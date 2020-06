General Pinto contará con una estación de servicio con gas natural comprimido

En General Pinto, seguramente antes de fin de año, se contará con una estación de servicio expendedora de Gas Natural Comprimido (G.N.C.), estando muy avanzada la obra de construcción de las instalaciones de la misma, utilizando mano de obra local.

Está ubicada a la vera del camino de acceso al cementerio municipal, a unos cuatrocientos metros de la rotonda de esa arteria y el acceso “Guerino Ángel Volpe”, que comunica la ciudad cabecera con la Ruta Nacional 188.

Entrevistado por “Hoy”, Sebastián Sale, empresario de Lincoln y propietario junto a su padre (Esteban Sale) de la concesión de la futura terminal de G.N.C., dijo sobre el emprendimiento próximo a concretarse:

“Tenemos estaciones de G.N.C. en Vedia y en Lincoln, ciudad esta donde resido junto a mi mujer y a mi padre. Decidimos apostar en la localidad de General Pinto por la demanda que requiere el parque automotriz en toda esta zona. La obra se encuentra en un 40% de su totalidad y estimamos que para fin de año podremos estar inaugurándola”.

Ampliando conceptos, Sebastián señaló: “La estación consta de dos surtidores, con cuatro mangueras y va a tener sanitarios y un free-shopp para el consumo de los clientes. Debo destacar que nuestra firma no se dedica al montaje de equipos de gas en automóviles y otros vehículos aptos para su uso”.

Sobre cómo fue recibido en la ciudad cabecera, Sale hijo expresó que “La ciudad es muy prolija y su gente muy amable. Vamos a tomar cuatro personas (empleados), que serán todos de esta localidad y nuestra estación, como las de Lincoln y Vedia, funcionará las 24 horas del día, durante todo el año”.

Luego, el entrevistado comentó:

Tuvimos que realizar muchos trámites, entre ellos l confección y presentación de planos, carpetas, autorizaciones, todo esto sujeto a las normas impuestas por de la Secretaría de Energía de la Nación. Al inicio del proyecto, nos reunimos con el ahora ex intendente Alexis Guerrera y con el actual, ´Fredy´ Zavatarelli. Debo decir que agradezco a mi señora, por la compañía en todo momento, y principalmente a mi padre, Esteban Sale, que es el pionero de este proyecto familiar que tiene más de 20 años de trayectoria en el rubro y hemos obtenido la tercera estación de gas en la zona”.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL COMPRIMIDO

Consultado sobre las ventajas que tiene el uso del Gas Natural Comprimido, Sale destacó que “Es un combustible económico, ecológico, sustentable y nacional”, manifestando además que “El precio del G.N.C. varía según la zona en donde se encuentre la estación”.

En cuanto al medio ambiente, utilizar G.N.C. como carburante, reduce las emisiones más nocivas para el medio ambiente como el CO2, NOx, CO, HC, SO2.

Los vehículos con gas, aunque pueda parecer lo contrario, presentan menos posibilidades de inflamación y detonación al contacto con la atmosfera, por eso son más seguros que los convencionales.

Los motores de G.N.C. reducen las vibraciones y la contaminación acústica, comparándolos especialmente con los de gas-oil.

El sistema de repostaje del GNC es mucho más eficaz que el de los combustibles tradicionales, ya que se eliminan las pérdidas por volatización del combustible que se producen en las mangueras.

No se necesita ningún camión cisterna como pasa con otros hidrocarburos, para poder transportarlo y gracias a eso, se simplifica mucho la instalación de puntos de suministro.

Un motor con G.N.C. es mucho más duradero que un motor de combustible, ya que su funcionamiento no necesita tantas revoluciones, además de generar menos vibraciones acústicas y residuos.

Al tener un menor consumo de combustible, se obtiene un mayor ahorro energético.

Emite menos gases contaminantes a través del escape y salida de gases, con lo que el coche sufre menos deterioro. Gracias a ello, el mantenimiento del automóvil es mucho más barato.

El Gas Natural Comprimido, al aportar un 50% menos en el impuesto de hidrocarburos, posibilita que el retorno de la inversión al comprar este tipo de rodados, sea superior que los que utilizan nafta y/o gas-oil.