Aunque no recibió la aprobación del H. Concejo Deliberante, siguen juntando "Botellas de amor"

Los concejales María Eugenia Agustinelli y Juan Pablo "Pacho" García, del bloque del PRO-Unión Cívica Radical, y la referente de ese espacio y candidata a intendente en las elecciones generales pasadas, Daiana García Farotto, siguen trabajando en el proyecto "Botellas de Amor", pese a que el mismo no fue aprobado en el H. Concejo Deliberante de General Pinto, por los votos en contra de los ediles del oficialismo, que tiene mayoría en el cuerpo legislativo.

La edil señaló inicialmente que "Más que nunca sigue firme, tenemos más ganas que antes. Me estoy comunicando con varias personas para ver si podemos poner en lugar privado, instalar un puesto para que la gente pueda depositar allí las botellas. Nosotros recolectamos y las llevamos al Comité de la U.C.R. Cuando juntemos para llenar un camión mandar a la Fundación y de acuerdo a las toneladas que se entregan, poder traer algo a cambio de lo que te dan como reconocimiento, para entregar a alguna institución de General Pinto", dijo la edil que hace su primera experiencia en política.

En tanto, su colega y presidente del bloque del PRO-U.C.R., Juan Pablo García, expresó:

"Si algún despistado/a al costado del camino sigue pensando que NO es el momento para implementar un programa de reciclaje en un Distrito que nada hace por el medio ambiente, la gente se lo demuestra con el compromiso que no tienen algunos dirigentes. Gracias a todos y seguimos juntando `Botellas de Amor´, ¡ Botellas que cuidan !", señaló "Pacho", completando sus conceptos diciendo que "Hay algunas empresas del Distrito que ya nos comunicaron que nos van apoyar cuando querramos hacer el reciclado acá, para llevar adelante esta idea nuestra", manifestó.

Daiana García Farotto, por su parte, comentó:

"Una vez por mes comunicamos la recolección que haremos a través de las redes sociales. El sábado pasado recolectamos un montón, ya que pasamos por una docena de casas recogerlas. Le pedimos a la gente que nos escriba o nos avise personalmente, y pasamos a retirar las botellas. Las llevamos y las acopiamos en el Comité y a partir de Agosto ya estamos en campaña para conseguir un lugar, acumularlas ahí y llevarlas a la central de `Botellas de Amor´, en Bernal, Partido de Quilmes", manifestó Daiana García Farotto.

LO OCURRIDO EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO

Como anticipó "Hoy", se reunieron en su recinto de la avenida Mitre -entre Ricardo Gowland y Alsina-, los integrantes del H. Concejo Deliberante de General Pinto, sesión que presidió la titular del cuerpo legislativo, Sara Magdalena Menéndez, del Partido Justicialista-Frente de Todos y a la que no asistió (ausencia justificada por un problema de salud) la integrante del bloque del PRO-U.C.R., María Eugenia Agustinelli.

Los ediles presentes aprobaron por mayoría, con los votos de los siete concejales del oficialismo, la constitución de la Sociedad Anónima Unipersonal "G.P.T. General Pinto Telecomunicaciones S.A.U.), tras el despacho 1/20 analizado hace diez días en la Comisión de Interpretación, Reglamento y Seguridad y que rechazan los legisladores de la oposición, de los bloques de Juntos por el Cambio y del PRO-UCR.

No se aprobaron luego los despachos 2/20 y 3/20 relacionados a la creación del Consejo Económico y Social en el Distrito y la implementación del Programa"Botellas de amor", respectivamente, elevados en su momento por los bloques opositores, tras el análisis de ambos proyectos en la citada Comisión de Interpretación, Reglamento y Seguridad del H.C.D.

En tanto, se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza que convalida el aumento salarial al personal municipal, aprobado mediante Ordenanza Nº 4537/2019, elevada por el ejecutivo que encabeza el intendente "Fredy" Zavatarelli; y se pasó a comisión el proyecto que autoriza al ejecutivo comunal a la compra de hormigón a la firma "Giribaldi Hnos. S.C.C., por licitación pública 02/2020.

También por mayoría de votos, de los siete concejales oficialistas, se reconocieron a partir del 1º de Julio 2020 mayores costos a la sucesión Roberto Belda, concesionario de la recolección de residuos en Germania y a Carlos González, por la misma tarea en Coronel Granada.

La aprobación de dos contratos de locación entre el Municipio y Horacio Perrone (Germania), pasaron a comisión y seguidamente, se aprobaron por mayoría de votos de los ediles del P.J.-Frente de Todos el proyecto de Resolución que expresa el agrado a la sanción de la Resolución Nº 1157/20, que deja sin efecto los sumarios administrativos disciplinarios emitido por la Dirección General de Cultura y Educación provincial; y la iniciativa que repudia el espionaje ilegal presuntamente realizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno nacional de Cambiemos.

Avanzando en la sesión se pasaron a comisión dos iniciativas de adhesión al proyecto de ley creando la figura de "Vandalismo rural" en el Código Penal, una de ellas presentada por el bloque de Juntos por el Cambio y la otra por parte de los ediles del oficialismo.

Además, se pasó a comisión el proyecto de Ordenanza de adhesión del Municipio a la ley provincial Nº 15.134 (conocida como "Ley Micaela) y también el presentado junto al bloque del PRO-UCR, y se dio ingreso por secretaría a una nota enviada a la presidencia de la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Vivienda, Crédito y Otros Servicios Públicos Limitada de Germania.