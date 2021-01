Insólito: una cotorra ocasionó un incendio en General Pinto

Una situación insólita generó alarma y curiosidad en la comunidad de General Pinto: los bomberos voluntarios debieron intervenir luego de que se produjera un incendio en lo alto de árbol y todo indica que una cotorra lo habría generado. El hecho tuvo lugar en el predio del Deportivo y, quienes se encontraban en el lugar, advirtieron el fuego en un nido en lo alto del pino y luego las llamas comenzaron a descender, lo que encendió la señal de alarma y motivó a realizar el llamado a los bomberos.

Según informó el portal de noticias Distrito Interior, dado que en General Pinto no hay estructuras de altura, salvo las plantas de silo, el cuartel no cuenta con vehículos adaptados para tal fin por lo que debieron emplear la máxima potencia de la bomba para alcanzar el foco. Luego de controlar el fuego, no se pudo determinar con certeza el detonante del incendio y se cree que la cotorra que habitaba ese nido pudo haber levantado, accidentalmente o no, una colilla de cigarrillo encendida.

Imágenes capturas de transmisión de FM Popular.