Nicolás Finelli finalizó vigésimo segundo en La Plata, en la carrera del TC Pista Mouras

El piloto de Roberts radicado en General Pinto, Nicolás Finelli, finalizó vigésimo segundo en la final de la categoría TC Pista Mouras corrida el pasado domingo en el autódromo de La Plata, y que ganó Tobías Martínez, con Chevrolet.

"Nico", quien por primera vez comandó su nuevo auto, el Dodge Nº 42, en el circuito "Roberto José Mouras" platense, había disputado el sábado la tanda de clasificación, en la cual se ubicó 31°, con un tiempo de un minuto 36 segundos 915 milésimas, a 6 segundos 393/1000 del líder, Jeremías Olmedo.

El domingo, Finelli logró avanzar en la final diez puestos y así el piloto local terminó vigésimo primero, con un tiempo de 24 minutos 35 segundos 225 milésimas, con el total de las vueltas y a un minuto 472 milésimas del ganador, Tobías Martínez, con Chevrolet.

El hijo del matrimonio pintense Finelli.Estévez dijo tras la carrera:

"La verdad que después del fin de semana que veníamos teniendo, me quedo contento con el resultado final, así que ¡ Gracias a todo el equipo, por el trabajo !. Seguimos perdiendo mucho con el motor, pero me quedo contento porque di todo lo que tenía, pude hacer muy buenas maniobras y avanzar hasta el puesto 21º. También gracias a todos por tan lindos mensajes, gracias eternas a todas las publicidades, ya que sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos, de corazón y vamos por todo a la última fecha el finde que viene", nombrando seguidamente a estas firmas y personas:

Omar Alberto Gutiérrez; Raúl Sirito; Juan José Dorronzoro; Guillermo Suárez; "Fabimag S.R.L."; "Asconstruction"; "El Quemado"; Pedro Telechea; "Shi-tzu Agropecuaria S.R.L.; "Rossini contratista rural"; y "Gero" Mateos.