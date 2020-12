Daiana García Farotto participó de la reunión de Juntos por el Cambio que encabezó Vidal

María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, encabezó una conferencia virtual a través de ía plataforma Zoom con intendentes, legisladores, funcionarios municipales, concejales y referentes de Juntos por el Cambio de la Cuarta Sección Electoral, entre ellos la pintense Daiana García Farotto, ex candidata a jefe comunal de nuestro Distrito en 2019.

"Creo en la buena madera de este espacio y que se demostró sobre todo en este año y esta buena madera que se mantuvo unido este espacio, después de una derrota", afirmó Vidal en uno de los tramos de su exposición, agregando: "No apostamos por el corto plazo, sino por una transformación de país, de provincia y de cada uno de los municipios. No especulamos". "Hoy esa transformación sigue pendiente. Avanzamos mucho pero este último año retrocedimos en muchas cosas y nos siguen reclamando nuestro compromiso. La unidad se muestra en la derrota y ahí estuvimos, seguimos encontrándonos en caminos comunes y seguiremos estando pero necesitamos ser más. Debemos ser una oportunidad de reconstrucción, de refundación. A eso estamos convocados y requiere una enorme grandeza", señaló.

Más adelante, la ex mandataria provincial destacó que "En este año no estuve muy visible públicamente, pero nunca dejé de pensar en esta Provincia. El amor por la patria no necesita un cargo sino solamente necesita militancia. Somos militantes de un país mejor. Depende nosotros volver a construir una propuesta de futuro que entusiasme y esperance", dijo también María Eugenia Vidal en la video conferencia, tras lo cual sostuvo que "Se necesita construir consensos que se trasladen al Congreso, para que se acompañen los cambios que necesitamos. No hay solución mágica. Acá no se trata de los errores del macrismo o del actual gobierno, sino de consensos", manifestó.

De la reuniión por Zoom participaron, además de Daiana Garcia Farotto, los intendentes de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; de Bragado, Vicente Gatica; de Junín, Pablo Petrecca; de General Arenales, Érica Revilla; de Rivadavia, Javier Reynoso; de Nueve de Julio, Mariano Barroso; de General Villegas, Eduardo Campana; los legisladores Felicitas Beccar Varela, Laura Ricchini y Juan Carlos Fiorini, más concejales, dirigentes partidarios y referentes de Juntos por el Cambio, más el intendente de Vicente López, Jorge Macri (primo del ex presidente, Mauricio Macri), quien dijo que "Si logramos en 2015 lo que parecía imposible, no podemos no desafiarnos a ir por más".





PARA DAIANA FUE "UN GOLPE DE ENERGÍA"

Entrevistada por "Hoy", Daiana García Farotto señaló que "Participé yo sola de General Pinto, porque tanto `Pacho´ García, María Eugenia Agustinelli (ambos concejales) y Marcos (Gariboldi) tenían compromisos personales y/o laborales, así que no pudieron estar. Fue una charla de más de media hora, con María Eugenia (Vidal) muy natural, cálida. Contestó todas las preguntas, habló sobre cómo va su vida, dijo que está dando clases en varias facultades. La verdad que era una charla necesaria para la militancia, fue un golpe de energía, cuando estamos a un año de haber dejado el gobierno", expresó Daiana García Farotto sobre el encuentro partidario realizado de manera virtual en tiempos de pandemia por el Coronavirus.