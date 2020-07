Roberto Maruri desea "Trabajar unidos en función de los intereses de la comunidad en su conjunto"

Luego del rechazo a la rendición de cuentas del ejercicio 2019 por parte de los ediles de los bloques de Juntos por el Cambio y del PRO-Unión Cívica Radical del H. Concejo Deliberante de General Pinto, igualmente aprobada por los votos de los siete legisladores del oficialismo (Frente de Todos), volvió a ponerse tensa la relación entre los integrantes de ambos espacios del cuerpo legislativo.

Roberto Manuel Maruri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, que también integran las ediles Patricia O´ Brien y Silvia Edith Casanova, hizo saber en cuanto a la relación entre oficialismo y oposición del organismo deliberativo:

"La relación que hoy pretendemos tener con el oficialismo municipal es la de siempre. Creemos en la división de poderes y sabemos muy bien cuales son las responsabilidades de unos y de otros. A nosotros, el pueblo nos ha dado un rol como concejales, que en definitiva se trata de representar los intereses de los vecinos y realizar un contralor de la gestión del poder ejecutivo municipal. Quiero dejar aclarado que llevamos una tarea de oposición, pero no de obstrucción, ya que acompañamos en la mayoría de los proyectos que presenta el gobierno comunal. Nunca pusimos `palos en la rueda´ con el solo fin de sacarle un rédito político, sino que siempre tratamos de aportar ideas que enriquezcan la gestión. Pero existen muchas cuestiones que creemos que no pueden funcionar así como hasta ahora, sobre todo cuando no se respetan las normas y procedimientos administrativas de la función pública. Lo hemos demostrado en muchas oportunidades, haciéndoselo ver también a los concejales del oficialismo los que, a mi criterio, en muchas ocasiones en vez de defender los intereses de la comunidad, privilegian los del ejecutivo municipal, sin comprender la independencia de los poderes”.

En cuanto a la relación con los dos legisladores del bloque del PRO-U.C.R., Juan Pablo "Pacho" García y María Eugenia Agustinelli, el arquitecto Maruri afirmó:

"Creo que el rol de la oposición que se encuentra dentro de nuestro bloque de Juntos para el Cambio debe ser de corte moderado, transversal y de búsqueda de amplios consensos. Estoy convencido que tanto nosotros como los concejales del bloque del PRO-U.C.R., pensamos lo mismo. El país está atravesando momentos muy difíciles, con muchos ciudadanos que están sufriendo una crisis económica y sanitaria como nunca hemos visto. Por lo tanto, creo que, en este momento, hay que dejar de lado cuestiones de política partidaria para enfocarnos particularmente en trabajar unidos en función de los intereses de la comunidad en su conjunto.

Considero que el arco opositor debe trabajar mucho para lograr los acuerdos necesarios que garanticen la consolidación de las instituciones de la República, ya que dentro del gobierno nacional hay un sector que se quiere llevar puesta a la propia República y condiciona al ala más moderada del Frente de Todos. Debemos transitar un camino encontrando reglas que podamos compartir colectivamente y que sean beneficiosas para el conjunto de la sociedad y no para garantizarle al ala más dura del Kirchnerismo la impunidad que tanto les preocupa y ocupa”.

SOLICITAN UN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EN NUESTRO DISTRITO

También durante la charla con "Hoy", Roberto Maruri recordó que "Teniendo en cuenta la situación de emergencia nacional, a causa del Coronavirus Covid-19, nuestro bloque presentó un proyecto de resolución, para crear un Consejo Económico y Social del Distrito de General Pinto. Creemos que la cuarentena impuesta a todos los ciudadanos nos afecta en forma directa, pero lo hace en mayor medida en los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad. Por eso, consideramos que en este momento, de crisis sanitaria y económica, es imprescindible trabajar todos juntos para llegar de forma más ecuánime y eficiente a todos los sectores del Distrito. La idea es crear durante esta pandemia y para el período posterior a la misma, un ámbito de discusión, para tratar la situación económica, ya que -como manifiestan los distintos economistas argentinos-, va a afectar a la mayoría de los sectores económicos y fundamentalmente al comercio y a la pequeña y mediana empresa".

Ampliando conceptos sobre el particular, el edil manifestó:

"Estamos convencidos que de esta situación de extrema gravedad saldremos más fácilmente si nos juntamos los distintos actores sociales, para acordar y coordinar políticas públicas con una mirada más abarcativa y plural, ya que hasta la fecha, solo el oficialismo toma todas las decisiones, sin la participación de la sociedad, y vemos que en algunos temas, como el acceso a los pueblos de personas que vienen de zonas donde hay circulación del virus, estuvo muy `relajado´ y se corre el riesgo que entre el virus. Por otro lado, como en el Distrito no existe la circulación del virus, creemos que, tomando las medidas de distanciamiento y de sanidad que corresponden, se podrian habilitar otras actividades que permitirían una mayor actividad económica. Por eso, pedimos el tratamiento sobre tablas del proyecto, debido a la importancia del tema, pero el bloque de concejales oficialistas no lo aprobó y pasó a comisión", concluyó Roberto Maruri.