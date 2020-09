Concurso fotográfico por el 151º aniversario fundacional

Fue lanzado el concurso fotográfico por el 151º aniversario de la fundación de General Pinto, organizado por la Municipalidad y del que podrán participar fotógrafos, residentes en el Distrito que sean mayores de 14 años. Quedan exceptuados de participar, los trabajadores del Gobierno Municipal y familiares directos.

El concurso propone tomar fotografías que remitan a representar el sentimiento de pertenencia afectiva con la ciudad de General Pinto y no de las otras localidades que componen el Distrito.

La recepción de las obras serán hasta el 10 de Octubre a la hora cero y el martes 20 de Octubre se realizará el anuncio de los ganadores, quienes recibirán los premios el viernes 23 del próximo mes, día del 151º aniversario fundacional dela ciudad cabecera de nuestro Partido.

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Los requisitos para poder participar, son los siguientes:

1. Las fotografías deberán ser inéditas y actuales, presentadas por el/la propio/a autor/a, y referirse exclusivamente a lo pautado en la sección Temática de las presentes bases y condiciones.

2. Las fotografías que deben concursar en la “Categoría cámaras” deberán ser todas aquellas que hayan sido registradas con cualquier cámara de fotos, que no sea un celular ni drones. En el momento de la confirmación a los ganadores, se les solicitará que se acerquen con el equipo utilizado y con el archivo original de cámara, sin modificaciones en el nombre, ni la fecha del archivo.

3. Las fotografías registradas con celular, son las que concursaran en la “Categoría celular” y en el momento de la confirmación de ganadores, se les solicitará que asistan con el celular utilizado y con el archivo original, sin modificaciones en el nombre del mismo, ni la fecha.

4. Solo se podrán presentar imágenes en formato Digital, que se enviaran por correo electrónico y de deberá especificar a qué categoría pertenece en el asunto ("Cámaras" o "Celular").

5. Las fotografías deberán ser originales sin intervenciones, ediciones de ningún tipo, ni retoques. Es condición para participar en este concurso presentar el archivo original del dispositivo. Si el archivo original de cámara o celular que se solicitara a los premiados no coincide con la foto enviada al concurso, se procederá a la descalificación del participante.

6. Se podrán presentar fotografías individuales. Cada autor/a podrá presentar la cantidad de una obra (1) por categoría.

7. La obra enviada no podrá haber sido presentada, simultáneamente, en otro concurso, certamen o evento.

8. Se tomarán en cuenta las fotografías que cumplan con las siguientes especificaciones técnicas:

El formato de envío será JPG; la orientación: horizontal o vertical.

9. La selección de los ganadores por el jurado será realizada por La Dirección de Cultura, la Dirección de Prensa y Comunicación, la Dirección de Ceremonial y Protocolo y el Área de Planeamiento Urbano. Dicha decisión será definitoria.

10. Se notificará por email a los participantes cuyas obras hayan sido seleccionadas.

Se informó que al aceptar las bases y condiciones del concurso, cada participante declara que es titular de todos los derechos intelectuales sobre las fotografías presentadas y que posee todos los derechos necesarios sobre las imágenes de los particulares que estuvieran fotografiados.

En el caso que la/s fotografía/s a presentar, registren persona/s, el autor/a asume la responsabilidad de haber obtenido la/s fotografía/s con el consentimiento de las personas que aparecen en ellas y, en el caso de menores de edad, de contar con el permiso y autorización por escrito de padres, tutores o responsables, eximiendo a los organizadores de todo reclamo que pudiera surgir respecto de la imagen fotografiada y/o de su uso, no siendo necesario presentar dicha autorización ante los organizadores del presente concurso.

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS

La inscripción es gratuita.

Los interesados deberán enviar al correo electrónico culturagpinto@gmail.com (únicamente), lo siguiente:

1. En Asunto, el Seudónimo elegido para concursar y la correspondiente categoría en la cual desea participar.

2. En un archivo adjunto, que llevará por título el seudónimo del participante, la fotografía a concursar.

3. En un segundo archivo adjunto, que llevará por título “Datos personales y seudónimo”, se adjuntará un documento Word con los datos del participante: Nombre y apellido, DNI, edad, e-mail, teléfono, domicilio e información detallada sobre la autoría y la temática del registro fotográfico.

4. Al enviar el correo electrónico, el/la autor/a acepta las presentes Bases y Condiciones del Concurso.

5. Serán desestimadas las fotografías que no cumplan con los requisitos de la convocatoria; que sean enviadas por otros medios, o de contenido agresivo, discriminatorio o publicitario.

Solo serán aceptadas las fotos enviadas al correo detallado y cumpliendo las formas de envío solicitadas.

LOS PREMIOS Y MÁS DETALLES

El total dispuesto en premios es de 100.000 pesos, con este detalle:

Categoría Cámaras: Primer premio, $ 30.000; Segundo, $ 15.000; y tercer premio, $ 10.000. Se entregarán, además, cinco menciones de mil pesos cada una.

Categoría Celular: Primer premio, $ 20.000; Segundo, $10.000; y tercer premio, $ 5.000. Además, se entregaran cinco menciones de mil pesos cada una.

La participación en este concurso implica la cesión de uso no exclusivo de las fotografías inscriptas, conforme las pautas establecidas en las presentes Bases y Condiciones. La Municipalidad de General Pinto se compromete a utilizar las imágenes solo con fines institucionales, culturales, educativos o de difusión en sus redes sociales, página web y canal de YouTube, sin necesariamente indicar la autoría, ni que esto suponga retribución o compensación económica alguna. Las mismas se difundirán una vez dados a conocer los ganadores del Concurso.

Todas las fotografías inscriptas para el concurso pasarán a integrar el banco de imágenes del patrimonio cultural de General Pinto, con su título original y nombre completo del/a autor/a, que compartirá con la Municipalidad de General Pinto, el derecho de exhibición y difusión de las mismas.

No obstante, los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual, de acuerdo con la Ley 11.723 y sus modificatorias, por lo que se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha Ley y del derecho a la propia imagen, siendo garantes de que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente Concurso no lesione derecho alguno de terceros.

Las obras premiadas, como así también una selección de las fotografías recibidas, formarán parte de una exposición virtual y/o en una de las salas del Palacio Municipal

La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases y condiciones, inhibiendo la capacidad de deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de la Municipalidad de General Pinto, responsabilidad alguna sobre deterioros, pérdidas y/o sustracciones que pudieran ocasionarse sobre el material puesto en concurso.

Asimismo, no será responsable ni responderá contra terceros por hechos o actos ajenos a su carácter de organizador del evento de que se trata. La convocatoria, resultados y notificaciones referentes al concurso serán publicadas en la Página de Facebook de la Municipalidad, que es "General Pinto Gobierno Presente".