Firmaron un convenio marco entre la Universidad del Noroeste y la Municipalidad de General Pinto

Un importante convenio marco fue refrendado entre las autoridades de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), con sedes en las ciudades de Junín y de Pergamino, y la Municipalidad de General Pinto, representada por su intendente.

El acuerdo firmado permitirá que dicha casa de altos estudios lleve adelante en nuestro Distrito una variada oferta de cursos y carreras para el futuro, y en esta oportunidad, se comenzó con un curso de "Gestión y Atención en la Administración Pública".

Va a ser dictado para todos los empleados de la administración municipal de nuestro Partido, bajo la consigna "Educación Pública Siempre", destacando el jefe comunal, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, que "Vamos de a poco y comenzamos con este curso, pero este convenio permitirá que, a través de esta Universidad, podamos llevar una oferta académica variada para nuestro Distrito en el futuro“, comentó el intendente, quien en junio pasado mantuvo una entrevista virtual con el rector de la casa de estudios, Guillermo Tamarit, y sus colaboradores, a los efectos de comenzar a planificar la construcción de un Centro Universitario en la ciudad cabecera.



INSCRIBEN PARA UN POSGRADO EN NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En la UNNOBA sigue abierta la inscripción para la Diplomatura Universitaria de Posgrado en Niñez y Adolescencia, que comienza a dictarse el jueves venidero, 1º de Octubre, con el objetivo de brindar un conocimiento integral de la perspectiva en la infancia y en la adolescencia, en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como poner a disposición herramientas para las y los profesionales que trabajan en esta temática.

Los docentes responsables serán Sara Cánepa, abogada con especialidad y práctica profesional en derechos humanos, niñez, adolescencia y familia, y María Donato, abogada y Especialista en Derecho de Familia. Además, este espacio de formación cuenta con un nutrido equipo docente, compuesto por psicólogos, abogados, antropólogos, profesores de filosofía, especialistas en Educación y Ciencias Sociales.

La Diplomatura está destinada a graduadas y graduados de todas las disciplinas como derecho, antropología, psicología, filosofía, sociología, educación, comunicación social, psicopedagogía, trabajo social, medicina, economía y biología, entre otras. Como requisito es necesario tener un título universitario o de nivel superior no universitario de cuatro años de duración (como mínimo).

Cuenta con 20 módulos, de cuatro horas cada uno; la carga horaria total es de 110 horas y los días previstos para esta cursada virtual serán los martes y jueves a partir de la hora 17.

Desde el Instituto de Posgrado aclararon que esta diplomatura no constituye una carrera universitaria y, por tanto, no otorga título habilitante para el ejercicio profesional, y los interesados, pueden recaabr en https://www.unnoba.edu.ar/posgrado mayor información, al igual que en cursosposgrado@unnoba.edu.ar, se informó.