José Alberto "Tito" Longo: De General Pinto al gran cine nacional desde Necochea, ciudad en la que ahora reside

José Alberto Longo es netamente pintense, está en pareja con Gladys Quiroga, también de General Pinto, y tienen cuatro hijos: José, Gastón (ambos nacidos en la ciudad cabecera de nuestro Distrito), Guadalupe y Nicolás Longo (los dos últimos nacidos en Necochea,

La familia se completa con Sara Bus, nuera del matrimonio Longo Quiroga, y Francisca Longo, nieta de nuestros coterráneos. "Tito" nació el 28 de Febrero de 1966, y es el único hijo de matrimonio conformado por Jose Longo y Emilse Tuero.

Quien cumplió la primera parte de su sueño como actor, al participar en la película "Caballo de Mar", el citado José Alberto Longo, comenzó señalando al ser reporteado por el director de "Hoy" sobre su historia personal:

"Mis padres eran de General Villegas y en 1965 se vinieron a trabajar al campo `Baldemoro´, en Dussaud, y el 28 de Febrero de 1966 nací yo, en el Hospital Municipal de General Pinto. Me crié con ellos, a la par de ellos, en el campo, y a los 18 años fuí al servicio militar. Estuve hasta allí siempre al lado de mis viejos, quienes me dieron una educación impecable y excelente, ya que me formaron como hombre hecho y derecho para transitar los caminos de la vida. En Pinto tengo muchos amigos, como Ricardo José `Chani´ Camarero, el `Negro´ Ramos, el `Pelado´ Ismael -siempre recordado y querido-, y otros tantos con los que transitábamos por las calles de nuestro pueblo, compartíamos la diversión nocturna de Pinto, pueblo que amo con todo mi corazón".

Siguiendo con su relato, Longo manifestó que "En 1985, tras cumplir con el servicio militar, entré en la Policía Bonaerense y empecé a trabajar en la Comisaría de General Pinto. Fuí policía durante 31 años, con una carrera intachable, sin problemas administrativos ni judiciales. En 1998, por un convenio de la Policía con el Banco Provincia, me compré un departamento en Necochea y me vine a vivir acá, y sigo en Necochea actualmente. Mis suegros Alfredo Quiroga y Elsa Silva, mis cuñados Aniana Quiroga y Rodolfo `Negro´ Quiroga, siguen viviendo en General Pinto, yo me casé en 1986 y tenemos cuatro hijos con Gladys. Mis padres regresaron a General Villegas, al jubilarse papá, y están muy bien. Dos o tres veces por año voy a visitarlos, a Pinto y a Villegas. Ahora, hace un tiempo que no voy, desde Enero de este, por la pandemia y la cuarentena. Siempre corre la sangre pintense por mis venas y cada vez que piso ese suelo me corre una gran nostalgia, pero por cuestiones de la vida, por apostar al progreso, estoy con mi familia en Necochea. Cuando voy, siempre hago la recorrida Necochea, General Pinto, General Villegas".

SUS COMIENZOS EN LA ACTUACIÓN Y EN "CABALLO DE MAR"

Sobre cuando comenzó a transitar el mundo de la actuación, "Tito" recordó con emoción:

"Empecé en el Grupo`Gangarilla´, con la muy querida ´Negrita´ y su esposo, Hugo Mur, con Julio Galván, los hermanos Leonardi, Ignacio `Nacho´ Villegas y otros tantos de un hermoso elenco. Hicimos dos o tres obras de teatro y me di cuenta que esa era mi vocación, la actuación. Por razones laborales se me imposibilitó por un largo tiempo y lo fuí postergando a eso de la actuación. En Septiembre de 2017, luego de 31 años en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, me retiré de la fuerza y enseguida retomé la actuación, que es mi pasión y lo que más me gusta hacer. Entonces, que me dediqué de lleno a incursionar en la carrera actoral. Fue así que Ignacio Busquier, director de cine de Capital Federal y el productor Pedro Dapelio, a través de su productora `Gira Cine TV`, apostaron por Necochea y por Quequén, seguramente por su gente, por el mar, para filmar la película `Caballo de Mar´, rodada en Marzo de 2017. Ellos realizaron una convocatoria a casting, apostando a talentos necochenses, para darles la oportunidad.

