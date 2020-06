Liliana Gariboldi confiesa: "Participar del poder legislativo, es para mí sumamente interesante"

Liliana Gariboldi Giubileo se desempeña actualmente como concejal del Partido de General Pinto, integrando el bloque oficialista del Frente de Todos en el cuerpo legislativo distrital.

Anteriormente, ocupó cargos en entidades de la comunidad, también se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de General Pinto y al ser entrevistada por el director de "Hoy", dejó importantes conceptos.

Inicialmente, comentó la encuestada:

"Nací, me crié, y vivo con mi pequeña gran familia en esta hermosa ciudad y vengo de una familia de productores rurales que me enseñaron a amar la ruralidad. Viví en el campo con mis abuelos maternos, Giubileo Ortega, en la Colonia de General Pinto, y hasta mis 10 años, cursé mis primeros grados en la Escuela Rural Nº 29. Recuerdo a grandes maestras, como Sara Ruano y Nelida de Zambrini, así que tuve la oportunidad de transitar esos primeros años de mi vida en ese maravilloso lugar. Fue Juan Domingo Perón quien, mediante la expropiación de tierras a grandes concentraciones, permitió que veinte familias pudieran tener su propia tierra en dicha Colonia y trabajar incansablemente, con el objetivo de criar hijos, nietos",

Seguidamente, "Lili" destacó que "De esta forma, también se desarrolló General Pinto, como una localidad pujante y hoy comparto aquí con mi mamá, "Cuki" Giubileo, mis hijos (María Paz, Gastón, Gerónimo y Julia Calderon), mi hermana María Celia, mis sobrinas Lucía y Serena Fayolle. Aquí seguimos trabajando, en este espacio, con un paradigma productivo ancestral, con los saberes que nuestros abuelos nos dejaron".

A la hora de referirse a sus inicios como militante en política y en entidades locales, Gariboldi expresó:

"La militancia viene desde hace varios años, ya que siempre participé en trabajos comunitarios y colectivos en todas las instituciones por las que pasé. Con el paso del tiempo, uno elige el espacio político partidario que más lo representa y donde podés seguir trabajando por el bien de todos y todas. Me incliné a líderes políticos populares como Juan Domingo Perón y `Evita´ y a nivel local por Alexis Raúl Guerrera, a quien admiro. Es un orgullo hoy poder compartir con los compañeros de la Provincia de Buenos Aires un líder político como Alexis (Guerrera), con una capacidad de gestión increíble, un ser humano noble, solidario, quien con solo hacer una radiografía de nuestro Distrito ya tiene hecho el diagnóstico. Nos queda a quienes quedamos en el Partido poder seguir sus pasos, para mantener y seguir creciendo, por un Distrito pujante".

Ampliando conceptos, brindó un "Agradecimiento muy profundo a la `Gestión Guerrera´, ya que los 12 años en los que participé en su gobierno, como subsecretaria de Producción, fueron de mayor placer, por poder trabajar, gestionar y acompañar al pequeño y mediano productor. También se hicieron talleres familiares, se apoyó a pequeñas unidades productivas; se implementó el Programa `Manos a la Obra´; otros de cría de cerdos; también para apicultores; productores ganaderos. etc. Luego llegó la tristeza y el dolor más grande, cuando a partir del 2016, todo comenzó a destruirse (Pymes, comercios, productores). Lamentablemente, en producción lleva mucho tiempo la reconstrucción, pero confío en que se podrá lograr".

SEÑALÓ QUE "ESTE, ES EL MOMENTO DE LA CONVOCATORIA"

Posteriormente, la concejal del Frente de Todos reconoció que "Este, es el momento de la convocatoria. Yo siempre seguí participando y también varias veces estuve en las listas, acompañando. La verdad que participar del poder legislativo es para mí sumamente interesante, para acompañar a la actual administración y, por sobre todo, estar y acompañar a los vecinos y vecinas. Hay muchos proyectos en carpeta, aunque ya se nos pasó la primer mitad del año, porque la pandemia nos ocupó gran parte del tiempo, ya que no nos esperábamos esta situación".

Siguiendo con sus conceptos, Liliana destacó que "La mayoría de las actividades han sufrido pérdidas económicas importantes y en consecuencia, esto nos lleva a la ansiedad, al mal humor. Está claro que los gobiernos Nacional y Provincial ha tomado medidas para paliar situaciones comerciales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la implementación de la Tarjeta Alimentar, y en cuanto a lo local, como equipo de trabajo, hemos estado en permanente comunicación con todas las áreas, para llegar a tiempo ante las necesidades de los vecinos y vecinas. Es importante agradecer a las familias pintenses, que durante más de 90 días vienen respetado la cuarentena con infinita responsabilidad".

Tras comentar que "La cultura mantiene vivos a los pueblos, es el ámbito donde todos y todas, desde diferentes lugares, tenemos la posibilidad de participación en la comunidad", Liliana Gariboldi hizo llegar un amplio reconocimiento:

"En primer lugar a los vecinos y vecinas del Distrito y sobre todo a los jóvenes que confiaron en esta gestión. Le pido a los jóvenes del Distrito que todos los proyectos y sueños que tienen, nos los cuenten, ya que estamos para escuchar junto a mis compañeros, a quienes les agradezco también infinitamente", completó la concejal del Frente de Todos del Distrito de General Pinto.