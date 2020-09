Raúl "Pichi" Quiroga aseguró que "Gallardo me llama casi todos los días para ver como estoy"

Hace varios años, tres décadas ya, que el pintense Raúl "Pichi" Quiroga se desempeña como utilero jefe del plantel profesional del Club Atlético River Plate, ya es un "histórico" en esa tarea en la institución del barrio porteño de Núñez.

El querido coterráneo tiene 64 años (nació en Junio de 1956 y se jubilará a mitad de 2021), está en pareja con Nancy Barrutti -también oriunda de nuestra ciudad- y tienen dos hijos, Sebastián y Silvana, quienes le dieron tres nietos: Sofía y Renzo y Nahuel, respectivamente.

Actualmente, desde fines de Marzo pasado, Raúl está ausente en su trabajo por tener edad de riesgo por la vigente pandemia del Coronavirus, pero realmente decir "Pichi" en cualquier rincón del "Mundo River" remite automáticamente a pensar en Quiroga, el utilero que hace muchos años acompaña al plantel profesional "millonario" y quien, además, es muy querido y respetado por cada uno de los jugadores y entrenadores que han pasado por el club en las últimas décadas.

Actualmente, su relación con el director técnico Marcelo Gallardo es más que especial, ya que "Pichi" conoce al entrenador desde fines de la década del `80, cuando el "Muñeco" empezaba su etapa como futbolista de divisiones inferiores en el C.A.R.P.

DE GALLARDO DIJO:"NO CAMBIÓ NADA DE SU ESENCIA"

Al respecto, Quiroga dijo que "A Gallardo lo conozco cuando iba a jugar en inferiores. Tiene 44 años. En 1988, yo trabajaba en seguridad y lo veía siempre. En esta época, me llama todos los días o día por medio, para saber cómo estoy transitando la cuarentena, Marcelo no cambió nada de su esencia", sostuvo el pintense en diálogo con la página "River Monumental".

Actualmente el utilero se encuentra de licencia, resguardado en su domicilio del barrio de Liniers, debido a que por su edad es una persona de riesgo para el Coronavirus. "Es bravo ser utilero. Lo estoy comprobando ahora con los pibes de Reserva que me están dando una mano. Se están volviendo locos, me llaman seguido para que los asesore", sostuvo Raúl-

Es que, inevitablemente, tuvo que delegar tareas y priorizar su salud en este momento tan delicado junto a sus dos principales colaboradores, de allí que quienes estaban en la utilería de inferiores, estén por el momento a cargo del plantel profesional.

Finalmente contó cómo fue la divertida historia que lo unió a la utilería del club. "Cuando estaba en seguridad, desde la oficina de Personal me llamaron y me dijeron que vaya a la utilería. Fui, me paré en la puerta y de pronto, abren la puerta y me dicen: '¿ Qué hacés ahí ?'. Estaba cuidando la puerta yo. Me dijeron que entre. Así empecé como utilero, en 1990", dijo sonriendo.

Durante un tiempo, también Sebastián Quiroga, el hijo de "Pichi", trabajo en la utilería riverplatense, en las formativas, y ahora está en mantenimiento en la institución que preside Rodolfo Donofrio, destacándose que Raúl, en ese año 1990,comenzó como utilero junto a Tula y Peralta y cuando este se fue a trabajar en la misma actividad enla Selección Nacional, nuestro coterráneo tomo la posta y con su gran profesionalismo y su don de buena persona, se hizo querer por todos los jugadores y entrenadores que fueron pasando por River Plate.