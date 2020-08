Gonzalo Errecalde y su presente en Racing: “Espero ser tenido en cuenta para el plantel profesional”

Gonzalo Errecalde tiene 20 años y desde hace seis temporada está jugando en Racing Club de Avellaneda, habiendo transitado por divisiones formativas de “La Academia” hasta llegar a Reserva y a integrar el grupo de jugadores elegidos para el selectivo de los blanquicelestes.

Tras iniciarse en la Escuelita de Fútbol y pasar por las inferiores del Club Atlético Pintense, el hijo de Héctor Rubén “Pepe” Errecalde y de María Gabriela Zanín (también progenitores de Matías Errecalde), se probó en Racing Club y con sus condiciones y talento como futbolista, además de sus buenas condiciones humanas, es una de las promesas de la entidad académica.

Entrevistado por el director de “Hoy”, “Gonza” se refirió inicialmente a sus inicios en el C.AP., expresando:

“Por Pintense siento un gran amor y agradecimiento hacia el Club. Me formaron desde muy chico como jugador y como persona, es inolvidable lo vivido en la Escuelita de Fútbol, cuando terminábamos de entrenar y nos esperaban con la merienda en lo que ahora es la cantina. Realmente las cosas que me tocaron vivir y que vivo en este momento, sin dudas en gran medida son gracias al Club y a toda su gente, que siempre me ayudo y deseó lo mejor desde que me fui. En Pintense tuve varios grandes profesores, como Horacio Donnet, que fue quien me ubicó en mi posición, en la misma que me fui a probar. También ‘Tato’ Volpe, Gabriel Valenza, y también me ayudaron mucho Juan Carlos Gho y el profesor Omar Castronuovo. Seguro me olvido de alguien, que espero me disculpe (risas)”, comentó.

LA LLEGADA A RACING CLUB

Sobre su incorporación a Racing, Gonzalo recordó que “Surgió gracias al ‘Ratón’ (Alberto) Ocampo, quien me vio jugar un día en Pintense e hizo el contacto para que pueda ir un día a prueba, a Avellaneda. Me ayudó muchísimo mi viejo (fue un notable jugador, del Pintense y equipos de la región), quien estuvo y está en todo momento. Y también Juan Gho y Omar Castronuovo, quienes hicieron lo posible para que vaya bien a la prueba, tanto táctica como físicamente. Me probaron en el predio ‘Tita’ Mattiussi, con los chicos del Club y por suerte quedé”.

Tras ello, comentó: “El comienzo fue difícil, por alejarme de mi familia más que nada. Además, tuve que ir a una pensión, donde no es tan fácil a esa edad encajar con chicos que nunca antes viste, pero la verdad que ellos hicieron todo siempre para que me sienta cómodo. Empecé jugando en novena como ‘5’, igual que en Pintense, y lo hice en la que sería la Liga el primer mes y medio. Gracias a Dios, pude terminar ese año (2014) jugando en el campeonato de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que sería la otra categoría donde suele haber mayor nivel. Ahora, hace tres años que vengo jugando como marcador central”.

Continuando con su relato, Errecalde narró:

“El primer entrenamiento con primera me tocó de chico, tenía 16 años y estaba en el plantel Selectivo de Reserva. No lo podía creer, terminé el entrenamiento y le conté a la familia como fue, con todos los detalles, porque somos hinchas de Racing en casa y significó mucho para mí y para ellos. Actualmente, hay grandes jugadores en el Club en mi posición, pero siempre estoy con mucha fe. Nunca se sabe cuándo le puede tocar a uno la posibilidad de debutar en Primera. En la última pretemporada se notó mucho la comunicación del cuerpo técnico hacia los pibes que fuimos a trabajar con los de Primera, eso da buenas sensaciones y tanto interés de su parte, se valora mucho”.

Seguidamente manifestó: “En lo que respecta a mis mejores partidos en Racing, siempre fui de mentalizarme que el siguiente encuentro será el mejor, no podría elegir alguno en particular. Si el gol más significativo que hice fue a Independiente, hace unos años, uno de los momentos más felices sin dudas, porque marqué en el clásico de Avellaneda”.

LOS TRABAJOS QUE REALIZA EN LA CUARENTENA

Seguidamente, “Gonza” comentó que está transitando la extensa cuarentena en nuestra ciudad, afirmando que “La estoy pasando muy bien, en Pinto. Se lo debo mucho a mi viejo, que me ayuda cada día para mantenerme. De lunes a viernes a la mañana, se hacen video llamadas, en las que el preparador físico nos entrena, se agrega el trabajo de la psicóloga del Club, sumado a que una vez a la semana se hace un análisis grupal táctico. Mis expectativas para la vuelta a Racing (tras la pandemia) será poder agarrar ritmo de fútbol que es, creo, lo que a todos los pibes de Reserva y del Selectivo nos hace falta en este momento, y espero ser tenido en cuenta para el plantel profesional. Desde el Club nos dijeron que vamos a volver a entrenar allá, en Avellanedd-19”, señaló esperanzado sobre lo que se viene a futuro.

Finalmente, Gonzalo Errecalde hizo llegar un “Agradecimiento a mi familia y amigos, al Club Atlético Pintense y a quienes me llenan de buenos deseos. Siempre aprecio mucho los mensajes y saludos que me llegan”, completó el futbolista píntense.