Ahí me presenté como actor (al casting), realizado en el Teatro Municipal de Necochea, y fui elegido para hacer el papel de Mario en la película, un obsecuente repositor de supermercado que capta las órdenes del dueño del súper `Varela´. El propietario, tiene un pasado oscuro y Mario (Longo) descubre a `Rolo´, papel a cargo del conocido actor Pablo Cedrón, husmeando entre las góndolas y lo invita a la oficina de Varela. Luego de una breve charla, lo invitan a retirarse (a Rolo) por el estacionamiento del supermercado, y se lo dejan `servido´ a Loyola (protagonizado por Alfredo Zamboni), quien es el policía malo del pueblo".

Tambien nuestro coterráneo remarcó que "Cuando leí el libro me gustó mucho y pude hacerlo bien, es una película de suspenso, con Pablo Cedrón (fallecido ese mismo año 2017) como figura central del elenco. Fue una experiencia importante, establecí relacion amistosa muy grande con el director y con el productor, me propusieron que les de una mano como ayudante de producción y fue así que conseguimos muchos elementos, entre ellos un barco pesquero, por ejemplo, y otros objetos más que están en la película y fueron parte del rodaje. `Caballo de Mar´ se estrenó por televisión el 13 de Agosto y la pasaron de nuevo el sábado 15, está en la plataforma de CineArtPlay.com", acotó.

MÁS PROYECTOS LIGADOS AL ARTE

Siguiendo con sus proyectos en cine y teatro, Longo, quien tiene actualmente un reparto de gas, aseguró:

"Acá en Necochea hay un director de teatro importante, `Pepe´ Cruz, quien me convocó para dos obras, como actor. Habíamos empezado a ensayar para luego salir de gira, pero se postergó todo por el Covid-19. Vamos a continuar cuando la cuarentena larga se levante, para poder lograr el objetivo propuesto. Estoy también en contacto fluído con un director de cine de Capital Federal que se vino a vivir a Necochea, Facundo Monteagudo Lezcano, un cineasta profesional con el que pensamos armar una productora. Ya tenemos elementos y herramientas para hacerlo, con muchos proyectos de cine y de audiovisuales, para un futuro no muy lejano. Se filmó un cortometraje, `Estancia El Destino´, de ficción, y otro titulado `El Faro´, más un largometraje ya escrito y al que solo falta guionarlo".



También reseñó que "Participé en el programa de televisión `El Show del Problema´ de Canal 9, en Diciembre de 2017, convocado por el productor general Víctor Corvalán y así llegué a la pantalla de la TV. A ese programa lo hacen con actores, que buscan porque quienes llevan sus problemas no se quieren exponer en cámara y por eso se hace con actores. Cuando me convocaron, hice el papel de Alberto, el padrastro de una adolescente que no lo quiere y que si quiere a su papá. Esta aún en YouTube, como `El novio de mi mamá es un nabo´, pueden verlo ahí", tras lo cual manifestó como corolario:

"En lo personal, me voy perfeccionando, estudiando como actor, juntandome y reuniéndome con gente del espectáculo, con actores profesionales amigos como Martín Rumba (trabajó con Julio Chávez en la serie `El Tigre Verón´ por Canal 13), con Ariel Estartari, quien trabaja en Polka y participó de la serie `Un gallo para Esculapio´, haciendo el papel de `Loquillo´, y otros amigos y conocidos del mundo del espectáculo con quienes mantengo contacto", completó la jugosa entrevista con "Hoy" el actor pintense José Alberto Longo.