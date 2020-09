Melina Fiel afirma: "Tengo los mejores recuerdos de mi pueblo y de mi niñez"

Melina Elisabet Fiel tiene 35 años (llegó a este mundo el 16 de Septiembre de 1985), es hija de Oscar Fiel y Sonia López y nació y creció en Iriarte, pujante localidad de nuestro Distrito, a la que siempre regresa porque desde hace más de 15 años reside en Junín.

En la vecina ciudad, "Meli" es concejal municipal por Juntos por el Cambio, en el Distrito cuyo intendente (Pablo Alexis Petrecca) tiene lazos familiares con General Pinto, a través de su esposa, María Victoria Fiorini, integrante de una tradicion al familia pintense.

Fiel fue entrevistada por el director de "Hoy" e inicialmente dijo:

"Nací en Iriarte y tuve una niñez muy feliz, siendo la primera hija de cinco hermanos, tres varones y dos mujeres. Tuve la libertad de crecer en un pueblo chico, donde todos se conocen y donde las bicicletas quedan horas afuera en la vereda y las casas no tienen llave. Tuve la suerte de tener una relación muy especial con mi tía abuela (`Mary´ Villegas). casi una segunda mamá. Fuí al Jardín de Infantes, la Escuela Primaria y la Secundaria en Iriarte y el terciario lo hice en el Instituto de Formación Docente Nº 129, en Junín, recibiéndome de profesora de Historia. Mi mamá, presente e integrante en todas las comisiones de pueblo, me hizo ver que siempre se puede colaborar es pos de un bien mayor, que el trabajo en equipo es el mejor de todos y que nadie se salva solo. Mi papá trabajaba todo el día en el campo, pero cuando llegaba -a eso de las 7 de la tarde- me ayudaba con la tarea, principalmente a dividir mientras mi mamá se ocupaba de mis hermanos menores. Tuve una mamá ama de casa en mi niñez, muy presente y quien de grande terminó el Secundario y hoy es auxiliar en la Escuela Nº 5 a la que nosotros fuimos toda la vida", comentó con indudable emoción y orgulllo.

Luego, agregó que "Mantengo mis amigas del Jardín, Primaria y Secundaria, con mil anécdotas para contar y una sana diversión en el pueblo. Nos llamábamos `Las indomables´ y éramos diez amigas que siempre estábamos juntas, a cada paso. Tengo los mejores recuerdos e mi pueblo y de mi niñez, la alegría de saludar a cada paso caras conocidas. Iba todos los domingos a almorzar a Iriarte (antes de la pandemia), formamos una mesa larga, con mi abuelos maternos, padres, hermanos y mi tío abuelo, un italiano genial, Gaudenzio Legno. Disfruto los domingos en familia, me gusta la vida en familia .

SUS INICIOS EN POLITICA

En relación a sus inicios en política, la iriartense recordó:

"Empecé en 2016, formando parte de las mesas técnicas de la Fundación Pensar, de la cual hoy soy su directora (en Junín). Luego, me ofrecieron ser candidata a concejal en 2017, junto al equipo del intendente Pablo Petrecca. Si figura me convoco, alguien joven, honesto con proyectos a futuros, que ha desarrollado una revolución en infraestructura en la ciudad y ha cumplido cada promesa. También figuras como María Eugenia Vidal Y Mauricio Macri me identifican, políticos comprometidos y que desarrollaron una gestión que puso a la Argentina otra vez en el mundo, con el valor de la palabra y principalmente con hechos concretos. En el Concejo, hoy presido la Comisión de Cultura y Educación y en el cuerpo deliberativo, desarrollamos muchos proyectos en ese sentido y también trabajamos con los jóvenes, a través del Concejo Deliberante Estudiantil. Como bloque somos sólidos y hoy tenemos la responsabilidad de ocupar una banca, lo cual día a día nos lleva a seguir trabajando por los vecinos de Junín".

LA PANDEMIA

Tras expresar que "Conozco desde chica a Noelia Marzol (bailarina y actriz, también oriunda de Iriarte), somos amigas y si bien hoy -siendo ambas más grandes- nuestras responsabilidades nos hacen vernos menos, estamos en contacto todo el tiempo. Generalmente, en el verano es cuando más nos vemos y viajo adonde esté ella haciendo teatro. Es una gran mujer, a la que valoro y admiro", Melina Fiel se refirió finalmente a la vigente pandemia que generó el Coronavirus.

"La pandemia puso en evidencia muchas cosas, tanto en lo social, sanitario, económico, emocional y sobre todo, en lo humano. Después de seis meses y entendiendo que va a continuar seguramente el año que viene, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad social de aprender a convivir con el virus. Con un estado presente que debe buscar un equilibrio entre la salud y la economía. Hoy, la Argentina está sexta en el mundo en cuanto a contagios y segunda, después de Brasil, con más víctimas en Sudamérica. Ello, deja en evidencia que las políticas nacionales no son las más acertadas y que si bien dia a día vamos aprendiendo sobre este virus, cada uno de nosotros somos responsables de cómo actuamos", completó la charla con "Hoy" la concejal de Junín nacida en Iriarte, Melina Elisabet Fiel.