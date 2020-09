Alexis Guerrera apoyó el plan de seguridad que se va a implementar en el interior bonaerense

Luego de la presentación del plan para reforzar y garantizar la seguridad en los distritos del Conurbano bonaerense por parte del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, ahora la medida llegará hacia el interior, atendiendo las particularidades de cada región.

En ese sentido, legisladores provinciales de la Cuarta Sección Electoral a la que pertenece nuestro Distrito, destacaron la iniciativa del Poder Ejecutivo y señalaron que no se anunciaron medidas en este sentido anteriormente desde los gobiernos bonaerenses.

Uno de ellos, Alexis Raúl Guerrera le dijo al portal "Diputados Bonaerenses" que “En los últimos años, al menos los últimos cuatro años, no se presentó ningún plan con este tipo de anuncios, con una estructura de organización”, manifestó el vicepresidente del bloque del Frente de Todos y ex intendente municipal de General Pinto durante 16 años (2003-2019).

Luego, el ex alcalde pintense agregó que el plan apuntará a fortalecer los Centros de Prevención Rural (CPR) a modo de cuidar la producción agrícola granadera y los bienes del sector agropecuario. Además, “habrá mayor equipamiento, eso refiere a la protección personal de los efectivos como chalecos, sistemas de comunicación, renovación de armas y nuevo aporte de patrulleros, que siempre se necesitan porque circulan las 24 horas del día y el desgaste es de alto impacto”.

Si bien desde la Provincia no se dieron a conocer en detalle los puntos que abordará el nuevo plan, se toma como referencia algunos de los anuncios que tuvieron lugar la semana pasada como el refuerzo y mejora de equipos, sumado a la incorporación de agentes en las regiones donde haya una mayor necesidad de incorporación.

En ese sentido, las preocupaciones en las ciudades y pueblos del interior bonaerense, etre ellos el nuestro, tuvieron que ver más con cuestiones del ámbito rural como los delitos de cuatrerismo y de rotura de silo bolsas, algo que fueron evidentes “actos de vandalismo”.

Al respecto, Alexis señaló que “No hay una estadística que llame la atención, más allá de las noticias puntuales que vimos en algunos distritos respecto a los silo bolsas en esta zona estuvo más tranquilo, esos incidentes responden más bien al vandalismo porque el contenido no fue robado, para eso es necesaria la presencia del Estado a través de los CPR y que los productores piensen en volver a la figura del puestero o cuidadores”, dijo Guerrera.

PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN Y EL PLAN OFICIAL

En ese orden, desde la oposición hubo una propuesta de generar un Consejo Especial para tratar la seguridad en los campos, esto derivó también en la reunión del propio Axel Kicillof y el ministro de Asuntos Agrarios, Javier Rodríguez, con productores y ruralistas para llevar tranquilidad sobre los delitos en el área.

Con esos antecedentes, el fortalecimiento de los Centros de Prevención Rural será uno de los puntos clave a tener en cuenta para garantizar la respuesta a los productores en el marco de esos hechos que tuvieron escenario en algunas localidades.

“Hay mucha conformidad entre los intendentes porque, si bien no se conoce el detalles, está concatenado con los anuncios para el Conurbano, seguramente tendrá la mirada puesta en el delito rural y habrá un tratamiento para aquellas ciudades con más cantidad de habitantes que ya empiezan a tener un comportamiento distinto respecto a las estadísticas delictuales”, comentó Guerrera.

La antesala de los anuncios para el interior bonaerense, fue el lanzamiento Programa de Fortalecimiento de Seguridad para Municipios del Gran Buenos Aires que incluye una inversión de $ 37.700 millones para 2.200 nuevos móviles, 4.000 paradas seguras, 12 unidades carcelarias, 3.957 nuevos efectivos de las fuerzas federales.

Además, se prevé reclutar a 10.000 nuevos agentes que se formarán durante 18 meses en academias descentralizadas en los municipios y a través de un convenio con la Provincia se transferirán 10 mil millones de pesos para adquirir chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales.

En cuanto al despliegue de fuerzas federales en el conurbano, se informó que el Gobierno invertirá 3.780 millones de pesos y que habrá un incremento de 100% de las fuerzas en operativos de seguridad, con un total de 3.957 agentes más.