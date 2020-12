Horacio Gatti: "Nunca pensé que iba a jugar en el mismo equipo de Maradona"

Horacio Orlando Gatti tiene 51 años y llegó hace 22 a General Pinto, en Enero de 1998, para trabajar en la estancia "Dos Ángeles", cuyo directorio preside actualmente.

Sobrino del genial ex arquero de Boca Juniors, River Plate, Atlanta, Unión, Gimnasia y Esgrima La Plata y la Selección Nacional, Hugo Orlando Gatti, Horacio Gatti heredó del "Loco" la pasión por el arco y atajó muchos años en Huracán de Carlos Tejedor (su pago natal) y algunos partidos en el Club Atlético Pintense, apenas se radicó en nuestro medio, pero luego por cuestiones laborales, colgó los botines.

Está casado con Daniela Gaita, tienen dos hijos (Ignacio y Pedro) y hace algunos años, Horacio vivió una particular historia con un tal Diego a Armando Maradona, la cual reflejaron los colegas del portal deportivo "Fútbol del Oeste", a pocas horas del deceso del "10".

El ex arquero de Huracán de Carlos Tejedor, un 3 de Junio de 1995 enfrentó y compartió equipo con el Maradona, en un encuentro amistoso, sobre el que Horacio Gatti dijo inicialmente:

‘Haber jugado en contra de Maradona fue un orgullo. A uno se le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Aquel día fue un sueño hecho realidad para todos los que estuvimos aquella jornada. Fui rival en el primer partido, cuando enfrentó a Huracán. Y en el segundo partido se lesionó el arquero de su equipo y me invitó a jugar con ellos. Nunca pensé que iba a jugar en el mismo equipo que Diego Maradona. Me acuerdo clarito que me decía ‘Gatti, pasamela’ o ‘Gatti, tirala’ y yo no lo podía creer. Fue una locura. Quería que no me hiciera ningún gol, demostrar que podía estar a la altura. Pero con el correr de los minutos, uno también quiere tener el recuerdo de que Maradona te hizo un gol. Y me hizo uno", recordó.

Tras señalar que "‘Si bien jugamos ante un gran marco de público, porque era superior al de cualquier domingo, no fue el que uno espera en un evento así. Lo que pasa es que nadie creía que iba a venir Maradona. Cuando se dio a conocer la noticia no lo podía creer. Uno lo tiene como ídolo y pensaba que nunca le iba a pasar nada. Lo vamos a sentir toda la vida, porque no va a existir otro Maradona", Horacio Orlando Gatti expresó finalmente:.

"Ya hace casi 23 años que me instalé en General Pinto, jugué algunos años y después me retiré pero seguí jugando con amigos. Y cada vez que contaba esa anécdota nadie me creía, hasta que veían las fotos o los videos", completó el ex cuida palos, quien lleva el apellido histórico entre los arqueros de la Argentina.