"El fin no justifica los medios", documento de concejales opositores tras crearse la Sociedad Anónima Unipersonal

Un crítico documento dieron a conocer los ediles de la oposición que forman parte del H. Concejo Deliberante de nuestro Distrito y pertenecientes a los bloques de Juntos por el Cambio y del PRO-Unión CíviCa Radical, dirigido a los "Estimados vecinos de General Pinto".

El mismo, expresa:

"Como concejales de los bloques de Juntos por el Cambio y PRO-U.C.R. queremos hacerles llegar nuestra posición respecto a la constitución de `G.P.T. General Pinto Telecomunicaciones S.A.U.´. Esta sociedad anónima unipersonal tiene como único accionista al Municipio de General Pinto, su director es Ariel Yapur y su vicepresidente es Alexis Guerrera. El órgano de fiscalización lo integran Sebastián Calatayud, como síndico titular, y Hernán Valetti, en calidad de síndico suplente. Fue constituida por escritura el día 3 de Junio de 2020 en la ciudad de Junín y ante escribano público, fecha en la cual se suscribió un capital de $ 100.000 provenientes del Tesoro Municipal.

Esta Sociedad Anónima Unipersonal se regirá por el derecho privado de modo que no estará sujeta al control del Concejo Deliberante y al ser unipersonal no permitirá la participación de capital privado. Su objeto social será la explotación, desarrollo, implementación y comercialización de servicios de Internet banda ancha y video en el Partido de General Pinto.

Compartimos con todos ustedes el convencimiento de que el acceso a Internet de calidad constituye uno de los componentes clave para el desarrollo integral de la sociedad. Internet facilita el ejercicio de derechos como el de la educación, la salud, el conocimiento, el trabajo, la libre expresión y la información, asimismo incrementa el bienestar al facilitar transacciones de bienes y servicios, acelerando el acceso a un mejor estado de bienestar social.

¿ Por qué decimos que el fin no justifica los medios ?.

Decimos esto porque la Ley Orgánica de las Municipalidades, normativa que rige todos los aspectos de un Municipio, no contempla la creación de una sociedad anónima en la cual el Estado tenga el 100% del capital (Punto III Sociedades, incorporado por Ley 12929).

Decimos esto porque la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 en virtud de la cual el Municipio constituye esta sociedad, hace referencia a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y no hace mención a una sociedad cuyo capital sea 100% estatal (Sección VI – de la Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria – Artículo 308).

Decimos esto porque se invirtió el procedimiento legal de creación de esta sociedad. El 3 de Junio se creó la sociedad afectando recursos públicos y se estableció su Estatuto. El 26 de Junio entró al Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza para que los concejales la convalidemos".

FORTALECER A LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GERMANIA

Siguiendo con el documento, los ediles de la oposición expresan:

Nosotros consideramos que, en primer lugar, debe existir la norma que decide su creación, que defina claramente su objeto y autorice afectación de fondos públicos en un presupuesto en ejecución. El proceder que se siguió es el opuesto y tiñe de ilegalidad la ordenanza, la cual no es subsanada por la convalidación posterior.

Decimos esto porque se podría fortalecer la prestación actual brindada por la Cooperativa Eléctrica de Germania, mediante el acceso de esta institución a los subsidios que en estos momentos está otorgando el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para el despliegue de redes de banda ancha en poblaciones de menos de 30.000 habitantes.

Este Ente en el año 2019, destinó el 60 % de los Aportes No Reintegrables (ANR) para infraestructura de acceso a internet y banda ancha a las Cooperativas de Coronel Charlone, Rojas, Ferré, San Antonio de Areco, entre muchas otras.

Decimos esto porque creemos que es mejor fortalecer lo existente y no crear una forma jurídica, una Sociedad Anónima Unipersonal de la Municipalidad de General Pinto integrada por funcionarios de la misma, sobre cuya legalidad tenemos dudas, ya que no contamos con el pronunciamiento del Honorable Tribunal de Cuentas como así tampoco con el de la Asesoría General de Gobierno.

La alternativa que proponen nuestros bloques es fortalecer al prestador actual, la Cooperativa de Germania, apoyándola para que mejore su red participando de las convocatorias del ENACOM para los ANR ya que todas las convocatorias del ENACOM desde 2016 respetan al prestador primigenio.

Estos son los motivos que nos han llevado a no acompañar esta vez la iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal.

Los saludamos atentamente y como siempre quedamos a su disposición. Gracias", finaliza el documento dado a conocer por los concejales Roberto Manuel Maruri, Silvia Edith Casanova, Patricia O´Brien (los tres de Juntos por el Cambio), Juan Pablo "Pacho" García y María Eugenia Agustinelli (bloque del PRO-U.C.R.).