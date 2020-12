Juan Osella y Pintense: "Me quedó un gran recuerdo de mis compañeros y la buena comunión con los hinchas"

El juninense Juan Domingo Osella transitó por el fútbol de la región dejando buenos recuerdos en los entrenadores, hinchas, dirigentes y compañeros de los equipos por los que pasó, ya que siempre se brindó por la camiseta que defendía y lo hacía con talento, ganas, despliegue y una buena pegada de pierna izquierda.

Actualmente, Juan tiene 55 años (es hijo de la italiana Frebronia Lamónica y del cordobés de Huinca Renancó, Juan Ramón Osella) y tiene cuatro hijos: Lucas Isaías, de 30 años; Eliana Lucía (29); Franco Daniel (24); y Thiago, de 18 años.

De recordado paso por el Club Atlético Pintense, siendo integrante y figura del equipo del C.A.P. que - dirigido por Alberto "Beto" Blas - se coronó campeón de la Liga Ameghinense en la temporada 1988 (hace ya 32 años), Osella fue entrevistado por "Hoy", para que rememore aquella campaña, que los blancos coronaron luego de tres emotivos encuentros finales ante Juventud Unida de Lincoln y la coronación en el estadio de Atlético Ameghino el domingo 18 de Septiembre de 1988, con triunfo por 2 a 0 con goles del propio Osella y del linqueño Marcelo Venticinque.

Previo a llegar a Pintense, "Juancito" hizo inferiores en Villa Belgrano de Junín, se probó en Argentinos Juniors en 1981 (estuv tres meses en el Club de La Paternal), debutó en primera división en Gimnasia y Esgrima de Chvilcoy volvió a Villa Belgrano para jugar en primera, luego se desempeñó en Leandro N. Alem, en la Liga de Vedia; jugó el Nocturno 1987 para Villa Belgrano (Junín) y luego pasó a Pintense, reforzando el conjunto albo junto a otro juninense, Daniel "Chani" Glenon, y al citado Marcelo Venticinque.

Sobre su participación en el conjunto del C.A.P. campeón, Osella dijo:

"Mi paso por Pintense fue hermoso, y raro a la vez. Un equipo con todos jugadores locales y con solo tres refuerzos. Digo que fue raro porque a los cuatro primeros partidos los perdimos y se venía el clásico con Deportivo Pinto, de visitante. En lo personal, estaba seguro que un mal resultado me consideraba como despedido, pero se ganó y a partir de ahí afianzamos el grupo. Fue muy importante el director técnico, `Beto´ Blas, y me quedó un gran recuerdo de todos mis compañeros y la buena comunión con los hinchas, con toda la hinchada de Pintense".

Seguidamente, Juan dijo:

"Una anécdota linda fué cuando concentramos para la final con Juventud de Lincoln en Ameghino. Fue la peor concentración de mi vida, nos llevaron a misa, fue horrible (risas), nos hicieron dar una vuelta alrededor de la plaza para que charlemos la estrategia del partido, nos hicieron ver una película malísima. Lo mejor fue la charla del técnico con cada uno de nosotros y recuerdo que conmigo, en forma personal, me prometió que en caso de ser campeones, estaba conformado mi regreso al Club al año siguiente. Yo, en cambio, le prometí un gol antes de los 20 minutos y cumplí a medias, porque lo hice a los 21´. Finalmente, fuimos campeones pero al año siguiente no pude regresar, porque me lesioné gravemente. Alberto Blas y Ricardo Calabró (juninense que supo dirigir a El Linqueño en nuestra Liga), fueron los dos técnicos que mas recuerdo"..

Para completar, Juan Domingo Osella recordó que "En aquella época, era el furor de Luis `Cuty´ Barrera, quien daba sus primeros pasos en boxeo y actualmente sabemos tener algún que otro contacto, nos vemos a veces en Junín. Tambien recuerdo que nos preparaba en lo físico una profesora (Viviana Bruno), algo raro para aquella época mía y del `Chani´ Glenon como jugadores de Pintense, algo que siempre recuerdo con mucho cariño", completò al volante ofensivo que fue figura en aquel equipo del C.A.P campeón en 1988, en uno de los últimos torneos de la desaparecida Liga Ameghinense de Fútbol.

TRIPLE FINAL Y UNA ESPERADA CORONACIÓN

En aquella triple final con Juventud Unida, los de Lincoln vencieron a Pintense 3 a 1 en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad y parecía que iban a ser los campeones, porque la revancha se jugaba en su estadio "Los Tapiales", donde la "Juve" era, por entonces, casi imbatible.

Pero con un gol de Claudio "Peludín" Inacio cuando quedaban pocos minutos para terminar el encuentro y el empate parcial sin goles coronaba a los azulgranas de Lincoln, Pintense venció 1 a 0 y así forzó el tercer y definitivo partido.

El mismo, se jugó una semana más tarde en un estadio de Atlético Ameghino colmado de espectadores (se recaudaron 12.900 pesos y dirigió el match el árbitro Jesus Pinto) y los blancos ganaron 2 a 0 con los tantos de Osella a los 21´ y de Venticinque a los 44´ de la etapa inicial, en el arco que da espaldas a la calle 1 ameghinense (defendíó la valla juventina el recordado cuidapalos Mario Hipólito Castro), para dar la vuelta olímpica en cancha de los "naranjas" y regresar luego en caravana hasta General Pinto, para festejar en la sede que el C.A.P. tiene sobre la avenida Mitre y calle General Villegas.

Además de los citados Osella, Venticinque, Glenon y Claudio Inacio, integraron el conjunto dirigido por Alberto Blas, con José Luis "Pepe" Móbbili (dos glorias de los albos) como ayudante de campo, Viviana Bruno en la preparacion física, y Jorge Martín y Marcelo Mauricio Ré como colaboradores, estos futbolistas:

Los arqueros Jorge Ricardo Villalba y Julio Ismael; Héctor Rubén "Pepe" Errecalde, Ricardo Secuela, Héctor "Gordo" Tavella, William L. Esquelino, Guillermo Tavella, Luis "Ruly" Balesio, Sergio "Cordobés" Blanc, José Luis "Bagre" Tavella, Néstor Secuela, Marcelo Guichet, Javier Bilbao, Gabriel Caminos y Norberto Javier Amado, entre otros.

Luego de recuperarse de la lesión que le impidió volver a Pintense en la temporada 1989, Osella jugó nuevamente ern Villa Belgrano, en El Dorado (Liga de Vedia) y se retiró como futbolista en el Club Arroyo Dulce, en la Liga de Salto Argentino.