Iniciaron en nuestro Distrito la campaña de vacunación para derrotar al Covid-19

Desde "General Pinto Gobierno Presente", el Facebook oficial de la Municipalidad, se expresó:

"Tratando de visualizar que la vacuna es segura y eficaz, que vacunarse es un acto de amor hacia el prójimo. Aquellos que tengan interrogantes genuinos, es bueno intentar disiparlos y poner blanco sobre negro, para que el proceso de vacunación sea tan masivo como exitoso".

Al respecto, destacaron que el intendente Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, el director del Hospital Municipal "Dr, Alberto Luis Videla", Dr. Emilio Pittorino y referentes del área de Salud, se aplicaron la vacuna.



Agregaron que "Es emocionante haber iniciado esta etapa de vacunación. Ha sido un año (el 2020) muy duro para todos y todas, pero lo terminamos con la mejor noticia que podíamos imaginar: tener la vacuna en nuestro Distrito, y administrarla gradualmente, y a medida que esté disponible, de manera pública y gratuita a todas y todos los argentinos. Será el principio del fin de esta pandemia. Revive la esperanza en que el pueblo argentino volverá paulatinamente a la normalidad, tan anhelada por todas y todos", señalaron como corolario desde el Facebook oficial comunal.

Recordemos que a fin de año llegaron las primeras vacunas (450 de la primera dosis) a General Pinto, colaborando con ello personal de la Sucursal local del Correo Argentino a cargo de Julio Ismael, y efectivos de la Policía Comunal, para el traslado y contralor de las mismas.

Además de Zavatarelli y Pittorino, se comenzó a inocular inmediatamente al personal de salud pública del Distrito.





BRUNO FIORINI SEÑALÓ: "ES UN MOMENTO MUY COMPLICADO DE LA PANDEMIA"

El secretario de Gestión y Administración Sanitaria de la Municipalidad de General Pinto, contador Bruno Alejandro Fiorini, se refirió a la llegada de vacunas contra el Covid-19 y a como se realiza la campaña de inoculación en el Distrito.

El funcionario comenzó expresando a "Hoy" que "Llegaron 450 vacunas, las mismas dosis que se enviaron a los otros Municipios. Es por ahora solo para vacunar a personal de Salud, mientras que la población en general debe ir completando los datos en la página que habilitó la Provincia de Buenos Aires, que es https://vacunatepba.gba.gob.ar/.

Cuando se inicie la campaña en general, el sistema informático de la Provincia les confirmará sobre cuando y donde vacunarse".

Tras confirmar que "Por ahora se pueden vacunar personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo, como padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes, afecciones renales, etc. Por ahora, no está autorizada, pero lo va a estar, para personas mayores de 60 años, cuando esté más más avanzado el mes", Bruno Fiorini finalizó expresando:

"Le pedimos a los vecinos que por favor que sigan con los cuidados, porque el virus sigue circulando y hay que respetar el distanciamiento social, usar barbijo, no compartir utensillos, mate y bebidas, porque estamos en un momento muy complicado de la pandemia, en todo el país y también en el Distrito de General Pinto", completó el titular del área de Salud de la Municipalidad de General Pinto.