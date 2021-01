Alexis Guerrera asumió como titular de Trenes Argentinos Infraestructura

En la última sesión extraordinaria en la que se trató el Presupuesto y la Ley Impositiva 2021 del gobernador Axel Kicillof, el ex intendente de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, pidió licencia como integrante de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, para asumir como titular de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI).

En su lugar asumió el ex intendente de General Viamonte, Javier Mignaquy, quien ya fue diputado bonaerense, destacándose que ambos dirigentes pertenecen al Frente Renovador que encabeza el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el tigrense Sergio Tomás Massa.

Estos movimientos se produjeron, luego de la renuncia de Ricardo Lisalde (habría sido por discrepancias con su jefe político, Sergio Massa) a la titularidad de TAI, organismo que también se denomina Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF).

“Estoy agradecido a Alexis Guerrera por sumarse como titular de Trenes Argentinos Infraestructura. Conozco su gran gestión como intendente de General Pinto, y no tengo dudas de que vamos a trabajar de la mejor manera para seguir reconstruyendo el ferrocarril en nuestro país”, fue la bienvenida que le propinó a través de las redes sociales el ministro de Transporte de la Nación, Mario Andrés Meoni, oriundo de Ascensión (Partido de General Arenales) y radicado hace mucho tiempo en Junín, donde fue intendente varios años y en períodos consecutivos.

ZAVATARELLI ESTUVO EN LA ASUNCIÓN

El actual intendente de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, estuvo presente en la asunción de Alexis Guerrera en la TAI y luego de la misma, manifestó en sus redes sociales:

" ¡ Felicitaciones querido amigo y compañero de ruta!, Orgulloso de compartir tu asunción como presidente de Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Un gran desafío para un gran conductor (por Alexis), y con enorme compromiso de gestión", señalo "Fredy" Zavatarelli.