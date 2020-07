El jefe comunal anunció el aumento de sueldos para los trabajadores municipales

A través de un proyecto de Ordenanza elevado al H. Concejo Deliberante y que los ediles del cuerpo legislativo analizaban al cierre de esta edición, seguramente con voto favorable a la hora de decidir, el intendente municipal del Distrito de General Pinto, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, solicitó que se apruebe un aumento de sueldo para los trabajadores comunales de todo el Partido, con un tope que rondaría el diez por ciento de incremento en los haberes, monto que podría ser mayor, inclusive.

El mismo, comprenderá a todos los agentes comunales de planta permanente, de las distintas cooperativas que brindan servicios al Municipio, personal contratado a los jubilados, ya que el incremento es remunerativo, por lo tanto el costo de las horas extras y otros conceptos también se percibirán con aumento.

"LO PRINCIPAL SIEMPRE HAN SIDO LA SALUD Y LA VIDA", SEÑALÓ

Por otra parte, mediante un video institucional subido a las redes sociales, con el Distrito de General Pinto transitando la "Fase 5" de la cuarentena social, preventiva y obligatoria, el titular del ejecutivo hizo un análisis de la actualidad y bosquejó lo que se puede venir para el futuro.

En el Facebook oficial municipal "General Pinto Gobierno Presente", "Fredy" manifestó que "Todo el sistema de paso de fases es transitorio, provisorio. Nosotros hemos hecho las cosas muy bien como sociedad. Con el apoyo de las políticas del Estado comunal, hemos hecho muchas más cosas bien que mal, sobre todo en seguridad, aunque en algunas cosas llegamos tarde, o cometimos omisiones, pero que hemos vuelto sobre esos errores y los hemos podido remendar. Todo es provisorio, porque si mañana tenemos la desgracia de contar con un caso positivo, tenemos que volver para atrás inmediatamente. Al menos tenemos que dejar la `Fase 5´. No podemos estar más como ahora si se confirma algún caso de Covid-19 positivo, porque es tremendamente contagioso el virus que estamos transitando y las posibles ramificaciones, son inimaginables. Por eso, hay que ir enseguida a ver a la persona que se contagió y encapsularla a ella y a los contactos directos. Eso no es tan sencillo cuando hay una cuarentena no tan estricta como había en los primeros 30 días".

Seguidamente, el alcalde pintense destacó:

"Ante el primer caso positivo vamos a volver para atrás. No sé cuántas fases, lo que determine la mesa de salud, en el comité de crisis, porque lo principal siempre han sido la salud y la vida. Entre todos tenemos que cuidar lo que hemos logrado, porque no es un dato menor tener un Municipio en esta cierta normalidad. Le pido a la gente que se cuide muchísimo, que sigamos distanciándonos, que usen barbijos, el lavado de manos como prioridad, el uso del alcohol en gel, porque la circulación viral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en niveles muy altos. Cualquier viaje de una persona desde esa zona al Distrito, es posible que nos ocasione un problema grande. A eso no lo vamos a poder detener con una barrera sanitaria, con controles solamente, porque es muy peligroso el asintomático, al igual que el pre sintomático. En ellos, la persona infectada no tiene ningún síntoma, no tiene fiebre, ni falta de olfato, ni de gusto, no tiene tos, pero contagia. Y cada vez es más complejo aislar esos posibles contagios".

Ampliando conceptos, destacó que "Ante semejante circulación viral en el AMBA, les pido responsabilidad a los chicos estudiantes, que se comuniquen con nosotros, a los que quedaron varados en Buenos Aires o en alguna zona de conurbano, que avisen al sistema de salud; quienes están autorizados, porque tienen una actividad esencial, muchos son dueños de campos, les pido un favor enorme, aparte de todos los controles que hacemos, pero que se cuiden ellos y nos cuiden a nosotros. La única forma que tenemos para que el virus llegue al Distrito es que venga desde afuera de General Pinto".

"UNA SOCIEDAD PARTIDA EN TRES"

El intendente remarcó también que "Los que hoy sienten que hay una cierta liberación, están muy equivocados. Hay una sociedad partida en tres. Por un lado están los partidarios de la cuarentena; por otro lado están los que quieren liberar todo; y hay otro tercio que está de acuerdo con algunas flexibilizaciones, pero quiere convivir en esta normalidad. A mí me gustaría estar al medio de todo eso, pero no se puede y hay que tomar las decisiones. La preocupación de muchos es mi preocupación. Entonces, no podría haber circulación de gente cuando tengamos un caso positivo, porque eso nos haría mucho daño. Cuando el virus empiece a circular, hay que ir cortando circuitos permanentemente y encapsular inmediatamente y volver para atrás con las fases. Esa es la política y los protocolos que están armados para cuando eso ocurra, aunque ojalá no pase".

CONTROL SOCIAL

También el titular del ejecutivo distrital consideró como vital y sumamente importante "El control social. A veces, la gente se puede equivocar en algún aspecto, a veces no es así, pero de diez consultas se consigue un dato concreto y nosotros podemos tomar las mejores decisiones respecto de ese dato. Hemos trabajado muy bien en la prevención y lo principal que tienen Distritos chicos de la Cuarta Sección, como el nuestro, es el control social. Por eso le pido a la población que tome todos los recaudos posibles y no nos relajemos".

Recordó luego que "Desde el inicio (de la pandemia) he dicho que vamos a tener casos, el tema es cómo hacemos para solucionar cuando lo tengamos y podamos actuar en forma rápida y ágil", destacando además que "Nunca he visto una relación como la de este gobernador (Axel Kicillof) con los intendentes. Recibimos mensajes, es un trato cotidiano, parece un par nuestro y no quien nos conduce", dijo "Fredy" al referirse al actual mandamás provincial.

HABILITACIONES CONSEGUIDAS

En cuanto a la habilitación otorgada a quienes practican la pesca deportiva y recreativa, el intendente Zavatarelli dijo que "Los pescadores están autorizados a hacerlo desde la costa, sin embarcarse. El gran peligro es que gente del conurbano o de lugares donde está declarada la circulación comunitaria del virus, venga a un pesquero del Partido da General Pinto. Esta es una de las concesiones que supimos lograr, por todo lo que hemos transitado. También lo de habilitar bares y restaurantes; gimnasios y algunas actividades deportivas que no son de contacto; o las reuniones familiares, con encuentros de no más de 10 personas", pero advirtió seguidamente:

"Cuando se declare algún caso, tanto las reuniones familiares, como los gimnasios, las actividades deportivas, la pesca, van a tener que volver todo para atrás inmediatamente. No nos va a temblar el pulso a la hora de tomar una decisión así, porque desde el inicio de la cuarentena, la decisión es cuidar la vida. Y para cuidar la vida de los pintenses, yo tengo la obligación de hacerlo, tenga que asumir el costo que sea. Es mi obligación y mi responsabilidad y así voy a actuar", sostuvo.

Finalmente, Jorge Zavatarelli volvió a pedirle a los vecinos: "Que el cuidarnos entre todos, no sea un slogan. No queremos que todo lo que estamos invirtiendo se vea dañado y hoy la Municipalidad pone muchísimo de su presupuesto para dar trabajo en la comunidad. Pero ante un eventual brote, tenemos que ir hacia atrás. Les pido que lo tomen con responsabilidad y nos cuidemos entre todos, que eso es lo que nos va a hacer fuertes en el futuro", completó "Fredy".