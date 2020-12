Alberto Patiño: "Me duele mucho ver que se está destruyendo lo que llevó once años de trabajo"

"AyC Logística Pinto SAS", que encabeza Alberto Carlos Patiño, está trabajando desde hace casi un año en beneficio de alrededor de veinte transportistas de General Pinto, quienes están adheridos a la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), que preside el dirigente juninense Ramón Jatip.

"Hoy" entrevistó al citado gremialista pintense, quien estuvo anteriormente durante once años trabajando en el Centro de Transportistas local y quien actualmente tiene sus oficinas en calle Pueblos Originarios 913 (ex Julio Argentino Roca) de la ciudad cabecera distrital.

Inicialmente, el "Negro" Patiño, de 48 años, dijo que "Estamos agremiados a CATAC y yo sigo siendo parte de la comisión directiva. Abrí un transporte hace un año, sigo dentro de la Confederación, al igual que el Centro de Transportistas en el que estuve hasta hace un tiempo. Sigo trabajando con el camión, buscando el beneficio para los transportistas y me duele mucho ver que se está destruyendo lo que llevó once años de trabajo", dijo inicialmente en relación al Centro del que se fue hace un año.

Recalcó luego que "Se había mejorado mucho, por el hecho de habernos juntado -por entonces- y cobrar un poco de mejores tarifas. Ahora, se están cobrando nuevamente tarifas de hambre, porque muchos colegas se ´regalan´ con las tarifas que cobran. Por ejemplo, una goma nueva sale unos 50.000 pesos y algunos camioneros se están quedando con 3.000/4.000 pesos de bolsillo tras un viaje", graficó.

Finalmente, Alberto Patiño consideró que "El parque automotor, desde que estamos en CATAC, se renovó mucho en General Pinto, porque se trabajó mejor, se cobraron mejores tarifas y lamento que se está destruyendo todo lo concretado y realizado", completó el titular de "AyC Logística Pinto SAS".