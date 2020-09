Referentes del PRO-U.C.R. agasajaron a los niños y siguen juntando botellas plásticas

Durante la anual celebración del "Día del Niño", con todos los recaudos necesarios y teniendo en cuenta que no había circulación del coronavirus en General Pinto, concejales y referentes del PRO-Unión Cívica Radical hicieron entrega de juguetes y de bolsitas conteniendo golosinas a varios chicos de la ciudad cabecera, los que fueron adquiridos con lo obtenido por donaciones y el aporte de los ediles María Eugenia Agustinelli y Juan Pablo "Pacho" García.



En el transcurso de la semana previa, la concejal Agustinelli se encargó de armar una lista con las edades de los niños, luego compró los juguetes y recibió las donaciones en su domicilio, procediéndose a la entrega, lo cual generó gran alegría en los niños, como asimismo de quienes los entregaron.





POLÍTICA Y RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS

En cuanto a lo político, cada uno de los legisladores municipales, la ex candidata a intendente municipal en los comicios del año pasado, Daiana García Farotto, y otros adherentes del espacio, siguen con las reuniones con sus referentes y políticos por la plataforma Zoom, no perdiendo con ello contacto con lo que ocurre en la Cuarta Sección Electoral, la Provincia y el país.

Por otra parte, se continua con la recolección de botellas plásticas, destacando desde el PRO-U.C.R. "La gran predisposición por parte de la gente y por suerte, este proyecto (`Botellas de Amor´) fue muy bien comprendido por la sociedad, cosa que no nos sucedió en el Concejo Deliberante, con el oficialismo", destacaron desde el espacio que es parte de la oposición en el cuerpo deliberativo.