mí- era fascinante. Mi gran inspiración fue Antonio Carrizo, lo admiraba por su prestancia, su voz, su inmensa cultura ya que me veía reflejado en él, quien proviniendo de un pueblo como General Villegas, había llegado a triunfar en Buenos Aires y había adquirido tantos conocimientos y leído tantos libros".

Sobre sus estudios terciarios, Daniel detalló:

"Estudié periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), en la época que no había otro lugar para estudiar locución que no fuese en ese recinto de la avenida Paseo Colón de la Ciudad de Buenos Aires, o eventualmente en el Instituto Superior de Comunicación Social (COSAL) de los salesianos, pero debías rendir el habilitante en el ISER. Ingresábamos 15 varones y 15 mujeres y la cantidad de inscriptos superaba siempre los 1.000 aspirantes.

Llegué a la ciudad de La Plata en 1980 para estudiar Periodismo en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional, me recibí a los tres años y luego comencé a viajar a Capital Federal, para cursar otros tres años en el ISER".

Ampliando conceptos, dijo que "Soy locutor nacional desde 1987. Empecé a colaborar en programas de L.R. 11 Radio Universidad, en 1982; luego en L.S. 11 Radio Provincia, desde 1985. También integré en 1986 el equipo Autorrumbo, que transmitía automovilismo a través de L.U. 11 Radio Trenque Lauquen. Ya como locutor, volví a Radio Universidad, Radio Provincia y formé parte de la explosión de las radios de FM, trabajando en una decena de ellas. En 1992, ingresé a Emisiones Platenses (hoy RED 92), un fenómeno de audiencia nunca igualado, con un equipamiento a la altura de los grandes medios porteños y desde allí, comienza mi carrera en cuanto a la popularidad. Desde 1993, comencé a conducir en TV, por aire y por cable. En 2008, me fui de la exitosa RED 92 y comencé a conducir mis propios programas en distintas emisoras, con un perfil netamente provincial. Al mismo tiempo, trabajo mucho como animador de fiestas, maestro de ceremonias, locutor comercial grabado, etc. En 2016, llegué a CNA Multimedios, Cadena Río, para formar parte de 'La Tecla, en vivo'. Desde hace dos años, me propusieron hacer mi propio programa que denominamos Big Data".

UN CLARO MENSAJE A TRAVÉS DE LA RADIO

Avanzando en la charla con el director de "Hoy", el colega ameghinense radicado en La Plata, destacó:

"Por suerte, mi mensaje es muy bien recibido por la gente, especialmente por los sectores populares. Nunca hice periodismo de opinión, siempre pensé que los que tienen que opinar son los ciudadanos que oyen la radio. Por suerte, la gente ve que con mis pocas virtudes y muchos defectos, trato de explicar que se puede vivir, aún en el disenso, porque siempre habrá muchas más cosas en común que diferencias para destacar. Mis otros programas, por ejemplo en Sofía Radio ('Sofía' = Sabiduría) tuvieron siempre un perfil de divulgación científica, literaria, artística y musical. Esa es otra faceta que me atrae mucho", recalcó.

PERFIL TURFÍSTICO

Otra faceta muy querida por Sinegub es el turf, comentando al respecto:

"En 2010 ingresé como locutor al Hipódromo de La Plata y luego de cuatro años comencé a relatar carreras de caballos. Además, desde el año 2010, produzco, elaboro y conduzco mi programa 'Sangre pura, del haras al disco", donde hablo de lo que tanto me gusta, que es la cría de caballos sangre pura de carrera. Me acerqué a la actividad como aficionado a las carreras, pero pronto comencé a grabar locuciones para los Haras. Además conduje 'Sólo Turf', un recordado programa de televisión, donde se podía ver el resumen de la reunión de la fecha del Hipódromo de La Plata. Tengo muy lindas anécdotas con grandes figuras del turf, del deporte y del espectáculo. Ahora por la pandemia, está todo muy acotado, pero por supuesto que vienen a competir desde todos lados y muchos de ellos son de América, General Villegas, General Pinto (le hizo un homenaje en su programa al recientemente fallecido pintense Juan José Garnica, días pasados), Ameghino, Lincoln, Junín, Chacabuco, Rojas, Pergamino, etc."

En cuanto a la pandemia generada por el Covid-19, Daniel Sinegub consideró que "Lo ha transformado todo, pero afortunadamente nunca dejé de trabajar en las radios y de grabar publicidades y documentales, aunque tuve que suspender mis otras tareas: animador, maestro de ceremonias, conductor de congresos, etc., debido a la pandemia".

NO TRAICIONAR LOS PRINCIPIOS

Tras señalar que "Para la audiencia en general, sólo tengo palabras de agradecimiento y me siento muy afortunado que me reciban en sus casas, me hagan llegar su cariño, su respeto y fidelidad para mi mensaje. Me siento uno más de ellos y aunque no nos conozcamos personalmente, tenemos muchas cosas en común. Respeto mucho esta profesión, respeto mucho a quien está escuchando, sus ideas e inquietudes y creo que eso se percibe", Sinegub finalizó expresando:

"Para aquel que quiera abrazar esta profesión de Comunicador Social, en cualquiera de sus formas, que entienda que es una hermosa oportunidad de estar al servicio de los demás, de formar parte del ida y vuelta de la comunicación. Que hagan aquello que los hace sentir felices, que no traicionen sus principios, que sean respetuosos de quien escucha, ve o lee. Que se capaciten mucho y entiendan que en esta profesión, se aprende todos los días. Que nunca se crean que porque la gente los reconoce o saluda por ser populares, son importantes. Los seres verdaderamente importantes para la humanidad, son otros", completó el comunicador social ameghinense residente desde hace varios años en La Plata.