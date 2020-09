“Día internacional de la obstetricia” y el “Año de la enfermería y la partería”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado el 2020 como el "Año de la enfermería y la partería", coincidiendo con el 200º aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada una precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de la profesión.

"Las/os licenciados en obstetricia acompañamos a la mujer durante toda su vida reproductiva, a través de la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud materna y neonatal, y en la salud sexual y reproductiva.

A través de los años, esta actividad pasó de ser de un oficio a una profesión, y hoy en día tiene grado universitario a través de la licenciatura. También ha logrado una función autónoma en el sistema de salud público y privado. La ley que ampara las incumbencias profesionales obstétricas se sancionó en el año 2015, ampliando el campo de trabajo dentro de la Provincia de Buenos Aires, y se espera aún una Ley Nacional por la que los Colegios están trabajando fervientemente", dijo a "Hoy" la licenciada en obstetricia Cintia Andrea Reynaldi, matrícula profesional 10.629.

Ampliando conceptos, la profesional dijo que "En el Partido de General Pinto ya nos conocen por ser quienes, desempeñando diversas labores y ocupando diferentes espacios de trabajo, acompañamos a las familias durante los embarazos, lactancia, anti concepción, prevención del cáncer génito-mamario, talleres escolares sobre salud sexual, etc. Particularmente, siento que la obstetricia es mucho más que un trabajo, rodea mi vida desde hace varios años y me gusta cada actividad que realizo, algunas con mayor intensidad que otras".

“CONFIAR EN LA NATURALEZA DE LAS MUJERES ES EL CAMINO CORRECTO”, MANIFESTÓ

Recalcó luego que "Hace algunos años empecé a investigar, estudiar y formarme en lo referente al parto respetado. Podía y puedo ver en cada mujer una fuerza interior que le permite conectarse consigo misma y crear su propio parto. En hospitales y clínicas con numerosos nacimientos no había podido observarlo, pero al desempeñarme en General Pinto, siento que confiar en la naturaleza de las mujeres es el camino correcto. No solamente durante sus partos y lactancias, sino también defendiendo sus derechos respecto a su salud sexual, que conozcan su cuerpo y detecten en ellas cuando algo no está funcionando bien.

Lo mejor de la obstetricia, para mí, es poder acompañar a las familias en un momento tan maravilloso como la llegada de un bebé y al mismo tiempo presenciar el nacimiento de una madre. Algo muy positivo en esta profesión, es sentir también un interés constante por actualizarme".

Luego de recordar que "De los 20 años como licenciada en obstetricia llevo 15 trabajando en General Pinto. Luego de mi llegada, realicé la 'certificación docente para profesionales y técnicos', 'certificación en trabajo corporal para embarazadas´, 'Práctica procesal para perito', entre otros cursos de posgrado. Me han invitado a disertar en Congresos Nacionales e Internacionales sobre la labor obstétrica y participé como parte del grupo organizador en dos jornadas obstétricas de actualización en nuestra ciudad. En estos últimos años estoy profundizando conocimientos sobre Lactancia Materna", Cintia finalizó expresando:

"Destaco también que es fundamental el trabajo en equipo. Varios somos los profesionales que acompañamos a la mujer y su familia durante su vida reproductiva: Colegas licenciados en obstetricia, enfermeras/os, médicas/os; tocoginecólogos, pediatras, otros especialistas, trabajadores sociales, psicólogas/os, odontólogas/os, etc. Todos trabajamos formando una red que llega hasta Escuelas, otras instituciones y la comunidad toda, con la intención de poder brindar lo mejor a las familias", completó sus conceptos la licenciada en obstetricia Cintia A. Reynaldi.