Daiana García Farotto afirmó: "Son muchos los temas que nos interesan como espacio político"

Al ser entrevistada por "Hoy", la excandidata a intendente municipal de General Pinto, Daiana García Farotto, comenzó expresando:

"Como todos sabemos transitamos una situación compleja, ya que desde el jueves 19 de Marzo estamos en cuarentena. La vida y planes que teníamos se nos modificaron de un día para otro, nos adaptamos a la virtualidad para poder continuar nuestra labor diaria en muchos casos, para poder saludar a nuestra familia en un primer momento, para que los chicos puedan tener continuidad pedagógica en todos los niveles educativos, etc.

A nivel personal, puedo decir que estoy muy ocupada, aprendemos un montón de cosas en esto de estar en casa, y como estoy muy comprometida con el rol que hoy me toca y hablando desde el partido político al que pertenezco, las reuniones a las que asistía, capacitaciones y demás encuentros, armé rutinas similares a las que venía teniendo, solo que por medio de una pantalla como estamos haciendo muchos.

Las primeras reuniones que mantuve fueron con el equipo de Laura Ricchini (diputada provincial de Cambiemos), con quien trabajo permanentemente, luego surgieron charlas con grandes referentes como son Jorge Macri (intendente de Vicente López), Patricia Bullrich (actual cabeza del grupo político que tiene como referente al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri), Cristian Ritondo (diputado nacional), el intendente de Junín, Pablo Petrecca y varios legisladores de la Cuarta Sección Electoral. También realicé cursos de manera personal de diversas cosas que me interesan, como así también participé de una charla muy importante que organizó la senadora Felicitas Beccar Varela, con profesionales e interesados de todo el país sobre la Equinoterapia".

Ampliando conceptos, Daiana señaló que "Gracias a Laura (Ricchini), tuve el agrado de compartir una video conferencia con la senadora por la provincia de Buenos Aires, Daniela Reich, en la cual hablamos sobre niñez y adolescencia, sectores que son quienes más sufren por no poder ir al parque, estar con sus amigos o abrazar a los abuelos. También estuve en un charla por Zoom con Alejandro Finocchiaro, a quien admiro mucho y fue ministro de Educación de la República Argentina entre 2017 y 2019 y también director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Son muchos los temas que nos interesan como espacio político, entre ellos muchos que duelen. Algunos enfadan, como el desconocimiento del gobernador de la Provincia (Axel Kicillof) acerca de los espacios geográficos, la situación en la que se dejó a cada localidad, que 13,6 millones de bonaerenses tengan el SAME ya que nuestra gobernadora (la anterior a Kicillof, María Eugenia Vidal) se encargó de llevarlo a 119 Municipios, tema no menor hoy frente a una pandemia".

AYUDAS POR CUESTIÓN DE BANDERÍAS POLÍTICAS

Luego dijo Daiana:

"Sabemos que muchos vecinos la están pasando mal, que como siempre nos tienen acostumbrados, hay ayudas que se dan por una cuestión de banderías políticas, y ya que viene al caso por ejemplo menciono, porque la gente aún me sigue llamando o escribiendo por consultas de PAMI, institución a la que no pertenezco desde el mes de Diciembre, ya que mi contrato era por tres meses y así fue que caduco y no se volvió a renovar. Parece que el período a prueba de una abogada en una institución como ésta no fue aprobado por el Peronismo, solo puedo decir que cuando nosotros ingresamos como gobierno, a nivel local ninguno de los nombramientos, ni contratos que fueron realizados por el gobierno precedente al nuestro fue tirado a la basura, dejando a gente sin trabajo.Tampoco se dejaron de renovar contratos, ni se realizaron despidos de planta permanente, ni mucho menos, lo cual demuestra -como sabemos- que nos manejamos de modos distintos".

Para finalizar, Daiana García Farotto manifestó:

"Nos enteramos hace poco que se le quitarían coches patrulleros a la Policía Bonaerense, solo de localidades que sean gobernadas por la oposición, mientras que yo me encargue de hacer entrega junto a la gobernadora Vidal, hace un año, de un móvil para General Pinto. Hoy tenemos localidades vecinas a las que se los quitan por cuestiones netamente políticas", concluyó la ex candidata a intendente municipal del Distrito de General Pinto.