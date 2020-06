La concejal Patricia O´ Brien y su evaluación de la actualidad: "¿Una cuestión de fases?"

Patricia Andrea O´Brien tiene tres hijos, es traductora pública egresada de la Universidad de Buenos Aires pero se dedicó a la docencia hasta su jubilación (el año pasado), habiéndose desempeñado como profesora de inglés y ocupado el cargo de directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 de la localidad en la que reside junto a su esposo e hijos, Coronel Granada.

Tambien es activa militante política de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, ocupando una banca por este frente en el H. Concejo Deliberante del Distrito de General Pinto, formando bloque junto a Roberto Manueol Maruri y a Silvia Edith Casanova.

La legisladora distrital fue entrevistada por el director de "Hoy", para analizar y conocer su opinión sobre temas de interés, como la pandemia que generó el Coronavirus; la expropiación de la empresa "Vicentín"; la actualidad educacional en el país y otros temas.

Inicialmente, dijo la encuestada:

"En estos últimos tiempos, los que vivimos en el interior, estamos expectantes ante los cambios de fases de nuestros Municipios. No es para menos: Subir de fase implica poder acceder a más libertades. No sólo los Municipios han ido atravesando fases, el humor social, nuestra economía, los miedos, el egoísmo, la hospitalidad, la solidaridad, desafortunadamente, también han ido atravesando fases. Y lo han hecho en forma inversamente proporcional.

Siempre he escuchado decir que la Argentina es un país solidario y creativo. ¿ Lo somos, en verdad ?, ¿ Actuamos colectivamente buscando el bien común ?, ¿ Somos eficientes en la búsqueda de soluciones ?, ¿ O sólo me importa lo que me pasa a mí ?".

Ampliando conceptos sobre el tema, la edil de Juntos por el Cambio señaló seguidamente que "Durante esta pandemia, yo no he visto a una Argentina ni solidaria ni inteligente. He visto gobernantes poco creativos en la superación de dificultades, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, y de todos los colores políticos. He visto vecinos con actitudes discriminatorias sin fundamento alguno. Muchos de los Municipios de nuestra región están en fase 5. Me pregunto: Nosotros, en cuanto a humanidad, ¿ En qué fase estamos ?".

EXPROPIACIÓN DE "VICENTÍN"

En cuanto a la medida de expropiar la empresa "Vicentín" por parte del Gobierno Nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández, la legisladora distrital residente en la localidad de Coronel Granada, analizó:

El pasado lunes 8 de Junio, el presidente nos sorprendió a todos, informándonos de su intención de intervenir la empresa `Vicentín´ y mandar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para concretar la expropiación de dicha empresa. Más allá que el poder ejecutivo no está en condiciones de designar un interventor ya que, dicho nombramiento le corresponde hacerlo al juez concursal, esta medida nos retrotrae a prácticas pasadas. El Kirchnerismo tiene experiencia en expropiar empresas por simple decreto, lo hizo con Y.P.F., Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, utilizando un discurso triunfalista y evocando siempre la justicia social. Sin embargo, después los argentinos terminamos pagando miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de las pérdidas que esas mismas empresas generan. Expropiar no sale barato, hablando en lenguaje llano y simple, y mediante la creación de esta nueva figura de `Intervención Estatal de Empresas´, inexistente hasta ahora, se viola la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional".

Ampliando conceptos, siguió diciendo que "La postura de la Unión Cívica Radical es la defensa del aparato productivo y esto es una clara interferencia del Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial. `Vicentín´ merecía un rescate y una ayuda, pero no la expropiación. Esto asusta a los inversores, al país productivo que todos queremos, y quita libertades. El Estado tiene que regular pero de modo eficiente. Igual que `Vicentín´, hay seis o siete empresas que hoy tienen mucho miedo y éste, será el precedente hacia el avance de la estatización que la mayoría no quiere. Eso se expresó en bocinazos y cacerolazos. Y los partidos terminamos detrás de la ciudadanía, cuando deberíamos ir adelante".

SOBRE EDUCACIÓN Y EL GOBIERNO Y SU “MIRADA RETRO”

Consultada seguidamente si veía acertadas las medidas que se están tomando en lo educacional, con enseñanza a distancia, por redes sociales y/o con la implementación de textos que se hacen llegar a los alumnos sin conectividad, especialmente los de la zona rural, O´Brien manifestó:

"En el ámbito educativo y en el contexto del Plan `Seguimos Educando´, implementado ante la situación de suspensión de clases, el gobierno distribuyó 18 millones de cuadernillos educativos en todo el territorio provincial, incluído nuestro Distrito, con el objetivo de continuar con las actividades pedagógicas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en aquellos alumnos que tuvieran dificultad para conectarse a Internet. La controversia surgió cuando se detectó que el material didáctico presentaba un fuerte componente de sesgo partidario, siendo utilizado como medio de difusión de las políticas de gobierno. La Escuela es el ámbito de la pluralidad de pensamiento, es el lugar donde se construye identidad y ciudadanía, es el ámbito donde se enseña a pensar en libertad y sin influencias de ideología alguna. La Escuela es el lugar de todos. Y esta propaganda política presente en estos cuadernillos escolares, nos transporta en el tiempo a la época del adoctrinamiento de (Juan Domingo) Perón. Época en la cual los niños aprendían a leer con libros de textos que contenían frases como: `Perón y Evita nos aman´, o `Mi hermanita y yo amamos a mamá, papá, Perón y Evita´”.

Luego dijo que "La Argentina de hoy debe ser una Argentina que mire hacia el futuro, no podemos tener una `mirada retro´ y repetir los errores del pasado. Errores que no sólo nos han costado caro en términos de dinero, sino que también nos han llevado a la pérdida de nuestros derechos, por caso derecho a la libertad privada y respeto por la ley, y derecho a una educación sin banderías políticas", remarcó finalmente.