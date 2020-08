Proyecto de Alexis Guerrera y otros diputados para proteger a empresas de servicios de “fondos buitres”

El marco de pandemia que vive el mundo y, en ese sentido, especialmente la crisis que atraviesa la economía de Argentina, despertó la luz de alerta en la Legislatura bonaerense.

Por ello, el grupo de legisladores que responden a Saergio Massa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para evitar que los fondos de inversión, como Gramercy o Redwood, puedan tomar el control de empresas de servicios públicos consideradas esenciales.

El proyecto, presentado por Alexis Raúl Guerrera y otros legisladores, se basa en las estrategias especuladoras de los fondos que se mueven en el mercado de deudas y busca sentar un precedente.

“En ningún caso se autorizará la adquisición de control societario, directo o indirecto de empresas concesionarias de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires por parte de fondos de inversión, sea en forma individual o conjunta con otros fondos”, detalla la iniciativa que presentó el Frente de Todos y que lleva la firma de: Pablo Garate, la juninense Valeria Arata, el pintense Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman, Micaela Morán y Nicolás Russo.

El proyecto busca bloquear, producto del contexto de crisis global, la posibilidad de cambio de control accionario sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente, cuyo incumplimiento habilitaría la recisión unilateral del contrato de concesión.

Es por eso que el fondo de inversión o adquiriente “deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar”.

“Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atraviesa nuestro país es de especial importancia preservar que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra provincia no pasen a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad, sólo interesados en una rentabilidad de corto plazo, ya que la experiencia indica que es necesario que las empresas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de servicios públicos, tengan un interés de largo plazo en la actividad, que las lleve, entre otras cosas, a cuidar los derechos de sus usuarios”, exponen entre los fundamentos.

El proyecto ya tomó estado parlamentario y podría ingresar en el debate una vez que la Legislatura apruebe al proyecto de endeudamiento y esta semana podría reflotarse el tratamiento después de un alto el fuego en las últimas horas del viernes, informó el portal “Cuestión Política”.

GUERRERA: "PENSAR EN LOS BONAERENSES Y NO EN SU QUINTITA PARTIDARIA”

Alexis Raúl Guerrera, diputado por la Cuarta Sección Electoral por el Frente de Todos, se metió de lleno en la discusión por el endeudamiento, que en la sesión de la semana pasada no pudo tratarse por el rechazo del principal bloque opositor.

El vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera, cruzó a los diputados y senadores de la oposición que se negaron a debatir el proyecto de Ley de Financiamiento enviado por el Poder Ejecutivo Provincial para contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos de la crisis desatada por la pandemia del Covid-19.

Para Guerrera “los senadores y diputados de Juntos por el Cambio tienen que pensar en los bonaerenses y no en su quintita partidaria”. En ese sentido, recordó que “el proyecto que se buscaba aprobar estaba dirigido a cubrir las necesidades presupuestarias del Gobierno provincial y de los Municipios por la caída de la recaudación producto de la pandemia”.

“Es necesario que los legisladores de la oposición dejen de lado el ‘ombliguismo’ propio de su mezquindad política para pensar en los intereses de los bonaerenses que fueron quienes les dieron la responsabilidad que detentan”, agregó el Vicepresidente de Todos en la Cámara baja bonaerense.

“Se trata de una herramienta que solicita el gobernador para asistir financieramente a quienes tienen responsabilidad de gestión, sin distinción de banderías políticas, por lo que esperamos que revean su postura y estén a la altura de lo que los tiempos demandan”, amplió el legislador del oficialismo bonaerense.

Al respecto, detalló que “lo que se busca con su aprobación es obtener financiamiento con organismos multilaterales de crédito para invertir en obras de infraestructura necesarias en pos de revertir el déficit estructural que tiene la provincia y hacer frente a los mayores gastos vinculados por la pandemia, como seguir fortaleciendo el sistema de salud, y asistir a los municipios”.

Además, el actual diputado y ex intendente de General Pinto entre 2003 y 2019, especificó que “si se aprueba este proyecto de ley vamos a poder cancelar la deuda con proveedores de salud, seguridad e infraestructura, heredada de la gestión anterior que fue de aproximadamente 50 mil millones de pesos”, completó Guerrera.