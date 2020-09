La Justicia ordenó aI I.O.M.A. que cubra el costoso medicamento para un vecino

La Jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 del Departamento Judicial Junín decretó una Medida Cautelar Innovativa en el marco de un recurso de amparo que presentó un ciudadano de la ciudad de General Pinto que padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (E.L.A.).

La magistrada le ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.) a que en el plazo de cinco días de notificada le brinde al amparista cobertura integral (del 100 %) de la droga denominada “Edaravona” (solución inyectable) y del recurso humano necesario para su aplicación.

Al ser entrevistado por HOY, Carlos Gabriel Garnica, quien presentó el amparo y se desempeñó durante varios años en la Policía Bonaerense, retirándose de la fuerza pública con la jerarquía de comisario Inspector, expresó lo siguiente:

“En Junio del corriente año me diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurológica que lleva a una debilidad muscular progresiva.Si bien en la actualidad no existe cura para esta enfermedad, se ha descubierto una nueva droga denominada `Edaravona´ la cual -utilizada de manera concomitante con otra droga denominada `Riluzol´-, hace más leve el avance de la enfermedad, al punto que puede llegar a detenerla.

La `Edaravona´ es un medicamento que se aplica por vía intravenosa durante diez corridos, seguidos por un período de dos semanas libres del fármaco, es decir que se aplica durante diez días y se descansa catorce, y

así sucesivamente, hasta completar los seis meses que dura el tratamiento, el cual puede ser prorrogado por otros seis meses más".

TRATAMIENTO QUE SUPERA LOS DOS MILLONES DE PESOS

Ampliando conceptos, "Gaby" Garnica señaló que "El problema radica en que cada caja de `Edaravona´ por diez ampollas cuesta $ 161.520 y el tratamiento consiste en la aplicación de dos ampollas diarias, lo que implica más de $ 320.000 por mes. Es decir que el tratamiento con `Edaravona´ durante seis meses, ronda los dos millones de pesos. Si bien en la Asociación E.L.A. Argentina se puede conseguir dicha droga a un costo más accesible que en las farmacias, ello no quita que continúe siendo una droga carísima. Fue así que a mediados del mes de Junio realicé los trámites administrativos necesarios ante mi obra social (I.O.M.A.) para que me provea la referida droga, pero me dio la espalda y se negó rotundamente a proveérmela. Mi mayor bronca radica en que hace más de 40 años que aporto mensualmente a dicha obra social para que me asista y proteja en caso de necesitarla y ahora, que tengo la necesidad impostergable de que me asista, desaparece por completo. Es decir, estoy viviendo en carne propia lo que es que a una obra social le importe tres cominos la salud de sus afiliados. Deviene, claro, que en la escala de valores que maneja el I.O.M.A. primero se encuentran sus intereses económicos y recién después el derecho a la salud de las personas, algo que -lamentablemente- es común a muchas obras sociales y prepagas. En consecuencia, no me quedó otra alternativa que contactar a un abogado para que me ayude a lograr que la obra social cumpla con su obligación de brindarme la cobertura integral a mis necesidades y requerimientos".

Amplió conceptos diciendo que "Fue entonces que lo contacté al doctor Eduardo Maffía, a quien conozco desde pequeño, y le comenté la angustiante situación por la que estaba atravesando. Poco tiempo después, precisamente el 20 de Agosto pasado, tras haber dedicado tiempo a estudiar el comportamiento de esta rara enfermedad que me toca transitar, el doctor Maffía interpuso una acción de amparo contra I.O.M.A. Felizmente, seis días después la Jueza que entiende en la causa decretó una medida cautelar mediante la cual obligó a la obra social a brindarme cobertura integral e inmediata de la droga `Edaravona´ y del recurso humano necesario para su aplicación. En efecto, esta droga se trata de un medicamento inyectable que no puede ser suministrado por cualquier persona. Quien lo haga, tiene que haber realizado el correspondiente curso de aplicación del medicamento. Y cabe aclarar que cada aplicación de Edaravona cuesta $ 1.000. Por lo tanto, si a los casi dos millones de pesos que cuesta la droga para un tratamiento de seis meses le sumamos los honorarios correspondientes al profesional de la salud que lo debe aplicar, el monto total de dicho tratamiento supera los $ 2.100.000, suma ésta que se duplicaría si dicho tratamiento fuese prorrogado por otros seis meses más. Afortunadamente, mediante el referido recurso de amparo que interpusimos, el I.O.M.A. deberá hacerse cargo de este costoso tratamiento. La verdad que genera mucha bronca que algunas obras sociales y prepagas se dignen a cumplir con las obligaciones que les compete tras ser compelidas por la Justicia. En mi caso, me pasé más de la mitad de mi vida aportando dinero aI I.O.M.A. para que me brinde cobertura ante una necesidad. Ahora que llegó el momento de necesitar dicha cobertura, me la negó, actitud ésta que me llevó a sentirme ciertamente estafado".

DESTACÓ LA LABOR DE PERSONAL DE LA OFICINA DEL I.O.M.A.

Como corolario, Carlos Gabriel Garnica expresó que "Dichosamente, en la Argentina contamos con buenas leyes que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad; con abogados capacitados para defender nuestros derechos, y particularmente con Jueces muy humanos, que no dudan en aplicar el peso de la ley ante claros incumplimientos como en el que incurrió el I.O.M.A. Sin perjuicio de todo, quiero destacar la deferente atención que siempre he recibido del personal que se desempeña en la oficina del I.O.M.A. de Gral. Pinto, quienes por supuesto no tienen nada que ver con las decisiones que toma el directorio de la Obra Social", completó sus conceptos "Gaby" Garnica.